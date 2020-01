Extrém forgatókönyvek: hatnapos kamionsorral és 47 kilométeres torlódással fenyeget a Brexit

Szabadkereskedelem vagy hatnapos kamionsor - a brit üzleti szektor tanulmányainak kissé tömörített következtetései alapján ez a két szélső lehetőség áll Nagy-Britannia és uniós kereskedelmi partnerei előtt, ha London és az EU nem jut átfogó szabadkereskedelmi megállapodásra a brit EU-tagság pénteki megszűnése után kezdődő átmeneti időszak végéig.

A brit kormány a Kanadával kötött EU-egyezményhez hasonló, de annál jóval szélesebb körű, félhivatalos megjelöléssel "Kanada-plusz-plusz-plusz" szabadkereskedelmi megállapodásra törekszik az Európai Unióval, olyanra, amelynek hatálya kiterjed a szolgáltatások kereskedelmére is.

Erre szolgál a péntek éjjeli kilépés pillanatában kezdődő, a jelenlegi helyzet alapján 11 hónapig, vagyis az idei év végéig tartó átmeneti időszak. Uniós részről azonban többször is hangoztatták - legutóbb minapi londoni látogatásán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke -, hogy ez ilyen rövid idő alatt gyakorlatilag lehetetlen, és az EU hajlandó lenne az átmeneti időszak meghosszabbítására. Boris Johnson brit miniszterelnök ugyanakkor az Európai Bizottság vezetőjével tartott londoni megbeszélésén - csakúgy, mint már korában is többször - leszögezte, hogy erről nem lehet szó, az átmeneti időszak december 31-én véget ér.

A brit üzleti szektor szervezetei viszont többször is figyelmeztették a brit kormányt, hogy ha az idén nem sikerül szabadkereskedelmi megállapodásra jutni az Európai Unióval, és ha az átmeneti időszakot ennek ellenére nem hosszabbítják meg, annak ugyanolyan hatása lenne a brit gazdaságra, mintha az Egyesült Királyság a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás ratifikálása nélkül, rendezetlen módon lépne ki az EU-ból, annyi haladékkal, hogy ez a hatás nem péntektől, hanem a jövő év elejétől érződne.

Pénzügyi-gazdasági elemzők az elmúlt időszakban számszerű becsléseket is készítettek ezekről a potenciális hatásokról. A University College London (UCL) egyetem hatásvizsgálati jelentése például arra a következtetésre jutott, hogy

járművenként mindössze 70 másodpercnyi átlagos vámvizsgálati idő esetén 1200-2724 közé lenne tehető a délkelet-angliai kikötőkbe vezető utakon feltorlódó kamionok száma a hét legforgalmasabb napjain, és ez azt jelentené, hogy egy-egy kamionnak átlagosan hat napot kellene várakoznia az átkelésre ezen az útvonalon.

A UCL tanulmánya szerint az a kamionos, aki ebbe a sorba hétfőn beáll, szombat délután jutna át a kontinensre. Egy másik patinás londoni egyetem, az Imperial College London vizsgálata arra az eredményre jutott, hogy

ha a francia oldalon minden egyes teherjárművet négypercnyi vámvizsgálatnak vetnek alá, az a brit oldalon, a Dover kikötőjébe vezető autópályán csúcsidőben 47 kilométeres torlódást okozna.

Nemrégiben a brit kormány maga is kidolgozott stresszhelyzeti forgatókönyveket. A lehetséges legsúlyosabb következményeket modellező, Citromsármány művelet (Operation Yellowhammer) kódnévvel ellátott bizalmas készenléti tervcsomag eredetileg arra az esetre készült, ha nem sikerült volna megállapodni az EU-val a kilépés feltételrendszeréről. Jóllehet a Brexit-megállapodás megszületett és a brit parlament már törvénybe is iktatta, a Yellowhammer következtetései december végén is érvényesek lesznek, ha addigra nem sikerül szabadkereskedelmi megállapodásra jutni az EU-val, és emiatt a kétoldalú kereskedelemben a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) vámok megjelenését jelentő általános szabályrendszere lép életbe 2021. január 1-én.

A hivatalosan ősszel ismertetett kormányzati forgatókönyvek legrosszabb változata azzal számol, hogy ha Franciaország vámellenőrzésnek veti alá a Nagy-Britanniából érkező árukat, a Csatornán átkelő kamionok üzemeltetőinek 50-85 százalékáról is kiderülhet, nincsenek felkészülve a franciaországi vámvizsgálatokra. A szállítmányozók felkészületlensége és a francia kikötők szűkös parkolóhely-kapacitása 40-60 százalékkal csökkentheti a jelenlegi szinthez képest a Csatornán áthaladó áruforgalmat.

A stresszhelyzeti forgatókönyv szerint mindez azzal járhat, hogy a délkelet-angliai Kent megyében - ahol a legforgalmasabb brit kompkikötőkhöz vezető utak haladnak - a kamionok másfél-két napot is várakozhatnak, mielőtt át tudnak kelni a kontinensre.

A brit kormány a tanulmány nyilvánosságra kerülése után nyomatékkal hangsúlyozta, hogy ez nem előrejelzés, hanem olyan forgatókönyv-csomag, amely a "felelős felkészülés" jegyében minden elméleti lehetőségre kiterjed. Az üzleti szektor képviselői azonban folyamatosan felhívják London figyelmét arra, hogy mindez valósággá válhat, ha az idő szűkössége miatt nem sikerül megállapodni az EU-val a tervezett átfogó szabadkereskedelmi megállapodásról.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Andy Rain