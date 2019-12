Őrült lökést kapott a Tesla riválisaként emlegetett Rivian

A Rivian hétfőn bejelentette, újabb sikeres tőkeemelést hajtott végre. Ennek keretében 1,3 milliárd dollárt sikerült bevonnia a Tesla riválisaként is emlegetett elektromosautó-gyártó startupnak olyan befektetőktől, mint a T. Rowe Price, vagy éppen a BlackRock.

A friss pénznek köszönhetően a Rivian lett az egyik legtőkeerősebb elektromosautó-gyártó startup azon a piacon, ahol a Tesla vezető szerepe egyelőre megdönthetetlennek tűnik.

Ez a befektetés jól szemlélteti a bizalmat a csapatunk, a termékeink, a technológiánk és a stratégiánk iránt

– jelentette ki R.J. Scaringe, a Rivian vezére a Reuters beszámolója szerint.

A 2009-ben alapított Rivian tervei között szerepel egy tisztán elektromos meghajtású pickup, az R1T, valamint a szintén elektromos meghajtású R1S SUV piacra dobása valamikor 2020 végén. Érdemes azt is elmondani, hogy mindkét járművet a Rivian saját fejlesztésű padlólemezére építik majd.

Ömlik a pénz a Rivianba

Túlzás nélkül mondhatjuk, az utóbbi időben ömlik a pénz a Rivianba, a Ford például 500 millió dollárt fektetett a startupba. A gyártók által kiadott nyilatkozatból kiderült, a jövőben közösen fejlesztenek majd tisztán elektromos meghajtású járműveket a Ford bővülő elektromos flottájába, illetve az amerikaiak jogot szereztek arra, hogy a jövőben a Rivian platformjára építsék elektromos járműveiket.

A beruházásra azt követően került sor, hogy nem sokkal korábban az Amazon részvételével mintegy 700 millió dollár friss tőkét sikerült bevonni a Riviannak, vagyis az amerikai autógyártó a Jeff Bezos irányította technológiai óriás mellé szállt be befektetőként. A lépés stratégiai szempontból is kiemelten fontos volt a Ford számára: egyrészt sikerült megelőzniük a nagy rivális General Motorst, amely korábban sikertelen tárgyalásokat folytatott a Rivian menedzsmentjével. Másrészt jelentős költségeket takaríthatnak meg a kész platform használatával, amelyre már most borítékoljuk, hogy Amerika legnépszerűbb modelljének, a Ford F-szériának az elektromos változata épül majd.

