Orbán Viktor élőben: fantasztikus dolgot tettünk

Orbán Viktor azzal kezdte, hogy felsorolta, milyen ügyek voltak a szerdai kormányülésen:

Honvédelmi minisztert meghallgatták a magyar katonák iraki helyzetét.

Belügyminiszter: határzárról, migrációs helyzet beszélt a kormányülésen

Pénzügyminiszter gazdaság kilátásairól

Egészségügyi kérdések

Hosszú tárgyalás után megtárgyalták a nemzeti energia és klímastratégiát.

A magyar kormánynak van egy megállapodása az iraki kormánnyal. Ha ezt a megállapodást az iraki fél felmondja, akkor evakuáljuk a magyar katonákat onnan - mondta.

Ezt követően megismertük a török bevándorlásügyi főigazgatóság jelentését. Ez azt mondja, hogy 2019-ben 450 ezer illegális határátlépő jutott be Törökországba, ez 70%-os növekedést jelent. Ennek következtében a Görögország felé igyekvő migránsok száma is megnőtt, 180%-kal és emiatt a balkáni útvonalon is megnőtt a migránsok száma - ismertette. Szerinte egyre többen jönnek fel az északi határra a balkáni útvonalon, ezért megnőtt a migrációs nyomás. Meg kell növelni a rendőrök és katonák számát a határon - folytatta. Beélesítettük a V4-ekkel kötött határvédelmi megállapodást, ők azonnal segítséget tudnak nyújtani ebben, ha igényeljük - tette hozzá.