A német mérnökök felvették a kesztyűt - A Mercedes-Benz GLC által értelmet nyer a városi terepjáró kifejezés

Az utóbbi években hatalmas nyomás nehezedik az autóiparra, az új technológiákra történő átállás ugyanis őrült összegeket emészt fel. Az autógyártók nehéz helyzetén viszont sokat segített, hogy a vásárlók körében pont az SUV szegmens vált elképesztően népszerűvé, amelynek modelljein érdemi profitot voltak képesek realizálni. Nem véletlen tehát, hogy a Mercedes is valóságos modelloffenzívát hajtott végre a szegmensben, amelynek köszönhetően ma már az eladásaik meghatározó részét az SUV-k adják. Közülük is a legnépszerűbb modellek a GLC és a GLC Coupé, amelyek idén frissítésen estek át, az eredményről pedig mi is meggyőződhettünk. Elöljáróban csak annyit, a németeknek sikerült olyan autókat építeniük, amelyekkel értelmet nyer a városi terepjáró kifejezés.

Az elmúlt években tombolt az SUV őrület a világban, a vásárlók rajongtak a szegmensért, amelynek köszönhetően a globális autóeladások valósággal szárnyaltak. Ennek a jelenségnek az autógyártók is nagyon örültek és igyekezetek minél jobban meglovagolni, hiszen az SUV-szegmensben piacra dobott modelljeiken képesek voltak érdemi profitot realizálni, amelyre hatalmas szükségük volt. Látni kell ugyanis, hogy a járműiparban új korszak kezdődött. Az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások és az új belépők által gerjesztett egyre erősebb verseny egyaránt arra kényszeríti az iparági szereplőket, hogy hatalmas összegeket fordítsanak az új technológiákra történő átállásra. Mindezt végiggondolva könnyű megérteni, hogy miért fordított a Mercedes is hatalmas energiákat arra, hogy minél több modellel és hajtáslánccal jelen legyen az SUV szegmensben. A németek erőfeszítéseiknek köszönhetően ma már nyolc modellt is kínálnak a vásárlóiknak: a GLA-t, a GLB-t, a GLC-t a GLC Coupét, a GLE-t, a GLE Coupét. a GLS-t és a G-osztályt, amelyek meghatározó szerepet töltenek be a Mercedes összeladásain belül, közel 830 ezer darab fogyott belőlük tavaly.

Érdemes azt is kiemelni, hogy az elmúlt 10 év legkelendőbb SUV Mercedese a 2008-ban bemutatott GLK, majd az utód GLC volt, amelyekből együttesen több mint 1,5 millió darabot értékesítettek 2018 végéig. A kompakt városi terepjáró népszerűségét részben annak köszönhette, hogy a német tervezőknek és mérnököknek sikerült egy olyan modellt építeniük, amely Mercedes mércével mérve kedvezőbb áron kínálta azt a prémium minőséget, amelyet a vásárlók megszoktak a gyártótól, ráadásul az autó közútón és terepen egyaránt jól teljesített. Fontos volt az is, hogy a 2016-ben debütált GLC mellett piacra dobta a Mercedes a GLC Coupét. Mindkét modell külső megjelenése radikálisan eltért a nagy előd GLK dizájnjától, a korábbi szögletes formát sokkal lágyabb vonalvezetés váltotta fel. Részben ez is szerepet játszott abban, hogy a németek nem gondolták teljesen újra a GLC és a GLC Coupét, csupán felfrissítették a modelleket, amelyeket mi is megnézhettünk, kipróbálhattunk.

Megújult a Mercedes-Benz GLC és GLC Coupé

A Mercedesnél úgy gondolták, nyilván a költséghatékonysági szempontokat is figyelembe véve, hogy a bevált formához nem érdemes még látványosan hozzányúlni, így a ráncfelvarrás során csupán néhány változtatást hajtottak végre.

A GLC és a GLC Coupé új első lökhárítót kapott, sokkal markánsabb lett a hűtőrácsuk és megújult a fényszórójuk is. A frontrész erőteljesebb és dinamikusabb megjelenését ráadásul tovább erősítették azzal, hogy valamennyi új GLC-hez alapfelszereltségként adják a LED High Performance fényszórókat.

