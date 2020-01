Feltalálhatták az új koronavírus hatásos ellenszerét

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

A módosított cukormolekulák úgy tűnik, hogy minden vírus ellen hatásosak, azaz az újfajta koronavírus ellen is, mert elpusztítják a vírusok külső burkát, így képesek a fertőző részecskéiket is elpusztítani – jelentették be svájci és brit kutatók a fontos felfedezést a Science Advances című folyóiratban. A módszer lényege az, hogy úgy módosították a cukormolekulát, hogy az egyszerű kölcsönhatás révén elpusztítja a vírusokat, és közben ártalmatlan az emberre. Közben hongkongi, kínai és ausztrál kutatók is előálltak saját felfedezéseikkel a koronavírus ellen.