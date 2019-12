Nagyon érdekes adócsökkentés jön Magyarországon

A parlamenti képviselők kedden szavaztak a Fidesz által még nyáron benyújtott, "A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények" módosításáról. A javaslat amellett, hogy szigorításokat tartalmaz, adócsökkentést hajt végre 2020. január elsejétől.

Lázár János nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos még a nyáron nyújtotta be módosító javaslatát. Azóta még három fideszes képviselő csatlakozott a beterjesztők köréhez, és az elmúlt hetekben több módosítást is csatoltak. A képviselők 117 igen, 37 nem szavazattal és 15 tartózkodás mellett fogadták el a módosításokat.

A módosítással a jövőben nem háromezer, hanem négyezer emberenként adható ki trafikkoncesszió, így tovább csökkenhet a dohánytermékek értékesítési helyeinek száma.

A javaslat értelmében a jövőben csak a trafikokban lehet kapni az e-cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszköz és az új dohánytermékek kiegészítő termékeit is. Mostantól a trafikban lehet kapni utántöltő folyadékot, utántöltő flakont, valamint az új dohánytermék-kategóriák használatához, tárolásához, karbantartásához, működtetéséhez kapcsolódó tartozékokat, alkatrészeket. Ide kerülnek a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékek is, amelyek hatóanyaga szájon át jut el az emberi szervezetbe. Jövedéki termékké válik a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék mellett a nikotinmentes e-cigaretta töltőfolyadéka és a füst nélküli dohánytermék is.

A legérdekesebb módosítás mégis a jövedéki adót érinti. Már a nyári eredeti javaslatban az szerepelt és a képviselők ezt is fogadták el, miszerint

valamennyi töltőfolyadék jövedékiadó-mértéke: a jelenlegi 55 forint helyett milliliterenként egységesen 20 forintra csökken.

A javaslat ezt azzal indokolja, hogy felszámolják a jelenleg tapasztalható illegális kereskedelmet. A részletes indoklás csupán annyit tesz hozzá, hogy

az elektronikus cigaretta töltőfolyadékának jövedéki adómértékének csökkentése indokolt az illegális behozatal elkerülése érdekében, tekintettel a környező országokban alkalmazott alacsonyabb adómértékekre.

Az ugyanis igaz, hogy az e-cigarettákhoz szükséges utántöltők nagy részét a dohányosok a feketepiacon (jellemzően online, kisebb boltokon keresztül) szerzik be. Ez egyrészt piaci becslések szerint 6-7 milliárd forint körüli adókiesést okoz, valamint komolyabb egészségügyi kockázatot is hordoz, ugyanis nem ellenőrzött forrásból jutnak hozzá a termékekhez a dohányosok.

Mindenképp pozitív, hogy teljes mértékben a törvény fogja szabályozni az új típusú dohánytermékeket és azok tartozékait, így egységes szabályok vonatkoznak a dohánytermékekre. Ezzel szabályozott keretek közé tereli a kormány a mostanában komoly mértékben terjedő új típusú termékek kereskedelmét. Más kérdés, hogy ezzel még az illegális kereskedelem problémáját a javaslat nem kezeli. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár múlt héten ki is emelte, hogy "nehéz felügyelni és kontrollálni az internetes forgalmat, ezért ezen a téren átfogó európai megoldásra és együttműködésre van szükség, tagállamonként ez a küzdelem nem fog menni".

Az pedig külön aggályos, hogy bármilyen nikotint tartalmazó termék jövedéki adója csökkenhet. Az egészségre káros termék adótartalmának és ezáltal árának csökkentése az átfogó népegészségügyi célok ellen hat, és ez a lépés egyúttal az új típusú dohánytermékek hagyományos dohánytermékekkel szembeni vonzerejét tovább növelheti. Vagyis nem szab gátat a termékek látványos terjedésének.

Címlapkép forrása: MTI/Kovács Attila