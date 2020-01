Koronavírus: ötödakkora a halálozási ráta, de holnap nagy dolog történhet

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

Miután visszatért Pekingből, újból összehívta a vészhelyzeti bizottság ülését csütörtökre az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a tüdőgyulladást kiváltó, eddig 132 ember halálát okozó új koronavírus miatt. Az ülésen azt fogják mérlegelni, hogy most már fennáll-e a nemzetközi közegészségügyi vészhelyzet. A testület tagjai megosztottak a kérdésben. Közben a WHO programigazgatója azt mondta: a betegség halálozási aránya becslések szerint 2 százalék, míg a SARS-é mintegy 10 százalékos volt.