Trump haragja csaphat le Csehországra - Alakul egy új kereskedelmi feszültség

Az Egyesült Államok kormánya válaszintézkedést foganatosít, amennyiben a cseh parlament véglegesen megszavazza a digitális adó bevezetését - erősítette meg pénteken az államok prágai nagykövetsége.

A cseh képviselőház szerdán első olvasatban elfogadta az Andrej Babis vezette kormány javaslatát a digitális adó bevezetésére. A hétszázalékos digitális adó azokra a globális cégekre vonatkozna, amelyek éves forgalma meghaladja a 750 millió eurót, csehországi forgalmuk pedig a 100 millió koronát (1,34 milliárd forint). Prágai közlések szerint az adó olyan amerikai cégeket érintene mint a Google, Facebook, Amazon vagy az Apple. Az adó évente mintegy ötmilliárd koronát hozna a cseh államkasszának.

Eda Findlay, az Egyesült Államok prágai nagykövetségének szóvivője pénteken a CTK hírügynökség kérdésére válaszolva utalt Stephen King nagykövetnek a Lidové Novinyben közzétett decemberi kommentárjára, miszerint Csehország az adó bevezetése esetén az amerikai kormány "megfelelő válaszintézkedésére" számíthat. Utalt Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszternek a davosi világgazdasági fórumon elhangzott nyilatkozatára, amelyben kifejetette, hogy azok az államok, amelyek bevezetik a digitális adót Donald Trump amerikai elnök vámintézkedésére számíthatnak.

Tomás Petrícek cseh külügyminiszter csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy az USA hivatalosan nem tiltakozott a cseh lépés ellen. Beszélt a kérdésről az amerikai nagykövettel, és megmagyarázta neki, hogy Prága ezt ideiglenes intézkedésnek tekinti addig, amíg nem születik nemzetközi jogi megoldás az ügyben.

Az Egyesült Államok a digitális adó bevezetését az amerikai cégek diszrkiminációjának tekinti, és több más országgal - például Franciaországgal - is vitában áll ebben a kérdésben.

Alena Schillerová cseh pénzügyminiszter a héten azt mondta, hogy az amerikai nagykövettel személyesen is megvitatta a dolgot és nem tart amerikai válaszintézkedéstől. Schillerová szerint a kormány a digitális adót már az idén be akarja vezetni. Ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy a kérdés diplomáciai súlyára való tekintettel bebiztosítja Petrícek részvételét is a parlamentben a jogszabálytervezet újbóli megtárgyalásakor.