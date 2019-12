Karácsony: felelősei lesznek a hókáosznak, fél éven belül megszűnik a Lokál szerződése

Az ügy kezelésében elégtelent kapott az FKF, ennek lesz következménye – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban kedden Karácsony Gergely. A főpolgármester azt is hozzátette, hogy felbontották a Lokál szerződését, így fél éven belül megszűnnek az ingyenes lap kiváltságai.

Nem vagyok elégedett azzal, amit az FKF nyújtott hétfőn, megértem sokak felháborodását, elfogadhatatlanul sok kellemetlenséget okozott a havazás. A szűk keresztmetszet a munkaerőhiány, nem sikerült elég embert leigazolni, ezt súlyosbítja az elavult géppark. De a kibúvóknak ilyenkor nincs helyük, tudom, az ügy kezelésében elégtelent kapott a cég, ennek lesz következménye – mondta a hvg.hu kérdésére Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint először megtisztítják a várost, aztán lehet visszatérni a következményekre.

Tartottuk azt az ígéretünket, hogy leállítjuk, és a nyilvánosság előtt újratárgyaljuk – mondta Karácsony a Liget projekttel kapcsolatban. Itt azt a döntést hozta a Fővárosi Közgyűlés, hogy a már meg nem állítható beruházásokat be kell fejezni. Ez gyakorlatilag a Zene Házát jelenti, ami a legkisebb tervezett épület.

Úgy értelmeztem, a miniszterelnök is tudomásul vette a döntést. Azt gondolom, a Nemzeti Galéria épülete volt különösen aggályos, mert az akkora lett volna, mint az összes többi együtt

- hangsúlyozta.

Már ketyeg a 180 napos felmondási idő – mondta a főpolgármester a Lokál ingyenes napilappal kapcsolatban. Szerinte „annyi történik, hogy elvesszük a kiváltságaikat, amit politikai alapon kaptak, és ami se korábban, se ezután nem járhat senkinek. A közterületen engedély alapján legnagyobb hülyeséget is osztogathatja bárki, ha van, aki elveszi”.

Budapest eladósodottságával kapcsolatban tájékoztatva volt a közvélemény, hiszen a korábbi városvezetés egy jelentős hitelfelvétellel tervezte az idei költségvetést. Új információ, hogy három fővárosi beruházás esetében komoly forráshiányt örököltek meg - mondta Karácsony egy másik interjúban az InfoRádiónak.

Rövidtávon a legnagyobb problémát a Lánchíd és környékének felújítása okozza, ami egyébként műszakilag régóta indokolt - tette hozzá. Bár a közbeszerzés elindult, nem lehet lezárni, miután közel kétszer akkora árajánlat érkezett be, mint amennyi forrás erre rendelkezésre áll. De a 3-as metró felújításánál is hiányzott 10 milliárd forint, amit végül a közgyűlés döntése értelmében a főváros biztosít, annak érdekében is, hogy a középső szakasz rekonstrukciója elkezdődhessen. Valamint az állatkerti beruházás befejezéséhez is komoly összegek hiányoznak, jegyezte meg Karácsony Gergely.

