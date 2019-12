Ez lehet Trump „karácsonyi ajándéka” Észak-Koreától

Észak-Korea azt fontolgatja, hogy megszakítja a nukleáris leszerelésről szóló tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, ez lehet az ázsiai diktatúra korábban beharangozott „karácsonyi ajándéka” az amerikai elnök számára – írja a CNN. Kim Dzsongun kihasználná a lehetőséget, hogy Trump politikailag meggyengült az ellene folyó eljárás miatt, ezt koronázná meg a bejelentéssel.

A CNN információi szerint Észak-Korea mérlegeli annak lehetőségét, hogy megszakítsa az atomfegyverek leszereléséről szóló tárgyalásokat. Ez persze a gyakorlatban nem sokat jelentene, hiszen a két ország vezetőjének idei találkozója kudarca fulladt, azóta az ázsiai diktatúra többször hajtott végre rakétatesztet. Ugyanakkor üzenetértéke lenne egy ilyen lépésnek, hiszen hivatalosan is elismernék, hogy felhagynak az atomfegyverek leszerelésével.

Persze a dolog ennél összetettebb, hiszen Trump a nemzetközi közvéleményhez képest kifejezetten puha hangnemet ütött meg Kim Dzsongunnal szemben, többször is barátjának nevezte. A CNN egyik forrása szerint épp emiatt aggódnak most Észak-Koreában az elnök elleni impeachment eljárással, ami meggyengítheti politikailag. Attól tartanak ugyanis, hogy a jövő évi elnökválasztás után bárki is kerül Trump helyére, sokkal keményebb hangvételre számíthatnak tőle. Ennek mennének most elébe azzal, hogy önként mondják fel a tárgyalásokat és keményebb hangot ütnek meg az USA-val szemben.