Megérkezett a bizonyíték: év végi pénzköltésbe kezdett a kormány

Fontos kormánydöntések jelentek meg az elmúlt napok közlönyeiben, ezekből ugyanis kiderült: valóban jól állt a 2019-es költségvetés, van ugyanis mozgástér az év végi költekezésre. Ahogyan az lenni szokott, jutott plusz pénz határon túli célokra, valamint az egyházaknak, de többlettámogatást kaptak különböző egyesületek, szövetségek és klubok is. A december 27-i közlönyben megjelent döntések értelmében a következő területek kapnak plusz pénzt:

Egyszeri év végi juttatás a fegyveres testületek tagjainak: 49 milliárd forint.

Határon túli célok: 14 milliárd forint.

Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány támogatás, felújítás: 12 milliárd forint.

Egyházaknak nyújtott többlettámogatás: 4,5 milliárd forint.

Klubok, egyesületek, szövetségek: 2,5 milliárd forint.

Ez összesen 82 milliárd forintos plusz kiadás az idei költségvetés terhére.

És nem szabad megfeledkezni a december 23-i közlönyről sem, ugyanis ez is fontos kormányzati döntéseket tartalmazott, melyek közül kettőről a Portfolio elsőként be is számolt. Az egyikből kiderült, hogy a kormány az egészségügy teljes átalakítására készül, a másik szerint pedig a lejárt kórházi tartozások kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárás során valósul meg. Emellett azonban elköltött közel 81 milliárd forintot a 2019-es büdzsé terhére. 36,6 milliárd forint pluszpénz ment az egészségügyi ellátórendszerbe (ez nem a tartozások kiegyenlítése, mert a 42 milliárd forintos összeget 2020-ban rendezi a kormány), és 44 milliárd forintot kapott a Miniszterelnöki kormányiroda egyéb működési célokra.

Vagyis a kormány két nap alatt összesen 162,6 milliárd forintot költött el az idei költségvetésből.

