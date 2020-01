Kezdődnek a magyar Audi jövőjét meghatározó tárgyalások

Január 30-án megkezdődnek az Audi Hungaria jövőjét meghatározó bértárgyalások – derült ki az Audi Hungária Független Szakszervezet ( AHFSZ ) hírleveléből. Az Audi-sztrájk után biztosan idén is érdekesek leszek a tárgyalások. Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja és Németh Sándor, az AHFSZ elnöke nyilatkozott a kezdődő tárgyasláokról.

"A közép-európai régió telephelyei továbbra is egyre nagyobb jelentőséget nyernek a Volkswagen Konszernben. Ez a tendencia az Audi Hungaria számára is új lehetőségeket teremt a jövőbeli fejlődést tekintve. Gyárunk kihasználtságának hosszútávú biztosítása viszont csak gazdaságilag képviselhető bérszínvonal-emelkedéssel valósítható meg. Ahhoz, hogy új projekteket tudjunk Győrbe hozni, elengedhetetlen a rugalmasság és a hatékony termelés. Véleményem szerint jól állunk a telephelyek közötti versenyben és ennek érdekében meg is teszünk mindent" – mondta Dr. Knáb Erzsébet.

"Fontosnak tartjuk a párbeszédet, kollégáink rendszeres tájékoztatását, bevonását az aktuális helyzettel kapcsolatban. Ezért hívtuk életre az Üzemi tanáccsal közös pódiumbeszélgetéseket és a szegmensszintű munkatársi információs fórumokat, ezért alakult összesen 12 közös munkacsoport a munkatársakat leginkább érintő kérdésekben is. Jó példa az együttműködésre a teljes igazgatóság részvétele az Audi Hungária Független Szakszervezet év végi konferenciáján és a bértárgyalások kereteiről nemrég lezajlott közös egyeztetés" – fogalmazott Knáb Erzsébet.

Knáb Erzsébet kiemelte: az autóipart aktuálisan érintő transzformáció hatásai már mindenképpen jelen vannak a mindennapjainkban. Csak hogy egy példát említsek, a digitalizáció és a robotizáció jelentősen átformálta a foglalkoztatási struktúránkat, elég csak az új kompetenciák kiépítésére gondolnunk. Ezen kívül a termékeink elektromossá válása mind a motor-, mind pedig az járműgyártás terén változásokat idézett elő a munkatársaink foglalkoztatása terén is, amely nagyfokú rugalmasságot és tanulásra való hajlandóságot kíván meg. "Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az Audi Hungaria teljes igazgatósága számára a vállalat jövőképességének megőrzése és a törzsállomány munkahelyeinek biztonsága" - mondta Knáb Erzsébet.

Németh Sándor hangsúlyozta: a konszern-vállalatok érdekképviseleteinek, így számunkra is csúcs prioritás munkatársaink foglalkoztatásának biztonsága úgy, hogy a konszernhez méltó életszínvonalat és attraktív jövedelmet biztosítson a megélhetéshez a vállalat.

"Elvárásom a bértárgyalással kapcsolatban, hogy konstruktív és közös értékek mentén haladjon, ami önmagában is egy mérföldkő lesz az új munkaügyi kapcsolatunkban a munkáltatóval. Az elmúlt bértárgyaláshoz hasonlóan, most is munkatársaink visszajelzéseit figyelembe véve alaposan és szakértőkkel együtt dolgozzuk ki a bérkövetelésünket. Tovább kell folytatnunk a megkezdett felzárkóztatást a közép európai bérszínvonalhoz és megteremteni a lehetőséget a munkatársaink foglalkoztatásának biztosítására garanciális elemek megjelenésével" – mondta Németh Sándor.

Knáb Erzsébet kiemelte: "bérezés terén továbbra is vonzóak szeretnénk maradni a munkaerőpiacon. További célunk, hogy hosszútávú, legalább 3-4 évre szóló megállapodást kössünk. Ez erősítheti pozícióinkat a konszernen belül, ami biztonságot és kiszámíthatóságot jelent kollégáink számára is. Meggyőződésem, hogy az autóipar jelenlegi helyzetében egy ilyen időtávú megállapodáshoz mind a vállalatnak mind pedig a munkavállalóinknak elemi érdeke fűződik".

Címlapkép: MTI Fotó: Krizsán Csaba