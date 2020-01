Megjósolták az elemzők, mennyivel nőhetnek idén a fizetések

2020-ban a bérek tavalyinál némileg lassabb, de továbbra is erőteljes növekedésére számítunk, az átlagos növekedés megközelítheti a 10%-ot – vélekedik Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője. Ebben szerinte fontos szerepet játszhatnak majd a közszféra bérrendezései is, amelyeket több területen (például oktatás) is folytatni kell a munkaerő elvándorlásának megakadályozása érdekében.

Regős Gábor szerint a szociális hozzájárulási adó idei esetleges további csökkentése szintén a bérek növekedésének irányába hathat. A versenyszféra béremeléseit ugyanakkor mérsékli a külső környezet bizonytalansága.

A Portfolio előrejelzése itt olvasható:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 01. 01. Idén is kitart a magyar bérrobbanás, de nem leszünk felhőtlenül boldogok

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza szerint 2020-ban már egyszámjegyűre lassulhat a bérdinamika. Ennek főbb meghatározói a 8 százalékos minimálbér-emelés és a munkaerőhiány kis mértékű mérséklődése. Ugyanakkor könnyen lehet, hogy év közben bejelentenek újabb bérrendezéseket a közszférában, így egyáltalán nem zárható ki, hogy idén is 10 százalék felett emelkedjenek a bérek.

Idén az ismételten 8%-kal növekvő bérminimumok miatt 9%-ot várhatóan meghaladó bérnövekedés várható, ami 5,5% körüli reálbér növekedést jelent – írta Horváth András, a TakarékBank vezető közgazdásza. A továbbra is kifeszített munkaerőpiac és a rekord alacsony munkanélküliség miatt a bérnövekedés dinamikája a következő időszakban is hasonlóan intenzív marad, a képzett munkaerő hiánya gyakorlatilag a gazdaság minden szektorában problémákat okoz - tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images