Itt a kivándorlás fájdalmas következménye: több ezer magyar gyermeket veszítünk el évente

Évről évre több ezer magyar gyermek születhet külföldön magyar szülőktől – derül ki a KSH és az Eurostat adatainak összehasonlításából. Részben ennek köszönhető, hogy a termékenységi arányszám itthon évek óta nem tud emelkedni, a külföldön élő magyarokkal együtt magasabb lehetne ez a szám, vagyis jobb lehetne a magyar demográfiai helyzet. Ez persze nem is csoda, hiszen logikus, hogy elsősorban a fiatalok vándoroltak el az országból, akiknek egy része aztán külföldön alapít családot, sőt akár le is telepednek. Az viszont talán már meglepőbb, hogy az elsősorban munkavállalási, tanulási célből külföldre költözők gyerekvállalási kedve magasabb, mint az itthon maradóké.

Mást mér a KSH és az Eurostat

A KSH statisztikája szerint Magyarországon évek óta 1,49 a teljes termékenységi arányszám, az Eurostat adatbázisa viszont ugyanerre 1,54-es értéket állapít meg. Mondhatnánk, hogy a különbség elenyésző, azonban ha azt nézzük, hogy a magyar statisztika szerint évek óta nem tudunk közelebb kerülni a 2,1-es bűvös határhoz, melynél megállna a népességfogyás, akkor bármilyen kis emelkedésnek örülni kellene.

Mi ez a bűvös szám?



A teljes termékenységi arányszám az egy szülőképes korú (15-50 éves) nőre jutó átlagos gyermekszámot takarja az adott év demográfiai adatai alapján. Ez az elmúlt években először érdemben csökkent, majd 1,2-ről 1,5 közelébe emelkedett vissza a mutató Magyarországon, hogy aztán stagnálásba forduljon. Ahhoz azonban, hogy a népesség ne fogyjon tovább, legalább 2,1-es értéket kellene elérni hosszútávon, amitől nem csak mi, hanem szinte az összes európai ország messze van.

De miből adódik a különbség? Logikusnak tűnik, hogy eltérő születésszámmal kalkulál a magyar és az európai statisztikai hivatal, ez adhatja az eltérést. Megnézve a két intézmény módszertanát egy érdekes különbség mutatkozik:

A KSH a Magyarország területén született gyermekekre vetítve számítja a termékenységi arányszámot, míg az Eurostat a magyar rezidenseket (állandó lakcímmel rendelkezőket) veszi alapul.

Ez pedig a születésszámban is megmutatkozik, a legfrissebb elérhető adatok szerint az Eurostat 2017-ben több mint háromezerrel több magyar születést regisztrált, mint a KSH. A különbség pedig évek óta folyamatosan létezik, és egyre nagyobb.

Kérdésünkre a KSH is elismerte, hogy 2013-tól van egy különbség a két adatsor között. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az Eurostat a Magyarország területén regisztrált élveszületések közül kihagyja a külföldi lakóhelyű anyákra eső születéseket és hozzáadja a külföldön élő magyarországi lakóhelyű anyák adatait. Elvileg kötelező lenne mindenkinek bejelenteni, ha külföldre költözik, azonban az EU-ban lévő szabad munkavállalás miatt ezt valószínűleg nem mindenki teszi meg, sokan élhetnek úgy Nyugat-Európában, hogy közben itthon van állandó bejelentett lakcímük.

Vagyis két hatás okozhatja a különbséget:

Vagy a Magyarországon élő külföldi anyák szülnek az átlagnál kevesebbet, ez „húzza le” a KSH adatát.

Vagy pedig a magyarországi lakóhellyel rendelkező külföldi anyák termékenységi rátája magasabb az itthoninál, ez okozza a magasabb Eurostat-adatot.

Pont a fiatalok mentek el

Az eddigi adatokat ismerve valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha azt gondoljuk, hogy inkább a második tényező játszik szerepet a magasabb termékenységi rátában. Néhány ország esetében ugyanis már eddig is ismert volt az ott született magyar gyermekek száma.

Németországban például a helyi statisztikai hivatal (Destatis) adatai szerint 2018-ban 1860 magyar gyermek született, ami minden korábbinál magasabb. Ebben persze nem csak a magyar lakcímmel rendelkezők gyermekei vannak benne, vagyis a valóságban a két statisztika között mutatkozó 3000-es különbségnél magasabb lehet az évente külföldön születő magyarok száma.