Érdemes kiemelni, hogy a megújult modellek számos erőforrással választhatók: ott vannak a Mercedes legújabb dízel motorjai, amelyek teljesítik az aktuális Euro 6d ISC kipufogógáz-előírást. Elérhetőek a német prémiumautó-gyártó újgenerációs, négyhengeres benzinmotorjai is, amelyek mellett ott dolgozik az EQ Boost technológia. Utóbbi, 48-voltos rendszer nagy előnye, hogy úgy képes csökkenti a fogyasztást, hogy közben hozzájárul a dinamikus és kényelmes vezetéshez. És nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a GLC-ből készül üzemanyagcellás változat is, igaz, az F-CELL-t Magyarországon nem árulják, amelynek egészen prózai oka van, a hidrogén-töltőállomások hiánya. A bemutatónapon mi elsőként egy GLC 300-ast próbáltunk ki, amelynek 258 lóerős teljesítménye bőségesen elég volt ahhoz, hogy dinamikusan mozgassa a járművet. Különösen igaz volt ez az állítás akkor, amikor sport, vagy éppen sport + módba kapcsoltunk át, hiszen ezekben az állásokban a jármű sokkal érzékenyebben reagált a gázadásokra. A GLC és a GLC Coupé modellben a sofőr öt vezetési program közül választhat egyébként: az Eco, a Comfort, a Sport, a Sport+ és az Individual áll a rendelkezésére. Utóbbinál a tulajdonos teljesen egyedi elképzelései szerint állíthatja össze autója menettulajdonságait.

A GLC-t úgy tervezték, hogy minden útviszonyhoz alkalmazkodjon: a Mercedes alapfelszereltségként az Agility Control szelektív passzív lengéscsillapító rendszerével kínálja a modellt. Az amplitúdótól függő csillapítófunkció kis lökések esetén csökkenti a csillapító hatást, és ezzel javítja a gördülési komfortot, valamint a visszajelzéseket az úttestről. Amikor viszont rossz minőségű útburkolaton autózunk és így nagyobb ütések lépnek fel, rendelkezésre áll a passzív csillapítás teljes hatásfoka, és a gépkocsi nagyobb mértékű stabilizálást kap. Rendelhető a sportosabb vezetési élmény érdekében a Dynamic Body Control futómű is, acélrugózással és állítható csillapítással. Azoknak a vásárlóknak pedig, akik a lehető legkomfortosabb utazásra vágynak, ott a légrugós Air Body Control futómű.

A GLC 300-ban a kényelmes vezetést nem csak a jól eltalált futómű segíti, hanem elképesztően sok vezetéstámogató rendszer is. Az autóban megtalálható a DISTRONIC aktív követésitávolság-tartó asszisztens, amely automatikusan szabályozza a távolságot az előttünk haladó járműhöz képest. A kormányról vezérelve kényelmesen beállíthatjuk, hogy mekkora távolságot hagyjon az autó az előttünk haladó és köztünk, mikor kezdjen lassításba, vagy éppen fékezésbe. A modellben ott dolgozik az aktív kormányzás asszisztens is, amely szintén jelentősen megkönnyíti a sofőr dolgát. A rendszer nagyon szépen működik autópálya sebesség mellett is, stabilan tartja az autót a sávok között, nem dobálja egyiktől a másikig.

A Mercedes táblafelismerő asszisztense is óriási segítséget jelent vezetés közben. A rendszer hibátlanul felismeri, hogy mennyi a megengedett sebesség az adott útszakaszon, hogyha a tempomat aktív, akkor a tábláknak megfelelően lassítja, vagy éppen gyorsítja a járművet. Autópályán, illetve a bevezető utakon viszont érdemes résen lenni, a mögöttünk haladókat ugyanis váratlanul érheti, hogy nagyobb sebességről egyszer csak a KRESZ előírásának megfelelő sebességre lassítja magát az autónk. A rendszer nagy előnye az is, hogy a kamera- és térképadatok együttes felhasználásával képes a sebességkorlátozások, az előzési tilalmak és azok feloldása mellett felismerni és megjeleníteni a behajtást tiltó jelzéseket is, valamint figyelmeztet az ellentétes irányú behajtás esetén.

A vezetőt támogatja a ráfutásos balesetek elkerülését segítő aktív fékasszisztens, az autó könnyebb irányítását segítő aktív vontatmány asszisztens és a holttérfigyelő asszisztens is. Továbbá érdemes még kiemelni a Mercedes PRE-SAFE rendszerét is, amely szükség esetén pillanatok alatt képes számos intézkedést végrehajtani annak érdekében, hogy csökkentse a balesetnél fellépő terheléseket, ha úgy ítéli meg, hogy egy esetleges ütközés fenyegeti a járművet.

Az utasterébe sem lehet belekötni, minden a legapróbb részletekig kidolgozott és abszolút prémium minőségű anyagok kerültek felhasználásra. Az ülések elől nagyon kényelmesek voltak, a számtalan beállításnak köszönhetően nagyon jól magunkra tudtuk állítani, nagyobb távok megtételét követően sem gémberedtünk el.

Érdemes kiemelni a GLC-ben is megtalálható MBUX multimédia-rendszert, amelyet a műszerfal közepén elhelyezett 7 colos (opcionálisan rendelhető 10,25 colos méretben is), nagyfelbontású, érintőfunkcióval ellátott kijelzőn túl az új érintőpadról, vagy akár a kormánykeréken megtalálható „touch control” gomb segítségével is vezérelhetünk. A GLC-ben futó legújabb MBUX infotainment-rendszert akár beszédvezérléssel is irányíthatjuk, de nekünk mégsem ez tetszett a legjobban, hanem a navigációs rendszer, amely a kiterjesztett valóság segítségével segít minket célba érni, ha indulás előtt megadjuk azt, hová szeretnénk eljutni. Mindez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a központi kijelzőn a navigációval kapcsolatos és a forgalomra vonatkozó grafikus útmutatások a valós utcaképen, valós időben jelennek meg.

