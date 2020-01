Mi történt az elmúlt két hétben? Ebből a cikkből most mindent megtudhatsz

Rekordok a tőzsdén, iráni célpontok elleni amerikai támadás, mélyponton záró forintárfolyam, emelkedő minimálbér, egészségügyi átalakítás. Ez csak néhány hír az elmúlt két hétből. Az összes fontos pénzügyi, részvénypiaci és makrogazdasági bejelentést az alábbi cikkünkben foglaltuk össze.

December végére is maradt még erő a tengerentúli részvénypiacokban. Az amerikai részvényindexek karácsony után új történelmi csúcsokra kapaszkodtak, az év vége felé közeledve kissé alábbhagyott a lendület. Az amerikai elnök azonban gondoskodott az év végi jó hangulatról, miután Donald Trump az év utolsó napján jelentette be, hogy január közepén kerül majd sor az Egyesült Államok és Kína közötti részleges kereskedelmi megállapodás aláírására. Bár az év végéhez közeledve az európai részvényindexek emelkedése megtorpant, azonban a karácsonyi szünet után újra nyitó magyar tőzsdének végül sikerült új történelmi csúcson zárnia az év utolsó kereskedési napját.

Az újév első kereskedési napja az európai és a tengerentúli tőzsdéken is emelkedéssel indult, csütörtökön mindhárom irányadó amerikai részvényindex új történelmi csúcson zárt. A részvénypiaci hangulat azonban elromlott, miután az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre az iraki fővárosban, Bagdadban Iránhoz köthető célpontok ellen. A légicsapásokban egy iráni tábornok is életét vesztette, Irán pedig válaszlépést helyezett kilátásba. A hírre az olajár nagyot emelkedett pénteken, az európai tőzsdék lefordultak és a tengerentúli részvénypiacokon is kitartott a borús hangulat.

Tavaly korábban sosem látott szintre gyengült a forint az euróval szemben, novemberben 337,26 volt a jegyzés, jelenleg ez tekinthető történelmi csúcsnak. Az év végére kicsit vissza tudott kapaszkodni a magyar deviza, 330,52-nél zárta hivatalosan az évet, de ez is korábban sosem látott szintet jelentett, eddig sosem volt 330 felett a záróárfolyam.

Az év elején kicsit még rá tudott kapcsolni a magyar deviza, csütörtökön rövid ideig 329 alatt is volt az euró jegyzése, pénteken viszont már a nemzetközi hangulat romlásával párhuzamosan nem ment annyira. Ha hinni lehet az elemzőknek, akkor 2020-ban további rekordgyenge forintárfolyamot is láthatunk, egyre többen gondolják, hogy 340 feletti euróárfolyam is jöhet év közben, sőt néhány külföldi szakértő a 350 közeli árfolyamot sem tartja elképzelhetetlennek.

Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be, hogy január elsejétől a minimálbér bruttó összege 161 000 forintra, a garantált bérminimum pedig 210 600 forintra emelkedett, a növekedés mindkét esetben 8-8 százalékos. A bejelentés alapján tehát szertefoszlott a munkavállalói képviseletek reménye, hogy 10 százalék feletti lehet a minimálbér emelése. A bértárgyalások azután rekedtek meg, hogy a munkaadói oldal csak akkor lett volna hajlandó belemenni a 8 százaléknál nagyobb emelésre, ha már január 1-jétől csökkenti a kormányzat a járulékokat, a kabinet azonban csak az év második felétől hajlandó erre. Így érvényben maradt a korábbi bérmegállapodás.

Karácsony előtt jelent meg az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt kormányhatározat, amely szerint a kabinet az egészségügy finanszírozási rendszerének és ellátási struktúrájának teljes átalakítására készül. Erről a Portfolio elsőként számolt be. A kormány célja az, hogy olyan átfogó és fenntartható finanszírozási rendszer jöjjön létre a járó- és fekvőbeteg ellátásban egyaránt, amelyben elkerülhető az adósság újratermelődése.

December 31-én lehetett utoljára fizetni a régi 10 ezresekkel, január 1-től a bank- és postafiókban három évig, a Magyar Nemzeti Bankban (MNB) húsz évig díjmentesen válthatók be azonos címletű fizetőeszközre.

Január 1-jével a nyelvtanulási diákhitelt felvevő édesanyák számára is kiterjesztette a gyermektámogatási kedvezményt a kormány döntése alapján a Diákhitel Központ: a második gyermek 2020. január 1-jét követő megszületése vagy örökbefogadása esetén elengedik a tartozás felét, a harmadik vagy további gyermek esetén pedig a teljes tartozást.

Január 1-jétől a korábban három évet Magyarországot is eltöltött Bernhard Spalt veszi át Andreas Treichl helyét az osztrák Erste Group élén. Andreas Treichl az Erste Alapítvány élén folytatja, és mint elmondta, nem akar az új Kurz-kormányban pénzügyminiszter lenni, mert 22 év alatt hozzászokott, hogy nincs főnöke.

Évet értékelt a Portfolio hasábjain a bankszektor és a biztosítási szektor is: a legnagyobb bankok első emberének évértékelése és 2020-as előrejelzése itt, a biztosítóvezéreké pedig itt olvasható.

Karácsony előtt az MNB 2020. december 31. napjáig meghosszabbította a magyar bankok számára az erős ügyfél-hitelesítés bevezetését az online fizetések esetében.

Az ünnepek között írtunk arról, hogy január végéig minden banki ügyfél tételes kimutatást kap arról, miért és mennyi pénzt fizetett bankszámlához kapcsolódó szolgálatatásokért az elmúlt öt hónapban, és ezentúl minden év elején számíthatunk majd a részletes éves kimutatásra. Erre a bankokat jogszabály kötelezi.

Címlapkép: Getty Images