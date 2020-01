Kezdődik a britek utolsó hete az EU-ban

A héten elsősorban az MNB és a Fed kamatdöntéseire várunk, melyek meghatározhatják a hangulatot. Emellett jönnek az első GDP-adatok a tengerentúlról és az eurózónából is, a britek pedig szombat hajnalra hivatalosan is kilépnek az Európai Unióból.

A hét elején nem várható komoly meghatározó makrogazdasági adat, hétfőn csak a német IFO gazdasági hangulatindexre lesz érdemes figyelni a nap első felében. Utána viszont beindul az élet, kedden tartja idei első kamatdöntését a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A jegybank várhatóan nem változtat a kamatkondíciókon, az viszont érdekes lehet, hogy a közleményben bármilyen módon reagálnak-e az infláció emelkedésére és a forint gyengülésére. Amerikában kedd délután a magyar kamatdöntéssel egyidőben jelenik meg a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományának friss adata.

A hét közepén az MNB a tavalyi harmadik negyedéves lakásárindexét publikálja, a KSH pedig a 2019 decemberi foglalkoztatási statisztikával rukkol elő, melyből már az egész évről képet kaphatunk. A tengerentúlon szerda este jön a Fed első 2020-as kamatdöntése, melyet követően sajtótájékoztatót tart Jerome Powell jegybankelnök is. A szakemberek nem számítanak a kamatkondíciók változtatására, ennek ellenére a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban megfogalmazott szavai hatással lehetnek akár a dollár árfolyamára is. A piac most nem számít további kamatcsökkentésekre, sőt egyre többen gondolják azt, hogy a következő lépés majd kamatemelés lehet valamikor.

Csütörtökön a Bank of England tart kamatdöntő ülést, melyen megint egy lépéssel közelebb kerülhetnek az alapkamat csökkentéséhez. Legutóbb már volt olyan tag, aki a lazításra szavazott hosszú évek egyhangú döntéshozatala alapján, az elemzők szerint most akár hárman is lehetnek kisebbségben. Ez még nem jelentene kamatvágást, de erősödne a megosztottság a jegybankon belül. Emellett a nap második felében a negyedik negyedéves előzetes növekedési adat érkezik Amerikából, melyre szintén kiemelten figyelhetnek a befektetők. A várakozások szerint fennmaradhatott a kicsivel 2 százalék feletti növekedési ütem az év végén is.

A KSH a hét utolsó munkanapján közli a keresetek novemberi alakulását, illetve a részletes külkereskedelmi statisztikát. Délelőtt pedig az Eurostat közli az infláció és a növekedés előzetes számait, utóbbi esetében egyelőre a tagállami rangsorra még várnunk kell körülbelül két hetet, egyelőre csak az EU28 és az eurózóna negyedik negyedéves bővülése érkezik. A tengerentúlon egy fontos inflációs mutató, a személyes fogyasztások árindexe (PCE) jelenik meg, amit a Fed is árgus szemekkel figyelhet. A pénteki nap legfontosabb eseménye pedig az, hogy éjfélig az Egyesült Királyság hivatalosan is kilép az Európai Unióból, ezt már a londoni parlament és az Európai Bizottság is szentesítette.

