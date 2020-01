Már 365 ezer forint a magyar átlagkereset

In English

Tavaly októberben a bruttó átlagkereset 365 100 forint volt, 11,6%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A kereseteket a minimálbér és a garantált bárminimum dinamikus emelése, valamint a munkaerőhiány is felfelé hajtja. A keresetek idén is gyorsan nőhetnek, de az infláció láthatóan egyre inkább visszafogja a reálbérek növekedési ütemét

A nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset 365 100, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 375 300 forint volt tavaly októberben, derült ki a KSH adataiból. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 242 800, a kedvezményeket is figyelembe véve 250 200 forintot ért el.

A keresetek kétszámjegyű emelkedését a minimálbér és a garantált bérminimum 8-8%-os emelése, valamint a munkaerőhiány egyaránt támogatja. A versenyszférában és a költségvetési szektorban egyaránt 11% feletti béremelkedést mért a statisztikai hivatal októberben.

Miután azonban az infláció októberben 3,4%-ra emelkedett a szeptemberi 2,9%-ról, így a reálbérek növekedésében látható némi visszaesés, azonban a keresetek vásárlóereje még így is 8%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

Ami az idei évet illeti, várhatóan 2020-ban is kitarthat a gyors béremelkedés Magyarországon, miután a minimálbér és a garantált bérminimum 2020-ban is dinamikusan növekszik, miközben a munkaerőhiány továbbra is felfelé hajtja a kereseteket. A legtöbben 8-10%-os béremelkedésre számítanak az idei évben. Miután az üres álláshelyek csökkenése miatt már nem biztos, hogy olyan kedvező helyzetben lesznek a dolgozók, mint a korábbi években, így a béremelés mértéke kissé alacsonyabb lehet a tavalyinál. A bérek vásárlóerejének növekedését a várhatóan 3% feletti infláció fogja majd vissza, így a reálbérek 6% körüli mértékben nőhetnek.

