Dúl a harc az egészségügy digitális felforgatói között

Akiket a 70-es években lenyűgözött a technológiai újdonságokban rejlő lehetőség, szerelemprojektekből és garázsokból mamutcégeket építettek. Régi sztori. Azonban, ha párhozamot keresünk, ma leginkább a digitális egészségügyben találjuk ezt meg: néhány fős, elkötelezett csapatok versenyt futnak azért, hogy kipróbálják ötleteiket szenzortól chatbotig, amivel jobbá tehetik, és nem mellesleg felforgathatják az egészségügyet. Kérdés, hogy ez a változásoknak igencsak ellenálló terület hogyan reagál minderre.

Az alábbiakban Békási Sándor orvos, digitális egészésgügyi szakértő írását közöljük.

Ide egy hatalmas számot kellene írni, hogy épp hány alkalmazás érhető el az egyes mobilplatformokon egészségügyi témában, megadva a kellő felütést, de nagyjából a cikk olvasása közben születik 10 új, szóval álljon itt annyi, hogy rengeteg. Ezek minősége orvosi szempontból meglehetősen hullámzó: az ujjrátétellel vérnyomásmérést ígérő kamuapptól a szilárd szakmai alapokon nyugvókig.

Vegyünk egy forró témát: például a cukorbetegséget. Egy friss publikáció szerint elképesztő mértékben emelkedik a prediabéteszes állapot előfordulása az USA felnőtt populációjában, sőt, ma már ijesztő mértékű a 2-es típusú diabétesz aránya a gyermekek és a tinédzserek körében (ez nem is olyan régen még ritkaságszámban ment, erre a típusra nem véletlenül korábban időskori diabéteszként is hivatkoztak). Vagyis a probléma robban: nem meglepő, hogy rengeteg digitális megoldás célozza kifejezetten a cukorbetegeket.

Ugyanakkor egy tavalyi kutatás arra hívta fel a figyelmet, hogy a keresési találatok élén álló 24 diabétesz appból mindössze 3 teljesítette az orvos-szakmai ajánlásokban szereplő, nem túl vaskos 5 minimumfeltételt, amelyek a betegség hatékony menedzsmentjéhez jelenlegi tudásunk szerint elengedhetetlenek. Kissé szolid eredmény.

Mi működik és mi nem?

Egy jól hangzó digitális ötlet vagy megoldás valódi, egészségi állapotra gyakorolt hatása nyilván nem a keresőoptimalizálásban rejlik, és amennyiben 5 feltételnél kicsit is komplexebb témáról van szó: jelenleg szinte lehetetlen kideríteni objektív eszközökkel.

Ennek több oka is van. Egyrészt a fejlesztő csapatok jellemzően nem fordítanak hangsúlyt a tudományos igényű validációra: a Nature idén hívta fel a figyelmet arra a trendre, hogy a befektetők dollármilliárdokat öntenek olyan egészségügyi startupokba, amelyek egyáltalán nem közlik eredményeiket tudományos (peer-reviewed) módon. (Picit megkésett utánlövésnek tűnik a Theranos emlékezetes bukása után.) Sok esetben ehhez a kapacitás és a megfelelő módszertan hiánya vezet, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a jövőben az Apple ResearchKitje, CareKitje és az ehhez hasonló uniformizált platformok, amelyek dobozos termékként tudnak hátteret adni a kutatási oldalnak, ha kis eséllyel is, de változást hozhatnak.

További ok a publikáció lassú folyamata. Míg az igazán agilis csapatok rendkívül gyors, akár heti többszöri iterációkkal és a felhasználói élmény azonnali visszamérésén alapuló fejlesztéssel dolgoznak, addig számukra egy közlemény létrehozása kőkorszakinak tűnik. A hagyományos orvosi kutatásban az adatgyűjtés-elemzés-cikkírás-bírálat-közlés folyamata gyakran 2-4 évet is felölelhet. Ha ezt lefordítjuk a digitális egészségügyre: amiről a cikk szól, azt már rég meghaladta a technológia.

Épp ezért egyre inkább érezhető az a tendencia, hogy a gyors cikkbírálati folyamatra berendezkedett, sokszor szabad hozzáférésű (open access) lapok egyre nagyobb hangsúlyt kaphatnak, sőt, a korábban orvosi területen szentségtörésnek számító megoldás, miszerint valaki blogbejegyzésben számol be a módszere sikerességéről, egyre többször várható. A szaklapok pedig megmaradnak a globálisabb elméleti hátterek fórumainak, mintsem konkrét megoldások elemzőinek.

Valójában a szabályozási környezet sem tűnik úgy, hogy felnőtt volna a feladathoz. Míg a orvostechnikai hardverek esetében a gyártóknak szigorú, jól körüljárt szabálynak kell megfelelniük, addig bár megjelent igényként az Európai Bizottság részéről, a tisztán szoftveres megoldásokkal (Software as a Medical Device) mintha bizonytalankodnának.

Holisztikus szemléletű platformok felemelkedőben?

A digitális egészségügy piacára sok megavállalat vásárolta be magát: vagy a lemaradás miatti félelemből, vagy remélve, hogy így biztosítást köt a saját jövőjére. Például minden, magára valamit is adó gyógyszergyárnak van innovációs programja, startup inkubátora, befektet vagy felvásárol. Viszont maradva a diabétesznél, a Sanofi a múlt héten jelentette be, hogy egy lépéssel hátrébb lép a digitális egészségügytől. Hogy ez egy kudarc beismerése, vagy egy sokkal nagyobb dobás előkészítése, még nem látható, ugyanakkor óvatosságra int: pusztán a pénz nem helyettesíti a stratégiát.

A mozgolódás mindenesetre érthető: 2019 novemberében előremutató kezdeményezésként a német parlament elfogadta azt az új törvényt, amely többek között lehetővé teszi az orvosoknak, hogy az egészségbiztosítási szolgáltatás részeként finanszírozva, kvázi receptre rendeljenek egészségügyi appokat, amelyek bizonyíthatóan hozzájárulnak az ellátás javításához. Ez egy nagy lépés a terület kanonizációja felé.

Ahogy a digitális egészségügyi megoldások szép lassan áttörnek a szabályozói és finanszírozói bástyán, párhuzamosan az valószínűsíthető, hogy

a ma egy-egy speciális problémára választ adó, tisztán digitális egészségügyi megoldások heterogenitása sokáig nem marad fenn.

A jól működő szolgáltatások biztosan koncentrálódni fognak, akár egy virtuális, fogyasztócentrikus ellátói térben, ahogy azt Jeroen Tas, a Philips innovációs és stratégiai vezetője állítja.

Magam arra fogadnék, hogy a különböző digitális egészségügyi szolgáltatásokat platformként összefogó, számos területet egyszerre lefedő piaci szereplőé a jövő. És egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy már ismerjük ennek a cégnek a nevét.

Békási Sándor

orvos, digitális egészségügyi szakértő, a Fitpuli termékfejlesztési vezetője

