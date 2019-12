Áder János nem vétózta meg a TB-szigort és keményen visszaszólt

Az eddigi köztársasági elnöki nyilatkozatokhoz képest szokatlanul kemény választ fogalmazott meg a társadalombiztosítási törvénymódosítást ellenzők felé Áder János, aki ma elrendelte a törvény kihirdetését.

A köztársasági elnök közleménye emlékeztet arra, hogy az Országgyűlés 2019. december 11-én fogadta el „A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről” szóló törvényt. Ennek lényege, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésének 3 havi elmaradását követően megszűnik az érintettek jogosultsága az államilag finanszírozott egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. A Magyar Orvosi Kamara állásfoglalása után Karácsony Gergely főpolgármester is véleményt mondott a törvénymódosításról és írt levelet Áder Jánosnak.

A köztársasági elnök indokol

Áder János nyilatkozatában úgy fogalmaz, hogy "az elmúlt napokban élénk vita alakult ki az új rendelkezések társadalmi hatásáról. Néhányan azt vizionálták, hogy 700.000 ember „eshet ki” az egészségügyi ellátó rendszerből".

Azt is kifejti az államfő, hogy szerinte mi az igazság. "Az új szabályozás alapján – úgy, mint eddig – teljes körű természetbeni egészségügyi ellátásra jogosult minden kiskorú, minden tanuló, minden nyugdíjas és minden biztosított munkavállaló. A hatályos törvények ma is biztosítják a szociálisan rászorultak, hajléktalanok egészségügyi ellátását. Ezen a most elfogadott törvény nem változtatott. A törvénymódosítás nem érinti a sürgősségi ellátást és a mentést. Erre továbbra is – úgy, mint eddig – mindenki jogosult marad" - olvasható a nyilatkozatban.

Arról is ír Áder János, hogy szerinte miért indokolt a szigorítás. "Az elmúlt időben jelentősen nőtt azoknak a száma, akik – közülük nem kevesen szándékosan – nem fizettek egészségügyi szolgáltatási járulékot. De az egészségügyi szolgáltatást igénybe vették. Ez igazságtalan és méltatlan a járulékot becsületesen fizető honfitársainkkal szemben. Ezért az új törvény úgy rendelkezik, hogy azok a személyek – és csak azok –, akik a jövőben szándékosan nem fizetnek egészségügyi szolgáltatási járulékot, az egészségügyi szolgáltatást csak akkor vehetik igénybe, ha tartozásukat rendezték. Ugyanakkor a sürgősségi ellátásra a tartozásukat még ki nem fizető polgárok is jogosultak" - fogalmaz.

A köztársasági elnök üzen

A nyilatkozatban kemény politikai üzenetet is megfogalmaz Áder János a törvényt kritizálóknak. "Néhányan azt mondták a törvényről, hogy szégyenteljes. A törvény alapos áttanulmányozása után kijelenthetem, hogy nem a törvény szégyenteljes, hanem azok magatartása, akik – különösen advent idején – indokolatlanul keltenek félelmet az emberekben" - írta, majd azzal zárja nyilatkozatát, hogy

"mindezekre tekintettel a mai napon elrendeltem a törvény kihirdetését".

A köztársasági elnök nyilatkozata - amellett, hogy szokatlanul politikai síkra száll - figyelmen kívül hagy egy lényeges pontot, a kirívó aránytalanság kérdését. Ahogyan arra az orvosi kamara elnöksége figyelmeztetett: sokan lehetnek, akik tájékozatlanságuk, a hivatali ügyintézésben való járatlanságuk, a munkaadójuk hibája, vagy akár saját mulasztásuk miatt nem rendezik időben társadalombiztosítási jogviszonyukat. Az ő esetükben válik aránytalanul szigorúvá az új szabályozás. Mindez azért, mert elmarad egy 23 ezer forintos kötelezettség fizetésével.



A TB-szigor különösen disszonáns annak tükrében, hogy mindez szükséges ellátásokat vonhat el magyarok tízezreitől, miközben Magyarországon a halálozások száma az elmúlt években különösen nyugtalanító tendenciát mutat – jóllehet, a hivatalos közlések szerint nagyrészt a jelentős influenzajárványok miatt –, a várható élettartam emelkedése megtört, és több évben visszaesést mutatott.



Az egészségügy rendbetételét nem biztos, hogy a TB-szigorral kellene kezdeni, hanem az alulfinanszírozott kórházak adósságproblémáinak tartós megoldásával, vagyis az ellátórendszer égető kérdéseinek rendezésével, az egészségügyi bérek emelésével és sorolhatnánk. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy heteken belül kórházak lehetetlenülhetnek el és ellátások maradhatnak el. Ezzel azonban régóta adós a kormányzat.

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán