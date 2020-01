Háromgyerekesek szja-mentessége - Mennyibe kerül Orbán új terve?

Azt szeretném, hogy a háromgyerekes családokra is ki tudjuk terjeszteni, amit idén bevezettünk a négygyermekesek esetében: ne fizessenek az anyák személyijövedelemadót egész életükben – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a mai sajtótájékoztatóján. A kiterjesztésnek a családok és az állami költségvetés szempontjából is sokkal nagyobb a jelentősége, mint az idén életbe lépett, egyelőre csak a négygyerekes anyákra vonatkozó kedvezmény. És nem csak azért, mert háromgyerekes családból sokkal több van.

A KSH 2016-os mikrocenzusa szerint a négy vagy ennél több gyereket nevelő családok száma 38 ezer volt. Ezzel szemben a három gyereket nevelő családok száma 136 ezer, vagyis az szja-mentesség kibővítése 4-5-szörösére növelheti az érintett családok számát. Valójában azonban a fenti két számból csak közvetetten tudunk erre következtetni, hiszen a több gyereket vállaló nők egy része bizonyára már kisebb háztartásban él, ahogy a gyerekeik felnőttek. Vagyis egyrészt mindkét esetben valójában több anya érintett az szja-mentességben, mint ahány "jelenleg nagycsaládos" háztartást nyilvántart a statisztika. Másrészt viszont a KSH által megfigyelt nagycsaládok jelentős részénél az anyák nem aktív keresők, így ők nem szereznek szja-köteles jövedelmet.

További fontos szempont, hogy a négy vagy több gyermeket vállaló nők még munkaképes korban is nagyon inaktívak a munkaerőpiacon, vagyis kevés szja-jövedelmet szereznek. (Főállású anyaság, háztartásbeli státusz, atipikus foglalkoztatási formák stb.) Így a családok számára kevés esetben okoz jelentős és tartós jövedelemnövekedést a nők szja-mentessége (és így kisebb az állami büdzsét érintő hatása is). Ezzel szemben a háromgyermekes nők aktívabbak, korábban térhetnek vissza a munkapiacra, akár teljes munkaidőben is, vagyis a jóléti és a költségvetési hatás is jelentősebb egy-egy anyára vetítve. Továbbszámolásra alkalmas adatokat egyelőre itt sem találtunk, de illusztratív jelleggel megjegyezzük, hogy az évezred elején a négygyermekes családok két keresőjének aktivitási rátája 33% körül lehetett, a háromgyerekes szülőké 68%.

Szintén növeli a hatásokat, hogy a háromgyerekes nők nem csak nagyobb arányban jelennek meg újra a munkapiacon, de több ideig is vannak ott jelen. Ennek oka, hogy a gyerekvállalás és nevelés időszaka rövidebb, illetve a munkába állás lehetősége is (valamivel) nagyobb.

A fenti három tényező (nagyobb érintett kör, több munkajövedelem, hosszabb ideig tartó érintettség) összességében azt sejteti, hogy az szja-mentesség háromgyerekesekre való kiterjesztése egy nagyságrenddel nagyobb összeget hagy a családoknál, vagyis a költségvetési igényre akár egy tízes szorzó is kerülhet a négygyerekes anyák támogatásához képest.

Ez - hangsúlyozottan csak nagyon durva első becsléssel - azt jelentheti, hogy a tavalyi konvergenciaprogram számából kiindulva 25 milliárd forintról jövőre akár 200-300 milliárd forintra is emelkedhet a sok gyereket vállaló nők állami támogatása.