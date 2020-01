Enyhén szólva is megrázó, amit a társadalom és a gazdaság el fog szenvedni a klímaváltozás miatt

A következő évek klímapolitikája fogja meghatározni, hogy mennyire sikerül csökkenteni a globális széndioxid-kibocsátás szintjét. A tanulmány a legrosszabb szcenárió alapján (vagyis amikor a legkisebb mértékben csökken a globális károsanyag-kibocsátás) 2050-re mintegy 1,5-5 Celsius fok közötti hőmérséklet-emelkedést jelez előre.

Magyarországon eszerint, a napjainkban néha előforduló nyári 39-40 fokos hőség, akár 43-44 fokos is lehet 30 év múlva, amennyiben nem sikerül jelentősen csökkenteni a karbonlábnyomunkat.

A globális átlaghőmérséklet 2050-re várhatóan 1,5-5 Celsius fokkal emelkedik. Forrás: McKinsey

Öt terület, amely megszenvedi a klímaváltozást

A klímaváltozás hatása a gazdasági és pénzügyi életbe is beszivárog, az elsődleges következmények azonban sokkal közvetlenebbül érintik az emberek mindennapjait, és az országok termelését is, amin lényegében a gazdasági aktivitásuk alapszik. Ebből kifolyólag az elemzés a fizikai és a természeti tőkén keresztül 5 társadalmi-gazdasági tényezőt különít el, amelyre nagy hatással gyakorol a klímakockázat:

1. Élhetőség, munkaképesség: főként a kinti munkavégzés esetében a magasabb átlaghőmérséklet egyszerűen megnehezíti a munkafolyamatokat és negatív hatással van az egészségügyi állapotra.

A tanulmány szerint 2030-ra Indiában például annyira lecsökkenthet a napközben végezhető munkaórák száma, hogy éves szinten ez a GDP 2,5-4,5 százalékát is veszélyeztetheti.

2. Élelmezési rendszer: az élelmiszertermelésre egy aszályos időszak negatív hatással van, a hőmérséklet és az árvizek pedig a talajt és a növényeket teszik tönkre. A változó éghajlat javíthatja és ronthatja is az élelmiszerellátási rendszert, területtől függően javulhatnak is néhány növény esetében a terméshozamok, de más fajok akár teljesen eltűnhetnek.

Az élelmiszertermelés olyan iparág, amely kifejezetten egy adott területen koncentrálódik. A globális gabonatermelés 60 százaléka 5 ilyen kulcsfontosságú régióban összpontosul, a tanulmány szerint.

3. Fizikai eszközök: Leginkább az épületek károsodását, megsemmisülését foglalja magába, amit erdőtüzek, árvizek okozhatnak.

Floridában például a becslések szerint 2050-re az árvíz 30-80 milliárd dollárral csökkentheti az árvíznek kitett ingatlanok értékét, ami körülbelül 15-35 százalékos értékvesztésnek felel meg. Ez a vagyonadók mértékét, majd az állami bevételeket is csökkentheti, utóbbit 2-5 százalékkal.

4. Infrastrukturális szolgáltatások: ezek meghibásodása a városlakók által használt szolgáltatások csökkenéséhez vezet, ez az életszínvonalra is hatással van, miközben a költségek növekednek.

Például az energiarendszerek forróbb időjárás esetén kevésbé hatékonyan működnek, de a tanulmány példaként említi azt is, hogy a klímaváltozás hatására a betakarítási folyamatok is károsodhatnak, ami a terméshozamok csökkenését, ezt követően pedig az élelmiszerárak drágulását eredményezné. Különösen sújtva a szegényebb régiókat, ezeken a helyeken mintegy 750 millió ember él a szegénységi küszöbérték alatt.

5. Természeti tőke: a klímaváltozás átalakítja a természeti ökoszisztémákat, amelyek fontos szerepet töltenek be az emberek életében is. Az erdők, óceánok élővilágának átalakulása a gazdasági tevékenységekre is hatással van.

Az óceán hőmérséklet-emelkedése, a tanulmány szerint csökkentené a kifogható halmennyiséget, ami 650-800 millió, halászati bevételekből élő ember megélhetését érintené.

A klímaváltozás hatása a társadalmi-gazdasági rendszerre. Forrás: McKinsey



Mit tehetnek a döntéshozók?

A tanulmány rávilágít, hogy a kihívásokkal szembesülve, a politikai döntéshozóknak és az üzleti vezetőknek a megfelelő eszközöket, elemzéseket, folyamatokat kell elindítaniuk, illetve bevezetniük, annak érdekében, hogy az éghajlati kockázatok megfelelően mérhetőek legyenek és mindezekhez alkalmazkodni tudjon a társadalom. Az információs rendszerek fontossága és a kiberkockázat már beépült a vállalati és a közszféra döntéshozatalába, ennek megfelelően a klímakockázat is kezelhető kell hogy legyen, például az egyes befektetési döntések során, vagy a szolgáltatások fejlesztésénél, esetleg az ellátási lánc menedzselése közben. A befektetési döntéseknél az ESG-minősítések (környezeti, társadalmi, irányítási szempontoknak megfelelő) éppen ezt a célt szolgálják, az éghajlati kockázatokra némely biztosítónak már van megtervezett csomagja – csak hogy egyet említsünk a pénzügyi szolgáltatások közül – valamint egyre több vállalat figyel arra, hogy az ellátási lánc során például sokkal energiatakarékosabban, kisebb karbonlábnyommal szolgálja ki az ügyfeleit.

A pénzügyi intézeteknek a klímaváltozással járó kockázatok felmérésekor sokkal összetettebb és újabb eszközrendszerre, mutatókra, elemzésekre van szükségük és az eddig használt múltbéli adatok helyett a térinformatikai jellemzőknek kellene nagyobb hangsúlyt kapni a kockázatok számszerűsítésekor. Az új elemzések során nehézséget jelent, hogy a klímaváltozással járó trendek nem lineárisak, a jelenségek és károk nagy volatilitással és aszimmetriával jelentkeznek. A környezet megváltozása az egyes iparágak átalakulásával járhat, a zöld energia kapuja kinyílik, a mezőgazdasági termelés más területekre csoportosulhat át, de a turizmusban is jelentős eltolódásokra lehet számítani. Mindezen változások még inkább az alkalmazkodási képességet nyomatékosítják, illetve az újfajta beruházásokat, amelyek támogatják a klímasemlegességet és hozzájárulnak a széndioxid-kibocsátás jelentős visszaszorításához.