Szintén Németországban ismert az ott élő magyarok korfája, ami azt támasztja alá, hogy elsősorban a fiatal, gyermeket vállaló, családot alapító magyarok mentek el itthonról. A németországi magyarok demográfiai összetétele kedvezőbb tehát, mint a hazai folyamatok.

Sajnos a legtöbb országból nem ismerünk hasonlóan részletes adatokat, de a korábbi statisztikák hasonló folyamatokra utalnak. A 2015-ben bemutatott Demográfiai Portré keretében készült például egy kutatás az Egyesült Királyságban élő magyarok gyermekvállalási kedvéről, eszerint 2011-ben 1225 gyermek született Angliában és Walesben magyar anyáktól, ezzel a teljes termékenységi arányszám 1,63 volt szemben a magyarországi (akkori) 1,24-gyel.

Vissza lehet csábítani a külföldre vándorolt magyarokat?

Az utóbbi években már egyértelmű tendencia, hogy csökkent a magyarok kivándorlási kedve, illetve egyre többen térnek haza. A folyamatban komoly szerepe lehet a Brexitnek is, az Egyesült Királyságban tapasztalható bizonytalanság sokakat visszatarthatott, illetve a hazatérésre késztethetett. A másik két fő felvevő országban, Németországban és Ausztriában viszont még 2018-ban is nőtt az ott élő magyar népesség.

Az ellentétes kivándorlási folyamatok oda vezettek, hogy becsléseink szerint kicsivel 600 ezer felett megállt a Nyugat-Európában élő magyarok számának emelkedése.

Ha valóban tartós lesz a stagnálás, akkor a következő kérdés, hogy haza lehet-e csábítani a külföldön élő magyarokat, különösen azokat, akik családot is alapítanak valahol. Néhány éve a kormány megpróbálkozott erre egy külön programot létrehozni „Gyere haza fiatal!” címmel, ennek keretében elhelyezkedési támogatást nyújtottak volna azoknak, akik külföldről térnek vissza. A program azonban hamar elhalt, a jelek szerint ezzel nem lehetett tömegesen megszólítani a külföldön élő magyar fiatalokat. A probléma azóta is foglalkoztatja a magyar hatóságokat, februárban az MNB 330 pontos versenyképességi javaslatcsomagjában is szerepelt, hogy vissza kellene csábítani az elvándorolt fiatalokat.

A kivándorlás persze nem csak magyar probléma, a legtöbb kelet-közép-európai EU-tagállam hasonló mértékben küzd vele. Éppen ezért máshol is elindult a gondolkodás arról, hogyan lehetne tompítani az elvándorlást és hazacsábítani a fiatalokat. Ebben sokat segíthet az elmúlt évek intenzív béremelkedése az egész régióban, de a lengyelek és a horvátok például célzott adócsökkentéssel próbálkoznak, 26, illetve 25 év alatt a személyi jövedelemadó érezhető mérsékléséről döntöttek.

Azt gondoljuk, hogy néhány évig még stagnálhat a negatív vándorlási egyenleg, majd elindulhat egy erőteljesebb visszavándorlás, illetve vándorlási nyereségünk is lehet

- mondta a Portfolio2040 interjúsorozatban Spéder Zsolt, a KSH Népesedéstudományi Kutatóintézetének vezetője.

A szakember szerint a külföldi munkavállalást, költözést az emberek döntő többsége eleinte átmeneti állapotnak tartja. A család kiköltözése, a külföldi megkapaszkodás biztos jele. Ugyanakkor bizonyos, hogy az iskolába való belépéskor dől el a dolog. Ha a gyermek külföldön bekerül az oktatási rendszerbe, akkor nagyon visszaesik a hazatérés esélye. Spéder szerint az első osztályba való beiratkozás előtt sok szülőnek fáj a feje, hogy hova írassa be a gyermekét, és vetődik fel újra a „menjek, vagy maradjak” kérdése, de most már a hazaköltözés szempontjából. Az igaz, hogy ha már családostól van kint valaki, akkor nagyobb az esélye, hogy hosszú távra rendezkedett be valaki külföldön, és végleg letelepszik.

