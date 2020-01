A jövő magyar kórháza kézzel fogható közelségben van, most még

A Dél-budai Centrumkórház létrehozása mérföldkő és hiánypótló a magyarországi egészségügy történelmében. Az intézmény tervezett elhelyezése – a sürgősségi betegellátást az egyik legfontosabb szempontként figyelembe véve – egyértelműen megfelel a mai kor kórházépítéseinek, a világban uralkodó legmodernebb építészeti trendnek. Minden egyes akadályozó beavatkozás hónapokkal, vagy akár évekkel is visszavetheti a szuperkórház átadását. Bedros J. Róbert miniszterelnöki megbízott írását közöljük.

Újbuda Dobogó városrészében nem egy átlagos kórházat álmodtak meg a szakemberek, hanem egy komplett egészségvárost, amely a régióban minden gyógyítási területen kiemelt sürgősségi - sőt egyes profilokban országos szintű - ellátást nyújt gyermekek és felnőttek részére egyaránt. Egy zöldmezős beruházás megvalósítása során nem kell semmilyen építészeti kompromisszumot kötni, hiszen itt kizárólag egyetlen szempont érvényesülhet, ez pedig a magyar emberek legmagasabb szintű egészségügyi ellátása.

A megvalósítás helyszíne nem politikai, hanem kizárólag szakmai kérdés. Az építész szakértők véleménye alapján a főváros által javasolt helyszínek közül az egyiken a szuperkórház-projekt egyértelműen nem valósítható meg, míg a másik esetben – ha csak a számokat nézzük – ugyan elférne, de a telek adottságai miatt további vizsgálatok szükségesek annak megállapításához, hogy – a jelentős időveszteség mellett – az elfogadott koncepció, így a betegellátás milyen mértékű csorbításával járna. Lakóházak és egy pályaudvar közé szinte fizikai képtelenség felépíteni egy 32.524 négyzetméteres telekre egy 215.000 négyzetméteres egészségügyi komplexumot, annak minden egyéb vonzatával. A javasolt telkeken megvalósuló beruházás esetén mind az intézmény, mind a betegek, mind pedig a környék lakói nehéz helyzetbe kerülnének, például a környezeti terhelés miatt.

Itt, ebben a "szuperkórház" projektben a politikai szempontokat félre kell tenni és a szó átvitt, valamint valódi értelmében is meg kell fogni a betegek kezét. Jelen esetben azzal, hogy együtt felépítjük a hazai egészségügy zászlóshajóját, az európai szinten is egyedülállónak számító Dél-budai Centrumkórházat.

Az egészségügyben eltöltött több mint 30 esztendőben orvosként, főigazgatóként, közgazdászként sok önzetlen, alázatos munkatárssal, rengeteg orvosi bravúrral, sikerrel, kudarccal, nehézséggel, megoldandó feladattal találkoztam. Olyan átfogó reformot, amely az elmúlt időszakban hazánkban az egészségügyben elkezdődött és forintmilliárdokból újítja meg az egész ágazatot, viszont még nem láttam. Jól tudjuk, hogy nincs az a pénz, aminek ne volna jó helye az egészségügyben, de naivitás azt gondolni és ugyanakkor elvárni is azt, hogy holnap reggel majd mindenki úgy ébred fel, hogy az egészségügyben minden rendben van. Azért, hogy közelítsünk ehhez a célhoz, ahhoz még mindnyájunknak nagy szorgalommal és nagyon sokat kell tennünk, de a sok munka előbb-utóbb beérik. Most megvan a politikai szándék, megvan a forrás és minden adott ahhoz, hogy ezen az úton haladva, mielőbb azt az egészségügyi ellátási színvonalat kapják a magyarok, amely megilleti őket. Szétnézve a világban, méltán büszkék lehetünk a magyar orvosképzésre és több ország egészségügyi ellátását ismerve, megtapasztalva mondhatjuk azt is, hogy jelentős előrelépések történtek az ellátásban. Azt is tudatosítanunk kellene magunkban, hogy a sürgősségi osztályokon a hosszú várakozási idő nem hazai sajátosság, valamint amíg valaki hosszan vár, addig másnak visszaadják az életét! S ha valakinek a legtöbbet kell várnia, annak a többi beteghez képest a legkisebb a baja.

Az egészségügyi fejlesztések egyik meghatározó eleme a Dél-budai Centrumkórház, amely mátrix rendszerben tulajdonképpen a gyógyítás minden területén biztosítja majd az egészségügyi ellátást. A létesítményt már most úgy kell megterveznünk, hogy fogadni tudja a jövő orvostechnológiáját is. Erre fel kell készítenünk a most épülő, és megújuló egészségügyi intézményeket, és természetesen az ellátásban résztvevő kollégákat is.

Ez a fejlődés alapjaiban változtatja majd meg a betegellátást, lerövidíti a diagnózishoz történő eljutást, a gyógykezelés időtartamát, így a kórházi éjszakák számát is, valamint lényegesen csökkenti majd a kezelési költségeket is és még számtalan pozitív változást hoz majd a technológiai fejlődés az egészségügyben. Lehetőséget biztosít arra is, hogy az egészségügyi dolgozók több, és koncentráltabb időt tölthessenek a betegágyaknál, a betegeknél, azaz tulajdonképpen mintegy "visszakapja" az orvost a beteg.

A fejlett informatikai rendszer jelentősen leegyszerűsíti a munkát. Az okos eszközökön, a digitális lázlapokon pedig ellenőrizhető lesz például, hol tart a betegek gyógyszerelése, milyen adatok szerepelnek a kórlapján, milyen leletek születtek. Ezek az adatok pedig nyomon követhetők minden jogosult felhasználó számára, mégpedig “papírmentesen”. A DBC egy olyan papírmentes kórház lesz, amely nem csak Magyarországon, de Európában is páratlan. Mindezeken felül a digitális rendszer a betegek kényelmét is szolgálja. A szobákban elhelyezett audiovizuális egységek arra is alkalmasak lesznek, hogy nyomon követhessék saját gyógyításuk folyamatát, szükség esetén videó kapcsolatot létesíthetnek a nővérállomással, konzultálhatnak az orvosokkal, de ezen keresztül internetezhetnek, vagy akár videótelefonon is tarthatják a kapcsolatot szeretteikkel és a külvilággal. Természetesen egy rendkívül komoly és biztonságos informatikai háttér biztosítja a létesítmény üzemeltetését is.

A betegtájékoztató-, és azonosító rendszereken át ez biztosítja majd egyebek mellett a légtisztítást, és az energiaszabályozást is. Az intézmény építésekor megteremtjük annak a lehetőségét, hogy zöldenergiát is alkalmazzunk környezetbarát és takarékossági megfontolásokból. Egyébként a “zöld gondolatot” a természet-közeliség is szolgálja, az is elvárás a tervezők felé, hogy a szobák minél nagyobb hányada zöld területre nézzen. A felsorolt specifikációk mindössze töredékei annak a szakmai elvárás-rendszernek, amelyek gazdagítani fogják a jövő kórházát.

A dobogói terület nagysága, elhelyezkedése mindezt lehetővé teszi. Egy 60 évvel ezelőtt épült kórház átalakításával, bővítgetésével, vagy egy lakóházaktól és egy pályaudvartól övezett területen nem lehet megvalósítani egy ekkora horderejű beruházást. A főváros vezetése a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésén két telket is felajánlott a Dél-budai Centrumkórház lehetséges helyszínéül. Építész szakértők megvizsgálták az ingatlanokat, amelyek egyébként légvonalban kevesebb mint egy kilométerre vannak az eredeti dobogói helyszíntől.

A két terület közül az egyik 32.524 négyzetméteres, a másik pedig a Kelenföldi pályaudvar mellett elnyúló, több részből álló, összesen 50.566 négyzetméteres telekegyüttes, amelyre a 215.000 négyzetméteres szintterületű komplexumot nem, vagy csak jelentős kompromisszumok árán lehet felépíteni, ha egyáltalán lehetséges. Emellett a környezet sem ideális egy ekkora kórház forgalomterhelését befogadni, ráadásul a tervezett parkolási feltételeknek is csak a harmada volna megvalósítható. Az előzetesen számolt beépülési sűrűség a maga 4,25 mérőszámával is szinte kimeríti a lehetőségeket, hiszen ezen a területen 4,55 az elfogadható érték. A javasolt területek egyébként túl zajosak is volnának egy kórháznak. Nagyon fontos szempont, hogy egy sürgősségi kórház ezen telkeken való megvalósítása igen komoly környezetterhelést is okozna. A megvizsgált terület egyetlen előnye a Kelenföldi pályaudvar gyalogos megközelíthetősége.

A kórházépítészet világtrendjében jellemzően a városrész vagy város peremén létesítenek kórházakat. Ez egyébként praktikus jellemzője volt a hazai kórházépítészetnek már a múlt században is, hiszen több fővárosi kórház az akkori városhatárban épült fel, s mára pedig “körbenőtte” a város, például a Rókus kórház, vagy éppen a János kórház esetében.

Egy sürgősségi centrumnak az ellátási terület központjában, mentési szempontból jól megközelíthető helyen kell lennie. A Dobogó városrész ezen feltételeknek maradéktalanul megfelel. Az eddigi egyeztetések alapján azonban már a konkrét úthálózat-fejlesztési tervek is körvonalazódnak. Az M1-es és az M7-es közös szakaszán, és a régi 7-es úton is létesülne egy közlekedési csomópont, ezek biztosítják, hogy az autópályáról is könnyen megközelíthető legyen a kórház. A környéken jó a közösségi közlekedési hálózat, városi és távolsági buszok vonala is van a közelben. Új megállóhelyek kialakításával könnyen elérhető a tervezett centrum. A kötöttpályás tömegközlekedés megvalósíthatósági tanulmánya hamarosan elkészül.

A tervezés és az előkészítő munkálatok már folynak és minden egyes akadályozó beavatkozás hónapokkal, vagy akár évekkel is visszavetheti a szuperkórház átadását. Nem kell messzire menni a példáért, csak a szomszédos Ausztriába, ahol a politikai csatározások miatt 5 évig tervezték és 7 évig építették az ottani szuperkórházat.

A jövő kórháza most még kézzel fogható közelségben van, ne engedjük el ezt a mindenki számára fontos lehetőséget. Mindezek fényében mindenkit arra kérek, hogy együtt fogjuk meg a betegek kezét, és építsük meg a magyar lakosságnak és gyermekeinknek a jövő kórházát.

Bedros J. Róbert

A dél-budai centrumkórház építéséért és üzemeltetéséért felelős miniszterelnöki megbízott