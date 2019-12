Letaszították Magyarországot Európa trónjáról

A harmadik negyedévben sem lett Európa növekedési bajnoka a magyar gazdaság miután a pénteken megjelent adat szerint az ír GDP-bővülés letaszított a trónról. Persze sportnyelven szólva „az ezüst is szépen csillog”, ez nem vesz el abból, hogy a magyar gazdaság a kontinens egyik leggyorsabb növekedési ütemét tudja felmutatni.

November közepén tette közzé a harmadik negyedéves előzetes növekedési adatokat az Eurostat, akkor úgy tűnt, hogy 4,8 százalékos növekedésével Magyarország áll az első helyen. Azonban a Portfolio már akkor figyelmeztetett arra, hogy néhány ország adata még nem ismert, ami majd átrajzolhatja a képet, Sőt, a korábbi negyedévek adatai alapján azt is sejtettük, hogy elsősorban az ír és a máltai adatokra kell figyelnünk, ezek veszélyeztethetik a magyar első helyet.

Igazunk is lett, hiszen az éves növekedésben az írek szorítottak le az első helyről, a negyedéves összevetésben pedig Málta miatt a dobogóról csúsztunk le.

De nézzük részletesen! Az ír statisztikai hivatal a többiekhez képest jókora késéssel pénteken tette közzé a harmadik negyedéves növekedési adatokat. Eszerint az ír gazdaság az Eurostat módszertana szerint 5 százalékkal bővült a harmadik negyedévben, ezzel megelőzte a 4,8 százalékos magyar növekedést.

Az ír gazdaság évek óta komoly növekedést produkál, ami nem kis részben köszönhető annak, hogy egy sor nagy amerikai cég az országban hozta létre európai központját, ott számolja el az egész kontinensre vonatkozó tevékenységét. Ez természetesen torzítja a növekedési adatot, de a hatást nem lehet kiszűrni, nem illegális ez a gyakorlat. Legfeljebb majd az változtathat rajta, ha megalkotják a közös európai digitális adót, mely a hasonló torzítást kiszűrheti azzal, hogy nem lesz érdemes egy-egy országot adóparadicsomként használni az amerikai cégeknek.

A harmadik negyedévben is két szektor húzta elsősorban a növekedést: a pénzügyi és biztosítási szektor 5,7 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest, míg az adminisztráció és támogató szolgáltatások 5,1%-os bővülést értek el.

Ezzel az ír növekedés mögé szorult a magyar, a harmadik helyen pedig Lengyelország áll 4 százalékos éves alapú bővüléssel. Az előzetes adatok közlésekor Málta volt a másik kérőjel, ők végül 3,6%-os bővülésükkel Bulgária mögé kerültek az ötödik helyre, így végül nem fenyegették a magyar helyezést. A kontinens leggyengébb növekedését továbbra is az olasz és a német gazdaság produkálta, de ezt már egy hónapja tudtuk.

Negyedéves alapon az előzetes listán a második helyen állt a magyar növekedés a lengyelek mögött, azonban ebben a mutatóban még a dobogóról is lecsúsztunk az utóbbi hetekben megjelent friss adatok után. Írország itt is besöpörte az első helyet 1,7%-os növekedésével, de az 1,1%-os magyar adat még így is harmadik lett volna, ha nem előzött volna be Málta is. Ebben a rangsorban az olasz, a német, a litván és az osztrák gazdaság áll a sor végén, melyek csak jelképes növekedést tudtak felmutatni.

Azért a második hellyel sem kell különösebben aggódni a magyar gazdaságért, hiszen így is elmondható, hogy Európa egyik legerősebb növekedési ütemét produkáljuk. Az Unió 28 tagállama a harmadik negyedévben mindössze 1,4%-os növekedést ért el, ehhez képest mi kiemelkedtünk a mezőnyből. Sőt, a kormány által gyakran hangoztatott 2 százalékpontos növekedési többletet is sikerül bőven összehoznunk az eurózónához képest, hiszen a valutaövezet 19 tagállama 1,2 százalékkal nőtt, amihez képest a magyar adat 3,6 százalékpontos többletet jelent.

