A mesterséges intelligencia már itt van a magyar egészségügyben

A mesterséges intelligencia (MI) vastagbélrákszűrésben, tüdőrákszűrésben és mammográfiás vizsgálatokban való lehetséges használatáról is szó esett a Semmelweis Egyetem, mint a mesterséges intelligencia motorja a népegészségügyben című szakmai találkozón, amely az Egészségügyi Közszolgálati Kar szervezésében jött létre az egyetem szenátusi termében. A társintézmények részvételével zajlott rendezvényen elhangzott az is: az egyetem Tématerületi Kiválósági Programban megvalósuló 11 transzlációs alprojektjében mind jelen van a mesterséges intelligencia, mint eszköz.

Egy orvos- és egészségtudományi egyetem nem tűzhet ki kisebb célt annál, mint hogy az innováció területén maradandót alkosson, és ez fontos része legyen a mindennapi tevékenységének – hangsúlyozta Dr. Merkely Béla rektor a Semmelweis Egyetem, mint a mesterséges intelligencia motorja a népegészségügyben című szakmai találkozón.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által idén meghirdetett Tématerületi Kiválósági Program keretében a Semmelweis Egyetem „A Mesterséges Intelligencia és az öntanuló rendszerek alkalmazása az egészségtudományi kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységekben” címen benyújtott pályázata több mint 1,7 milliárd forint összegű támogatásban részesült. A 11 transzlációs alprojekt keretében a mesterséges intelligencia eszközeivel közelítünk a felvetett kérdések megoldásához – mutatott rá a rektor a Semmelweis.hu beszámolója szerint.

Dr. Szócska Miklós, a szakmai találkozót szervező Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) dékánja hangsúlyozta: a program célja, hogy közelebb vigyék egymáshoz a mesterséges intelligenciával foglalkozókat, valamint stratégiai keretek közé tereljék az egyetemen ezzel kapcsolatban folyó munkát.

Szócska Miklós Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ, igazgató Dr. Szócska Miklós 1989-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen, ahol a képzés ideje alatt - erős ellenzékiként - a diákönkormányzat vezetőjévé választották. Érdeklődése ennek hatására az Tovább … Tovább Dr. Szócska Miklós 1989-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen, ahol a képzés ideje alatt - erős ellenzékiként - a diákönkormányzat vezetőjévé választották. Érdeklődése ennek hatására az

A Tématerületi Kiválósági Program egy kiváló lehetőség, amelynek segítségével megerősítheti az egyetem az egészségiparhoz kapcsolódó, a mesterséges intelligencia fejlesztésén alapuló kutatás-fejlesztési tevékenységet.

Dr. Csabai István, az EKK-val évek óta együttműködő Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Fizikai Intézetének egyetemi tanára a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségekről beszélt, kitérve az egészségügyi felhasználásra is. Dr. Csabai István úgy vélte, a mesterséges intelligenciát az egészségügyben példaértékű módon lehet használni az innovációhoz, fontos ugyanakkor, hogy multidiszciplináris együttműködésre van szükség.

Csabai István is előadást tartott a november 6-i Portfolio Private Health Forum rendezvényünkön.

Csabai István ELTE Eötvös University, Professor of Physics Csabai István (sz. 1965) az ELTE-n szerzett fizikus-biofizikus diplomát, majd PhD-t. Több évig dolgozott a Johns Hopkins Egyetemen az Egyesült Államokban. Multidiszciplináris kutatásaiban leginká Tovább … Tovább Csabai István (sz. 1965) az ELTE-n szerzett fizikus-biofizikus diplomát, majd PhD-t. Több évig dolgozott a Johns Hopkins Egyetemen az Egyesült Államokban. Multidiszciplináris kutatásaiban leginká

Szertics Gergely, a Mesterséges Intelligencia Koalíció (MIK) szakmai vezetője Magyarország egészségügyi mesterséges intelligencia stratégiájáról beszélt, nemzetközi kitekintést is adva. Emlékeztetett arra, hogy a Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter által kezdeményezett, széles összefogással, 225 résztvevővel létrejött koalíciónak a Semmelweis Egyetem is tagja. Dr. Benczúr András, a MIK adatipar és adatvagyon munkacsoportvezetője „MI vagyunk” adatipar és adatvagyon címmel tartott előadást.

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán, a Debreceni Egyetem egészségügyi koordinációért felelős kancellárhelyettese a tüdőszűrés mesterséges intelligenciával való támogatásáról beszélt, és az elmúlt két év munkájáról számolt be. Előadásában úgy vélekedett, hogy a mesterséges intelligencia megoldást jelent az előleletezés, a gépi annotálás és a térfogat elemzés során. A debreceni algoritmust és mesterséges intelligenciát 1500 pozitív eset alapján tanították be. A fejlesztő csapat debreceni központban, a Debreceni Egyetem támogatásával fejlesztette ki az alkalmazást, amely beépült a napi folyamatokba. Az AI-ban rejlő potenciálra is felhívta a figyelmet, amikor azt mondta, hogy ha ugyanazokat a képeket két különböző orvoscsoport elemzi, akkor az egyetértés 85%-os lesz. Arról is beszélt a volt egészségügyi államtitkár, hogy merre mehetünk tovább ezen a területen:

szerinte a deep learning megállíthatatlan tempóban fejlődik

országos szintű rendszerben kell gondolkodni, rengeteg adatra van szükség a fejlődés érdekében

már most várhatóan alkalmas arra, hogy egy leletező segítségével elérje két leletező pontosságát, de ezt klinikai vizsgálatban kellene bizonyítani.

előny lehet, ha az EESZT-hez csatlakozna a rendszer

A szoftver alkalmassá válhat az országos bevezetésre, amely az EESZT rendszer segítségével Magyarország minden kórháza részére elérhetővé válhat

- húzta alá Ónodi-Szűcs Zoltán.

A mesterséges intelligenciának óriási szerepe lehet az egészségügyi diagnosztikában, elsősorban a mammográfiában és a vastagbélrák-szűrésben – emelte ki Dr. Lengyel Györgyi, az ITM egészséggazdaságért felelős miniszteri biztosa, hozzátéve, hogy a 2020-ban induló mesterségesintelligencia-akcióterv kiemelt területként kezeli az egészségügyet.

Címlapkép forrása: Semmelweis Egyetem