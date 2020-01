Nyolc magyarból hét akarja elhagyni a koronavírus által sújtott térséget

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) sem belföldön, sem külföldön nem tud koronavírus-fertőzésben érintett magyar állampolgárról - közölte a KKM-et vezető Szijjártó Péter kedden Budapesten, újságírói kérdésre válaszolva.

Elmondta,

nyolc magyar állampolgár tartózkodik a járvány gócpontjának számító Hupej tartományban, közülük heten kívánják elhagyni a térséget.

Ők egy evakuációs akcióban, légi úton tudják majd elhagyni a területet - tette hozzá, jelezve: az európai uniós tagországok között szoros koordináció működik, a franciák, németek, portugálok szervezik állampolgáraik kimentését, légi úton. Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország mindhárom országgal felvette a kapcsolatot, hogy a Kínát elhagyni akaró hét magyar kiutaztatását meg lehessen szervezni. Hozzáfűzte, a külügymisztérium konzuli szolgálatai 24 órás ügyeletet tartanak, és az érintett magyar állampolgárokkal folyamatos kapcsolatban vannak.

A külügyminiszter elmondta, a Hupejben tartózkodó nyolc magyar közül hatan a tartomány székhelyén, Vuhanban vannak, ketten pedig Hupej más városaiban. Kitért arra is, hogy a franciák szóban ígéretet tettek arra, hogy ha a szükséges engedélyeket megkapják a kínaiaktól, akkor segítenek a magyar állampolgárok kijuttatásában. A magyar diplomácia kapcsolatban van a németekkel és a portugálokkal is, hogy adott esetben az ő segítségüket is igénybe lehessen venni - tette hozzá Szijjártó Péter.

A külügyminiszter a Hupej tartományba utazás elhalasztására kért mindenkit. Hozzátette, hogy a KKM folyamatosan egyeztet az EU-tagországok konzuli szolgálataival a más kínai tartományokat érintő esetleges beutazási figyelmeztetésekről.

