Ezt az 5 könyvet ajánlja a világ leggazdagabb embere

A karácsonykor esedékes ajándékvásárlás mindig egy megoldandó kérdés, amely sokunknak okoz évről évre fejtörést. Bill Gates éves szinten 50 könyvet olvas, amelyekből most összegyűjtötte az 5 kedvencét, amelyeket az ünnepekre ajánl.

These Truths: A History of the United States, Jill Lepore

A These Truths-ban Lepore megírja a lehetetlent: összesen 800 oldalban foglalja össze az Egyesült Államok egész történetét. A narratíva középpontjába az eltérő nézőpontokat helyezi, mint Amerikát a szabadság alapelveire építették, mégis rabszolgákat használtak vagy azt, hogy sok rabszolga a britekért harcolt, mert nagyobb esélyt láttak a szabadságra, ha a britek győznek. A könyv rengeteg apró és kevésbé ismert részletet tartalmaz, mint 1830 és 1860 között több mint 100 erőszakos incidens történt a kongresszusi tagok között. „Ez egy jó emlékeztető, hogy sokkal több amerikai történelem van, mint amiről a legtöbbünk tanul az iskolában.” – írja Gates.

Gates Notes

Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams, Matthew Walker

„A korai Microsoft időszakban gyakran dolgoztam éjszakákon át, amikor egy szoftvert leszállításáról volt szó” – írja Gates. Azóta már Gates is sokkal jobban figyel az alvás hiányából származó hátrányokra, amelyet a Why We Sleep is taglal. Az alvás hiánya hatással van az emlékezetre, kreativitásra, szív és agyi egészségre, immunrendszerre és az élettartamra. A könyv mindenképp ajánlott olyanoknak, akik megvonják maguktól az alvást lehetőségét.

Gates Notes

Growth: From Microorganisms to Megacities, Vaclav Smil

A Growth 500 oldalban járja körbe a növekedés működését az élő rendszerek kialakulásától a technológia elterjedésén át a civilizációk kialakulásáig. Smil beszél arról, hogy mi szab határt a növekedésnek és arról, hogy az embereknek radikálisan, meg kell változtatnia a környezethez való viszonyukat. Gates szerint a könyv egy briliáns összefoglalója egy igazán komplex témának.

Gates Notes

Prepared: What Kids Need for a Fulfilled Life, Diane Tavenner

A könyv írónője a Summit Public Schools történetét írja meg, egy csoport olyan magán iskoláét, amelyek az osztálytermi lét újragondolását valósítják meg. Az iskolák alapítója, Tavenner nem tesztekkel méri a teljesítményt, ehelyett a diákok saját maguknak jelölnek ki célokat és való életbeli projekteken dolgoznak, amely mellett folyamatosan mentoroktól kapnak visszajelzéseket. Gates személyesen is ellátogatott az egyik ilyen iskolában, ahol elképedve látta, hogy nem hasonlít egyik olyan iskolára sem, ahol korábban járt.

Gates Notes

An American Marriage, Tayari Jones

Az An American Marriage egy Atalantai fekete pár történetét írja le, ahol a férj ártatlanul kerül börtönbe szexuális erőszak miatt és ezt a házasság nem éli túl. „A könyv egy emlékeztető, hogy milyen drákói tud lenni az igazságügyi rendszerünk – különösen feketék számára. Ha egyszer bekerülsz abba a rendszerbe, rád nyomja a bélyegét egy életre. Minden, ami voltál, vagy amid volt eltűnhet, amíg börtönben vagy.” Nem egy könnyű olvasmány, de ha valaki egy gondolatprovokáló könyvre vágyik erre a télre, annak érdemes ezt is felírni a listájára. Aki mégis magyar nyelvű olvasmányt keres, annak ajánljuk a Portfólió választékát.

Gates Notes

