Trump: ez történelmi megállapodás

Történelmi megállapodásnak nevezte az amerikai elnök a Kínával kötendő kereskedelmi egyezményt szerdán a Fehér Házban, a dokumentum aláírási ceremóniáján.

"A történelmi kereskedelmi egyezmény első szakaszának aláírásával korábban soha nem tett nagy jelentőségű lépést teszünk Kínával a kölcsönösen tisztességes kereskedelem jövője felé" - fogalmazott Donald Trump.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 12. 31. Január közepén írja alá nagy megállapodását Trump

Hozzáfűzte, hogy az Egyesült Államok és Kína közös erővel "kijavítja a múltban elkövetett hibákat".

A Fehér Házban tartott ünnepségen Mike Pence alelnök és az amerikai kormányzat tagjai mellett részt vesz Liu He kínai miniszterelnök-helyettes is. Trump bejelentette azt is, hogy Kínába látogat.

Címlapkép forrása: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images