Olyan számokat produkált a költségvetés, amiken csak pislogunk

Az éves pénzforgalmi deficittervet 220 milliárd forinttal haladta meg tavaly a központi alrendszer hiánya, de vannak ennél is érdekesebb számok a Pénzügyminisztérium által szerdán közzétett részletes, egész éves államháztartási jelentésben. Az sem mellékes, hogy a bevételek és a kiadások is látványosan, közel 2000 milliárd forinttal teljesítették felül az eredeti terveket.

Érdekes számokra is bukkanhatunk a részletes államháztartási jelentésben. Azt már tudjuk, hogy az eredeti 998 milliárd forintos pénzforgalmi hiánytervhez képest a végső deficit tavaly 22%-kal magasabb lett, 1219 milliárd forint volt, de a részletes táblázatok alapján látványos folyamatokat is felfedezhetünk. Az egész éves hiányszám nem csak az eredeti tervet haladta meg, hanem a kormány által decemberben közölt éves pénzforgalmi hiányra vonatkozó várakozást is, 100 milliárd forinttal. Ez azt jelenti, hogy még az év utolsó napjaiban is úgy érzékelte a kormány, hogy plusz költekezést hajthat végre, mert az a végső (eredményszemléletben számolt, teljes államháztartásra vonatkozó, önkormányzatokkal és egyes szervezetek gazdálkodási adataival, valamint az ESA-híddal együttesen számolt) egyenleget nem rontja. Az uniós módszertan szerint számolt 2019-es hiányszámra már nem kell sokat várni, március végén megismerhetjük.

A fő számok közül (központi alrendszernél maradva) mindenképp érdemes kiemelni a központi költségvetés bevételi és kiadási összegét. A bevételek elérték a 14 965 milliárd forintot, ami közel 1900 milliárd forinttal, 14,4%-kal magasabb az előirányzatnál (de még a 2018-as teljesülést is 1300 milliárd forinttal haladja meg). Nominálisan ennél is nagyobb mértékben teljesült magasabban a kiadási oldal: az éves előirányzatot 1925 milliárd forinttal haladta meg, ami 13,7%-kal magasabb a tervnél.

Mitől szálltak el a bevételek?

A három fő bevételei csoport közül csak a gazdálkodó szervezetek befizetései múlták alul a tervezettet, miközben a fogyasztáshoz kapcsolt adók és a lakosság befizetései érezhetően magasabbak lettek a tervnél.

A gazdálkodó szervezetek befizetéseinek elmaradása egyértelműen a társasági adóbevételek csökkenésével függ össze. Ezen a soron 400 milliárd forint volt a terv, ehhez képest érkezett a büdzsébe 303 milliárd forint ezen a soron. Az ok egyszerű, ahogy a PM tájékoztatójából is kiderül: a decemberi adóelőleg-kiegészítés eltörlésre került.

elmaradása egyértelműen a társasági adóbevételek csökkenésével függ össze. Ezen a soron 400 milliárd forint volt a terv, ehhez képest érkezett a büdzsébe 303 milliárd forint ezen a soron. Az ok egyszerű, ahogy a PM tájékoztatójából is kiderül: a decemberi adóelőleg-kiegészítés eltörlésre került. Az egyéb központosított bevételek viszont szépen híztak, összesen 55 milliárd forinttal növekedtek 2018-hoz képest, ami 10,8%-os emelkedésnek felel meg.

viszont szépen híztak, összesen 55 milliárd forinttal növekedtek 2018-hoz képest, ami 10,8%-os emelkedésnek felel meg. Ezen belül látványos a használatarányos elektronikus útdíj bővülése: 17%-os növekedés, ami 31,6 milliárd forint volt. Ezzel az e-útdíj meghaladta tavaly a 215 milliárd forintos bevételi szintet. Emellett az időalapú útdíj összege tavaly már 71 milliárd forint fölé emelkedett, ami 8,7%-kal magasabb a 2018-as összegnél.

Érdekesség, hogy az energiaellátók jövedelemadójából származó bevétel az előirányzat felét sem érte el, ezt azonban nem részletezte a tárca.

származó bevétel az előirányzat felét sem érte el, ezt azonban nem részletezte a tárca. A pénzügyi szervezetek különadója 56,6 milliárd forintban teljesült, ami 7,2%-kal nagyobb az előirányzatnál.

56,6 milliárd forintban teljesült, ami 7,2%-kal nagyobb az előirányzatnál. A kisvállalati adók is népszerűbbek voltak a tervnél, ha a bevételi összegek előirányzathoz való teljesülését nézzük: 158 milliárd forintnyi kata bevétel folyt be (16%-kal magasabb a tervnél), és 70 milliárd forintnyi kiva-bevétel (+41%).

Az általános forgalmi adóbevételek meghaladták tavaly a 4500 milliárd forintot, ami 603 milliárd forintos növekedés 2018-hoz képest (ez 15%-os növekedésnek felel meg). A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a belföldi befizetések növekedése elsősorban a kereskedelemhez és a feldolgozóiparhoz köthető. Látványos ábrán foglalta össze a PM az áfabevételek lefutását:

A jövedéki adóbevételek 1176 milliárd forintban teljesültek, ami a tervet 3,1%-kal haladták meg.

