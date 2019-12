Nem nyúlt a kamatokhoz Lagarde sem az EKB élén

Amint az várható volt, Christine Lagarde első EKB-elnöki kamatdöntésekor nem nyúl a kamatokhoz, sőt a kiadott kamatdöntési közlemény nem tért el az előző vezetés alatt utoljára alkalmazott szövegtől, így tényleg nincs változás egyelőre az EKB monetáris politikájában. Ez azt jelenti, hogy az eurózóna jegybankja továbbra is nyitott a monetáris politika lazítása felé, ha azt szükségesnek látja.

Miután szeptemberben újraindította eszközvásárlási programját az EKB, majd novemberben távozott a jegybank éléről Mario Draghi, az új elnöknő, Christine Lagarde vezetésével, a folytonosság jegyében nem nyúlt a monetáris politikai keretrendszerhez ma sem a Kormányzótanács. Így tehát az irányadó ráta (egynapos jegybanki betét) továbbra is mínusz 0,5%, a refinanszírozási ráta 0,0%, míg a jegybanki hitel kamata plusz 0,25%.

A vártnak megfelelő EKB-döntés miatt most a figyelem a 14:30-kor kezdődő Lagarde-sajtótájékoztatóra irányul, illetve ott a monetáris politika irányával kapcsolatos megjegyzésekre. A sajtótájékoztatókor ismertetik az EKB új gazdasági prognózisait. A mostani közlemény is utal rá, hogy addig várhatóan ezen a történelmi mélyponton marad az irányadó ráta, vagy akár tovább is csökkenhet, amíg az eurózóna infláció tartósan el nem éri az előrejelzési horizonton a jegybank céljaként meghatározott 2%-hoz közeli, de az alatti éves mértéket. Ez tehát azt jelenti, hogy Lagarde vezetésével is nyitva hagyta az ajtót az EKB a további esetleges lazítás felé.

A vártnak megfelelő EKB-döntésre nem mozdult az euró/dollár, továbbra is 1,1130 körül ingadozik.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images