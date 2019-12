Gulyás: kórházigazgatók is távozhatnak az adósságrendezés keretében (2.)

Orbán Viktor kormányfő nem tervez kormányátalakítást, a kórházi adósságrendezés keretében pedig akár kórházigazgatókat is meneszthetnek, ha súlyos pénzügyi problémákra bukkannak a költségvetési felügyelők – többek között ezeket mondta a mai Kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője.

Az egyik újságíró azt kérdezte az eseményen, hogy a sokfelé hallható pletykák szerint Gulyás Gergely lehet majd Kásler Miklós EMMI-miniszter utóda, Gulyás úgy reagált: ismeri a miniszterelnök gondolkodását és hangsúlyozta: a miniszterelnök nem tervez kormányátalakítást.

Egy másik kérdés azt feszegette, hogy az év vége közeledtével a kórházi adósságrendezésben és a sokszor belengetett kórházigazgató menesztésben mi várható, Gulyás azt mondta:

valóban igaz az a korábbi jelzés, hogy a kórházi adósságrendezést személyi felelősség megállapításához akarják kötni.

Kijelentése szerint „ilyen következményei is lehetnek” az adósságrendezésnek és hozzátette: azért is említette, hogy 13 kórházba költségvetési felügyelőt rendeltek ki, mert az ő vizsgálatuk fontos lesz az esetleges személyi következmények megállapításakor. Most úgy fogalmazott: ha a kórház vezetésében elkövetett súlyos hibákat állapítanak meg a költségvetési felügyelők, akkor „természetesen távoznia kell a kórházigazgatóknak”.

A kórházi betegellátás és az adósság témakörében közelmúltbeli cikkeink:

Egy későbbi kérdésre Gulyás elárulta: november végéig 36 milliárd forintnyi lejárt kórházi adósság keletkezett, ezeket a kormány még idén év végéig szeretné rendezni, de lehet, hogy a Pénzügyminisztérium kifizetése technikai okok miatt átcsúszik 2020 elejére.

Később a tájékoztatón rákérdeztek arra is, hogy a beszállítók 70 milliárd forint feletti kórházi adósságról beszélnek, míg a kormány döntése azt tartalmazza, hogy 42,8 milliárd forint áll rendelkezésre ilyen célokra, akkor a fennmaradó 30 milliárdos különbséggel mi lesz. Gulyás leszögezte: megítélésük szerint a beszállítók állítása és a tartozások között nem 30, hanem csak 10 milliárdos a különbség, mert a járó- és fekvőbeteg ellátás megemelt finanszírozásából mintegy 20 milliárdot az adósságrendezésre is fordíthatnak majd a kórházak.

Gulyás tehát azt rögzítette, hogy az adósságokból fennálló mintegy 10 milliárdos tételt a kormány soha nem fog kifizetni, és ennek tisztázása érdekében közvetlenül akar tárgyalni a beszállítókkal.

Erről tegnap már kormánydöntés is született, és a találkozó is gyorsan létre fog jönni, mert a beszállítók máris írtak Gulyásnak levelet.

Arra a kérdésre, hogy milyen szerkezeti átalakításokban gondolkodik a kormány az adósságok újratermelődésének megakadályozására, Gulyás jelezte:

megnézik a teljesítményvolumen korlát (tvk) szabályozást, mert vannak olyan kórházak, amelyek rendszeresen átlépik ezt felfelé, ami utalhat arra is, hogy a tvk-t túl alacsonyan állapította meg korábban a kormány

azt is megnézik, hogy az ún. hbcs elszámolási egységben, a pontszám mennyiben fedezi a valós ellátási költségeket, mert lehet, hogy az adósság azért áll elő, mert a finanszírozás elmarad az ellátások valós költségétől.

„nem akarunk ágyakat megszüntetni: ma az aktív ágyszám szempontjából felettébb rendben vagyunk”, a rehabilitációs ágyak száma viszont túlzottan kevés. „Ágy megszüntetésre biztosan semmi szükség nincs” – szögezte le. Hozzátette: sok családnak az segítene, ha rehabilitációs ágyak száma nőne.

Jelzése szerint a kormány még idén dönteni fog a tűzoltók béremeléséről. A 8-8%-os minimálbér és szakképzett minimálbér emelés kérdésében a kormány arra vár, hogy lesz-e megállapodás a munkáltatók és a munkavállalók között, és ha lesz, akkor ezt elfogadja a kormány.

Ez arra utal, hogy a kormány elfogadja a 8-8%-os emelést, aminél többet a munkáltatók a romló külpiaci konjunktúra és a szaporodó elbocsátások miatt egyébként sem lennének hajlandók többet megadni.

Arra a kérdésre, hogy valójában hány embert érinthet a tb-törvény minapi szigorítása a gyakorlatban, akik három havi tb-tartozás után majd jövő ősztől eleshetnek az ellátástól, Gulyás leszögezte: ez néhány tízezer embernél biztosan nem lesz több, mert az eddigi adatok is ezt mutatják (eddig kb. 70 ezer esetben mutattak jogosulatlan ellátás igénybe vételt, ami nagyjából 30 ezer emberhez köthető).

Címlapkép forrása: MTI/Soós Lajos