1176 milliárd forintban teljesültek, ami a tervet 3,1%-kal haladták meg. A pénzügyi tranzakciós illetékből származó bevétel 6,7%-kal haladta meg a terveket (243 milliárd lett az éves bevétel). "A növekedés hátterében a pénzforgalmi szolgáltatók és a Kincstár egyaránt magasabb befizetése áll" - magyarázta a PM.

származó bevétel 6,7%-kal haladta meg a terveket (243 milliárd lett az éves bevétel). "A növekedés hátterében a pénzforgalmi szolgáltatók és a Kincstár egyaránt magasabb befizetése áll" - magyarázta a PM. A biztosítási adó pedig 22%-kal múlta felül az előirányzatot, 82 milliárd forint érkezett a büdzsébe ezen a soron.

pedig 22%-kal múlta felül az előirányzatot, 82 milliárd forint érkezett a büdzsébe ezen a soron. A turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi összege pedig valósággal felrobbant: 26,9 milliárd forint lett a 15,5 milliárdos tervvel szemben.

bevételi összege pedig valósággal felrobbant: 26,9 milliárd forint lett a 15,5 milliárdos tervvel szemben. A személyi jövedelemadó államháztartási szintű bevétele 2019-ben 2424,6 milliárd forint volt, amely 247,2 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbi összegnél.

államháztartási szintű bevétele 2019-ben 2424,6 milliárd forint volt, amely 247,2 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbi összegnél. Szociális hozzájárulási adóból és járulékokból összesen 466 milliárd forinttal több jött be, mint 2018-ban (a járulékok és szocho együttes összege meghaladta az 5300 milliárd forintot). Ez 9,6%-os éves növekedésnek felel meg.

összesen 466 milliárd forinttal több jött be, mint 2018-ban (a járulékok és szocho együttes összege meghaladta az 5300 milliárd forintot). Ez 9,6%-os éves növekedésnek felel meg. Azt is érdemes külön kiemelni, hogy a központi maradványalapba 286 milliárd forintot fizettek be az állami szervek, a 2018-as 199 milliárd forint után.

Mire költött a kormány?

Az egyedi és normatív támogatások 421 milliárd forintban teljesültek, ami 12%-kal magasabb az előirányzatnál és 9,9%-kal haladta meg az előző év teljesítését. Az eltérés alapvetően a vasúti és az autóbuszos személyszállítási, valamint a vasúti pályahálózat működtetési költségtérítések magasabb összegű kifizetéseire vezethető vissza. Emellett az eredeti 73 milliárd forint helyett 80 milliárd forintot költött a kormány a közszolgálati műsorszolgáltatás támogatására (MTVA).

A lakásépítési támogatások a betervezett 242 milliárd forintot messze nem érték el, 191 milliárd forintban teljesültek. A két év között eltérést okozott a lakástakarék-pénztári megtakarítások után fizetett állami támogatások összegének változása.

Családpolitikai és szociális célokra 652 milliárd forintot költött a kormány, ami nagyjából megfelel a várakozásoknak.

célokra 652 milliárd forintot költött a kormány, ami nagyjából megfelel a várakozásoknak. Látványos felülteljesítés volt a költségvetési szervek kiadásainál: 6220 milliárd forintot költöttek tavaly, ami 38%-kal haladja meg az előirányzatot. Itt a Pénzügyminisztérium a nagyobb összegű kifizetéseket is kiemelte. Ilyen volt a Honvédelmi Minisztérium haditechnikai beszerzése (130 milliárd forint), az ORFK-nak adott 50 milliárd forintot szintén eszköz beszerzésre, 24 milliárd forintot számoltak el itt a rezsiutalványok kifizetésére.

6220 milliárd forintot költöttek tavaly, ami 38%-kal haladja meg az előirányzatot. Itt a Pénzügyminisztérium a nagyobb összegű kifizetéseket is kiemelte. Ilyen volt a Honvédelmi Minisztérium haditechnikai beszerzése (130 milliárd forint), az ORFK-nak adott 50 milliárd forintot szintén eszköz beszerzésre, 24 milliárd forintot számoltak el itt a rezsiutalványok kifizetésére. Nyugellátásokra 2019-ben összesen az állam 3503 milliárd forintot költött, ami 1,7%-kal magasabb a tervnél. Ennek okait is részletezte a minisztérium. "A 2019. évi kifizetések tartalmazzák az év elején végrehajtott 2,7%-os nyugdíjemelés, a novemberi ellátásokkal kifizetésre került, 0,7%-os mértékű egyösszegű nyugdíj-kiegészítés, és az ugyancsak a novemberi ellátásokkal együtt folyósított nyugdíjprémium összegét".

2019-ben összesen az állam 3503 milliárd forintot költött, ami 1,7%-kal magasabb a tervnél. Ennek okait is részletezte a minisztérium. "A 2019. évi kifizetések tartalmazzák az év elején végrehajtott 2,7%-os nyugdíjemelés, a novemberi ellátásokkal kifizetésre került, 0,7%-os mértékű egyösszegű nyugdíj-kiegészítés, és az ugyancsak a novemberi ellátásokkal együtt folyósított nyugdíjprémium összegét". Az E-Alap kiadási főösszege 4%-kal haladta meg a tervezettet, 2540 milliárd forint lett szemben a 2440 milliárd forinttal.

4%-kal haladta meg a tervezettet, 2540 milliárd forint lett szemben a 2440 milliárd forinttal. Ezen belül a gyógyító-megelőző ellátás kapott 70 milliárd forinttal többet, mint tervezték.

