Itt a Fed döntése! Mi lehet a következő dobásuk?

A GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését változatlanul hagyta a jegybank szeptemberhez képest: az idei 2,2% után a következő években is 2 százalék körül lehet a bővülési ütem, és a hosszabb távú potenciális növekedés is 1,9% lehet. Az inflációs előrejelzésük sem változott, a maginflációs becslést viszont az idei évre 1,8 százalékról 1,6 százalékra húzták le. Mindez arra utal, hogy továbbra is szükség van a jelenlegi laza monetáris kondíciók fenntartására.