A tesztautóban megtalálható, plusz felárért rendelhető Burmester térhatású hangrendszer is szépen szólt, köszönhetően a rendelkezésre álló 590 watt kimenőteljesítménynek. Ezt 13 nagy teljesítményű hangszóróval, első basszus technológiával, valamint egy kilenccsatornás DSP-erősítővel érték el a németek.

Szürreális élmény: Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupé

A GLC 300 kipróbálása után finoman szólva is éles váltás következett: lehetőséget kaptunk ugyanis arra, hogy elvigyük túrázni a Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupét. Azt a közel 2 tonnás Mercedest, amelynek a nevét most tovább tartott leírnom, mint ahogy az autó álló helyzetből 100-as tempóra katapultálta magát. A 4.0 literes, kategóriájában egyedülálló V8-as, bitúrbós, 510 lóerős és 700 newtonméter nyomatékú erőforrás egészen elképesztő dolgokra volt képes a 9-sebességes AMG váltóval együttműködve.

Az elektronika által vezérelt önzáró differenciálmű, amely az alapfelszereltség részét képezi, szintén sokat tesz azért, hogy a járművel tényleg nagyon gyorsan lehessen autózni. Nem véletlen, hogy sokáig ez a modell volt a leggyorsabb SUV a legendás Nürburgringen, ahol 7:49:369-es időt mentek vele. Az eszeveszett száguldást az alábbi videón egyébként bárki végignézheti:

Természetesen mi ennél sokkal visszafogottabban teszteltük a GLC 63 S tudását, de azért a német autópályán sikerült vele több, mint 265 km/h-s sebességre felgyorsítanunk. A forgalom nekünk többet nem engedett, de volt, aki kiautózta a gyártó által megadott 280 km/h-s végsebességet. A száguldásnál sokkal izgalmasabb volt viszont az, ahogyan az autó reagált az erőteljes gázadásra: a már említett 9-fokozatú AMG váltó több sebességet visszaugrott, a fordulatszám az égbe szökött, a motor brutálisan felbőgött, az autó pedig valósággal kilőtt, miközben mi az oldalirányba is állítható sportülésekbe passzírozódtunk. Az egészen szürreális élményt, amelyért nagyon mélyen zsebbe kell nyúlni, a kipufogók irányából érkező durrogó, csattogó hangorkán tette teljessé.

Az izgalmak sora az off-road pályán ért véget

A beszámoló elején már említettük, hogy nagyon sokat tett hozzá a GLC népszerűségéhez az is, hogy a német mérnököknek sikerült egy olyan autót építeniük, amely nem csak a közutakon, hanem terepen is nagyon jól teljesít. A frankfurti ADAC off-road pályán ezt mi is megtapasztalhattuk, ahol minden gond nélkül gázoltunk sárban, haladtunk rönkökön, hajtottunk fel 70 százalékos emelkedőre és hajtottunk le extrém meredek lejtőn. Teszteltük a GLC 35° maximális oldaldőlését (a G-osztály is ennyit tud) külön erre a célra kialakított kanyarban és áthaladtunk olyan átlózó szakaszon, ahol a szívünk majd kiugrott, amikor a kihelyezett tükörből láttuk, hogy az autó első kerék és a talaj között óriási luk tátong.

A két rendelhető off-road menetprogram (Offroad és Offroad +) képessé teszi a GLC-t arra, hogy kevésbé gyakorlott sofőrrel a volánjánál is magabiztosan közlekedjen a terepen. Sokat számít természetesen a megnövelt hasmagasság is, illetve az Offroad + módban aktiválódó lejtmenetvezérlő. Utóbbi megoldásnak köszönhetően egy meredek emelkedőn megállhatunk a járművel, majd a fékpedált teljesen felengedve néhány másodpercig a jármű mozdulatlanul áll, hogy a finom gázadásra reagálva óvatosan újra meginduljon az emelkedő leküzdésére. Az MBUX rendszernek, illetve a középső kijelzőnek hála folyamatosan információhoz jutunk azzal kapcsolatban, hogy éppen milyen meredekségű úton haladunk, illetve mekkora az oldaldőlés. A 360-fokos kamerarendszer is hatalmas segítség: egy-egy meredekebb emelkedő tetejére felérve egyetlen gombnyomással aktiválhatjuk a külső kamerát és a középső kijelzőn megnézhetjük, mi vár ránk az emelkedő túloldalán.

A német tervezők és mérnökök tényleg minden elismerést megérdemelnek: a GLC-t számos különböző típusú hajtáslánccal tették elérhetővé a vásárlóknak és sikerült egy olyan autót építeniük, amellyel értelmet nyer a városi terepjáró kifejezés.