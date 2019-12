Végre jó híreket tett közzé a magyarországi Opel-gyár

Új fejezetéhez érkezett a motorgyártás a szentgotthárdi Opel-gyárban, 2020-ban ugyanis megkezdik a PSA fejlesztésű három hengeres, benzines turbómotor gyártását. Erre nagy szükség van, hiszen az elmúlt években jelentős visszaesés következett be a hazai üzem termelésében.

A világban tapasztalható sokasodó kihívások már tavaly is kedvezőtlen hatással voltak az Opelre, a márka mintegy 1 millió autót értékesített globálisan, amely durván 7 százalékos visszaesést jelentett 2017-hez képest. Az eladások csökkenése egyben azt is jelentette, hogy kevesebb autómotorra volt szükség 2018-ban, ez pedig a szentgotthárdi motorgyár működésére is kedvezőtlen hatással volt.

MÍG 2016-BAN CSAKNEM 630 EZER MOTOR KÉSZÜLT EL AZ ÜZEMBEN, ADDIG A TERMELÉS 2018 VÉGÉRE 313 EZERRE CSÖKKENT.

A visszaesés éves viszonylatban is hatalmas volt, 2017-ben ugyanis még 486 ezer motort gyártottak Szentgotthárdon. Érdemes azt is elmondani, hogy a végleges 2019-es számok még nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor az Opel idei eladásait látva aligha számíthatunk arra, hogy érdemben bővült a motorgyártás a hazai üzemben.

Ezeket látva kifejezetten jó hír, hogy a legfrissebb bejelentés szerint 2020-ban megkezdődik a PSA fejlesztésű három hengeres, benzines turbómotor gyártása Szentgotthárdon.

Az Opel Szentgotthárd Kft. kommunikációs vezetője, Kaszás Zoltán elmondta, az új 1,2 literes motor 100 és 130 lóerős kivitelben készül majd az Opel-gyárban, és a termelési kapacitás maximuma elérheti akár az évi 350 ezer darabot is.

Így az elmúlt évek csökkenése után jövőre már jó eséllyel ismét növekedhet a termelés a Rába-parti gyárban.

Megjegyezte, hogy jövőre még párhuzamosan folyik egyéb motorok gyártása is a gyárban, egyre csökkenő volumenben. Kaszás Zoltán tájékoztatása szerint a megmunkáló- és szerelősorok átalakításával végeztek, jelenleg a próbagyártás zajlik, már minden készen áll a sorozatgyártásra. Kiemelte, hogy az átépítéseket nagyobb részt önerőből, saját mérnökeik, karbantartóik végezték.

Az új termék gyártása azért is fontos, mert Németországban és Lengyelországban jelenleg átszervezések zajlanak a PSA tulajdonában lévő Opel üzemekben, de a jelek szerint a szentgotthárdi gyárban újabb leépítéstől nem kell tartani.

A vállalat létszáma az elmúlt három év alatt kétszáz-kétszázötven fővel mostanra 1000 fő alá csökkent. A korábbi gyakorlatnak megfelelően zömében a kölcsönzött munkaerőtől váltak meg, saját szakembereiket igyekeztek megtartani.

Mindehhez sajnos muszáj azt is hozzátenni, hogy bár rövidtávon pozitív hír, hogy az új erőforrásoknak köszönhetően növekedhet a termelés volumene és sikerülhet megőrizni a munkahelyeket, viszont olyan termékek előállítása fog folyni, amelyek iránt várhatóan folyamatosan csökkenhet a kereslet közép-és hosszút távon.

Nehéz időszakon megy át a szentgotthárdi Opel-gyár

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Opel Szentgotthárd Kft. által közzétett éves beszámolóból kiderült, a társaság árbevétele alig haladta meg a 119 millió eurót tavaly, amely mintegy 20 százalékos visszaesést jelentett év/év alapon.

A VÁLLALAT ráadásul MINTEGY 2,2 MILLIÓ EURÓS ÜZEMI EREDMÉNNYEL ZÁRTA 2018-AT, AMELY TÖBB MINT 87 SZÁZALÉKOS CSÖKKENÉST JELENTETT 2017-HEZ KÉPEST. EZ EGYBEN AZ IS JELENTETTE, HOGY AZ OPEL SZENTGOTTHÁRD KFT. ÜZEMI MARZSA ÖSSZEOMLOTT: A 2017-ES 11,9 SZÁZALÉKRÓL EGÉSZEN 1,9 SZÁZALÉKRA ZUHANT.

El kell mondani azt is, hogy az üzemi eredmény, illetve a profitabilitás tekintetében a vállalat alulmúlta a 2008-as pénzügyi világválság, valamint a 2011-es európai adósságválság utáni időszak gyenge teljesítményeit is.

A vállalat adózás előtti eredménye 2,2 millió euró volt tavaly, amely közel 88 százalékos csökkenést jelentett 2017-hez képest. Az adózott eredmény 1,9 millió euróra zsugorodott 2018-ban, amely több mint 89 százalékos csökkenést jelentett év/év alapon.

