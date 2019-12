Jön az idei utolsó döntés: mit üzen 2020-ra az MNB?

Kedden a 2019-es év utolsó kamatdöntő ülését tartja a Monetáris Tanács, a Portfolio által megkérdezett elemzők közül senki nem számít a kondíciók változására, a jegybank kommunikációjára viszont érdemes lesz figyelni. Főleg azért, mert megjelenik a friss inflációs jelentés és gazdasági prognózis is, ráadásul a jegybank azt ígérte, hogy negyedévente vizsgálja felül stratégiáját.

A kamat szinte biztos nem változik

Olyan régóta áll 0,9%-on az MNB irányadó kamata, hogy már meg sem lepődünk azon, hogy a Portfolio által megkérdezett elemzők most sem várnak változást. Bár igazából nem is indokolja semmi a kamat emelését vagy vágását, hiszen ugyan év közben elbizonytalanodtak a nemzetközi gazdasági kilátások, azóta viszont kicsit jobb adatok jöttek, így talán fellélegezhetünk. Ebben a környezetben pedig a korábban végrehajtott vágások után a Fed és az EKB is megállhat egy időre.

A Portfolio konszenzusában részt vevő hét elemző közül senki nem vár változtatást, vagyis szinte biztos, hogy marad a jelenlegi 0,9%-os kamatszint, komoly meglepetés lenne, ha innen bármelyik irányba is elmozdulna a Monetáris Tanács. Emellett az egynapos betéti kamatban sem várható változás, maradhat a mínusz 0,05%-os ráta.

Évei lehetnek még az MNB-nek az első kamatemelésig

Mivel idén már nem lesz több kamatdöntő ülés, ezért a hosszabb távú kilátásokra is kíváncsiak voltunk, azt kérdeztük az elemzőktől, hova várják a kamatszintet 2020 és 2021 végén.

Összességében jövőre senki nem vár szigorítást, az első lépés a merészebb szakértők szerint is leghamarabb 2021-ben jöhet, de még akkor sem vehető biztosra.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője például alapesetben azt gondolja, hogy 2021-ben már jöhet egy 10 bázispontos kamatemelés, de hozzátette, hogy „lehet, hogy mégse”. Becslése szerint 2021 első felében elkezdődhet a kamatfolyosó szimmetrikusabbá tétele, majd az év második felében akár kamatot is emelhet az MNB.

Nem várunk változást a kamatokban és maradhat az alapvetően laza hangvétel. Az elkövetkező negyedévre vonatkozóan dönthetnek a kiszorítandó likviditás nagyságáról, ebben szerintem nem lesz változás – hangsúlyozta Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője. Szerinte még 2021 végén is 0,9% lehet az irányadó kamat, vagyis legalább két évig nem mozdul majd el semerre az MNB.

A gazdaságban a forint gyengüléséből, a bérek növekedéséből és a bérek emelkedéséből származó inflációs hatásokat a mérsékelt külső infláció csak nagyon kis mértékben képes ellensúlyozni, így a maginfláció immár 2 hónapja 4 százalékon áll, míg az adószűrt maginfláció 3,6-3,7 százalékon – véli Regős Gábor. Szerinte a gazdaságban jelenlévő inflációs nyomás és az éves átlagban kismértékben cél feletti infláció indokolna némi szigorítást, ám amíg az infláció a célsávon belül van, a jegybank vélhetően kivár és csak kisebb, esetleg kizárólag verbális lépéseket tesz.

A Századvég elemzője várja a legmagasabb irányadó kamatot két év múlva, szerinte 15 bázispontos szigorítás jöhet 2021 végére.

Várakozásunk szerint azonban továbbra is változatlan szinten maradnak a monetáris kondíciók idehaza a december 17-i jegybanki kamatdöntő ülésen. E várakozásunk mögött egyrészt az áll, hogy bár 3% fölé gyorsult a hazai infláció novemberben, az még mindig jóval elmarad az MNB inflációs toleranciasávjának felső, 4%-os szintjétől. Továbbá a nemzetközi fejlemények miatt – teszi hozzá a fentiekhez Kuti Ákos, az MKB Bank elemzője.

Virovácz Péter, az ING szakembere azt tette hozzá, hogy még egy lépést tart elképzelhetőnek: a kiszorított likviditás célsávját ismét lecsökkentheti a jegybank 100 milliárd forinttal. Ezzel összhangban jelentősen visszaszoríthatná a most rekord magas devizaswap állományt. Jelenleg ráadásul sem a fiskális politika, sem az infláció, sem a gazdaság állapota nem indokolja ezt a rendkívül magas likviditást, ami a rendszerben van. Az eddigi adatok alapján ugyanis a célsáv teteje felett, vagyis 500 milliárd forint felett alakult átlagban a negyedik negyedévben a kiszorított likviditás mennyisége. Összességében tehát ez egy újabb elmozdulás lenne az ultra laza monetáris politikától. Mindez segítene a 3-hónapos Bubort visszaterelni a 20-25 bázispontos sávba, amit az MNB szeptemberben a monetáris politikai célokkal összhangban levőként értékelt. A kiszorított likviditás csökkentése okozhat meglepetést a piacok számára, így elképzelhető ennek hatására a forint további, átmeneti erősödése, de a 327,7-es ellenállási szint túl erősnek bizonyulhat.

Virovácz szerint most nem lehet eldönteni, hogy emelkedni vagy csökkenni fog-e a kamat legközelebb, az ugyanis leghamarabb 2021-ben lehet aktuális kérdés, most mindkét irányú lépésre egyforma esély van.

Jönnek a friss előrejelzések

Szokás szerint a keddi döntés után megismerjük majd a jegybank friss növekedési és inflációs becsléseit, arra is kíváncsiak voltunk, hogy az elemzők szerint mit üzenhet ezekkel a jegybank. Suppan Gergely szerint az inflációs kockázatok szimmetrikusabbak lehetnek azt követően, hogy szeptemberben lefelé mutató kockázatokat azonosított a Monetáris Tanács, emellett az idei növekedési előrejelzést javíthatják, de az már indifferens monetáris politikai szempontból.

2020-ra várhatóan továbbra is lassulást jelez majd előre a jegybank, ennek mértéke viszont lehet, hogy kisebb lesz a szeptemberi prognózisnál – mondta Nyeste Orsolya. Szerinte az inflációban az alapvető kép várhatóan nem változik majd, legfeljebb némi finomhangolás lehet.

A friss előrejelzésben talán kicsit erősebbnek értékeli majd az inflációs kockázatokat a jegybank, a növekedéssel kapcsolatban pedig optimistábbak lehetnek – hangsúlyozta Módos Dániel, az OTP Bank elemzője.

