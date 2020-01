Most a vállalatokon segíthet a kormány

Az adóhivatal már több mint ötmillió magánszemélynek készít szja-bevallási tervezetet a kifizetői adatszolgáltatás alapján, ennek következtében jogosan merül fel az igény arra, hogy a meglévő adatok felhasználásával a vállalkozások adminisztrációs kötelezettsége is érdemben csökkenhessen - mondta el Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár az MTI-nek.

Kifejtette: az adószakma bevonása mindenképp szükséges ahhoz, hogy olyan szolgáltatásokkal segítsük a vállalkozásokat, amelyek a lehető legnagyobb adminisztrációs tehercsökkentéssel járnak. Piaci tapasztalatokra, esetleges nemzetközi példákra és jogalkalmazói visszacsatolásra mindenképp szükségünk van, ezért hívjuk össze jövő héten a harmadik Adó-Tanácskozást - mondta. Tájékoztatása szerint a legnagyobb ügyfélkörrel és tapasztalattal bíró adótanácsadó cégek, illetve szervezetek mellett kis- és középvállalkozásokat képviselő könyvelők is részt vesznek az eszmecserén.7

Emlékeztetett, hogy az adócsökkentéseknek és az adminisztrációs terhek mérséklésének köszönhetően Magyarország harminc helyezést lépett előre a Világbank adózást értékelő listáján. Annak ellenére, hogy a Világbank úgynevezett Paying Taxes rangsorában javítottunk, Magyarországon évente átlagosan 277 órát kell adminisztrációval töltenie egy vállalkozásnak az adóügyek intézésekor - jegyezte meg. Az adószakma bevonása nélkülözhetetlen, hiszen a versenyképesség további javulásához mindenképp szükség van a bürokratikus terhek csökkentésére - szögezte le Izer Norbert.

Az államtitkár beszélt a nemzetközi tapasztalatokról, amelyek szerint az adóadminisztrációs terhek jelentős része az általános forgalmi adóhoz, a vállalkozások munkáltatói szerepköréhez, illetve a vállalati jövedelemadókhoz kötődik. A szóban forgó adókkal kapcsolatos bevallások és adatszolgáltatások Magyarországon szinte már teljes körben elektronizáltak, de ez napjainkban már nem elég. Ahhoz, hogy ne csak az adócsökkentésben, hanem az adóadminisztrációs terhek mérséklésében is az EU élmezőnyébe kerüljünk, váltanunk kell - húzta alá az államtitkár. Az elektronikus forma ugyanis önmagában csak korlátozottan képes mérsékelni az adminisztrációs terheket, ezért a folyamatok és az adatáramlás újraszervezésére van szükség - magyarázta.

A január 31-én összeülő Adó-Tanácskozás tematikája mindezekhez igazodva az áfa-bevallási tervezetek kiajánlása, valamint a foglalkoztatáshoz kötődő bevallások és adatszolgáltatások újragondolása lesz. Az államtitkár szerint érdemi segítséget jelenthet az, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kiajánlja a vállalkozásoknak az áfa-bevallást. Ez amellett, hogy a magyar adóhivatal világszerte példaértékű szolgáltatása lehet, segíthet abban is hogy a Világbank adózási rangsorában a jelenlegi 56. helyről nagyságrendekkel előrébb kerüljünk - hangsúlyozta az államtitkár. Megjegyezte: mindez még az államkassza szempontjából is kifizetődő lehet, hiszen egyre többeket ösztönöz arra, hogy vállalkozásba kezdjenek, illetve Magyarországon fektessenek be.