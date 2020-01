Megszereztük a kormány visszautasíthatatlan ajánlatát, 20 százalékos sarcot szednének

A hét elején elindultak a tárgyalások a legnagyobb kórházi beszállítók és a kormányzati tárgyalócsapat között – tudta meg a Portfolio. A Pénzügyminisztérium vezetésével a kormány képviselői azt ajánlották fel a cégeknek, hogy ha lemondanak a tőkekövetelésük 20%-áról, akkor azonnal megkapják a fennmaradó 80 százaléknyi összeget.

Gulyás Gergely csütörtökön újságírói kérdésre válaszolva azt nyilatkozta a legnagyobb kórházi beszállítók és a kormány közötti, folyamatban lévő tárgyalásokról, hogy

a beszállítókkal a Pénzügyminisztérium egyesével tárgyal és reméljük, hogy számukra nehezen visszautasítható ajánlatot tesz. Az a bizonyos ajánlat

Az a bizonyos ajánlat

Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára ezzel kapcsolatban arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Pénzügyminisztériumba a legalább 100 millió forintos lejárt követeléssel rendelkező cégek képviselőit hívták be tárgyalni, a kormányzati csapatot Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár vezeti és a tárgyalóasztalnál ül még a NAV, a Belügyminisztérium és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ illetékese is. A cégek képviselőit (akiket ügyvezetői szinten várnak) egyenként 30 perces időkeretben fogadják, a tárgyaláson azonban írásos ajánlatot nem kapnak, egyelőre. A tárgyalássorozat a jövő héten is folytatódik, az eddigiek alapján a következő körvonalazódik:

Az ajánlat szerint, ha a hitelező lemond a tőkekövetelésének a 20%-áról , akkor a fennmaradó 80%-ot közvetlenül a költségvetésből megkapják a cégek.

, akkor a fennmaradó 80%-ot közvetlenül a költségvetésből megkapják a cégek. A Pénzügyminisztérium érvelése szerint megvizsgálták az érintett cégek elmúlt 5 éves pénzügyi helyzetét és a kormány megítélése szerint a 20%-os elengedés nem okoz számukra problémát.

Az is elhangzott, központosított beszerzésre készül a kormány az egészségügyben.

készül a kormány az egészségügyben. A cégek már most is milliárdos nagyságrendben faktoráltatták követeléseiket és a milliárdos faktorált követelések tényével a kormány tárgyalóbizottsága ezeken a megbeszéléseken szembesült.

Arra a kérdésre, hogy erre az ajánlatra hogyan reagálhatnak a cégek, az OSZ főtitkára nem akart találgatásokba bocsátkozni. Aláhúzta ugyanakkor, hogy a szövetség álláspontja szerint ezek jogos követelések és mindezek alapján jár a cégeknek a tőketartozás, a késedelmi kamat és a behajtási költségátalány is.

A szövetség álláspontja az, hogy az árbevétel 20%-áról való lemondás egy irreális követelés

– hangsúlyozta Rásky László, aki hozzátette azt is, hogy nem állnak kényszer alatt a cégek. Nem is kell a cégeknek a helyszínen semmilyen ajánlatot elfogadniuk.

Úgy vélekedett a főtitkár, hogy a kötelezettségek mögötti számlák tételes átnézése nem történt meg, ezért ez a 20%-os arány úgy tűnik, hasra ütés jellegű ajánlat a kormány részéről.

Hogyan tovább?

Kérdésünkre, hogy mi várható a továbbiakban, a főtitkár kifejtette: információik szerint a tárgyalódelegáció február közepéig le akarja zárni az egyeztetéseket. Vagyis, ha marad az eredeti menetrend, akkor március előtt a beszállítók nem számíthatnak kifizetésekre a lejárt tartozások tekintetében, ami azért probléma, mert most ugye a 2019-es adósságok ki nem fizetéséről beszélünk, de közben az intézmények az idei évben behúzták a féket és idei kötelezettségeiket sem nagyon teljesítik.

Ez pedig azért is óriási baj, mert a kisebb (100 millió alatti lejárt tartozással rendelkező) cégekkel, amelyek jellemzően magyar tulajdonban vannak nem is tárgyal a kormány, egyelőre nem is fizeti ki ezeknek a cégeknek a tartozásokat, és elképzelhető, hogy lesznek olyan magyar vállalkozások, amelyek emiatt nem is élik túl márciusig. Egyes vélemények szerint a kormány magára hagyta a magyar kisvállalkozásokat.

Érdeklődésünkre, hogy ez a 20%-os elengedés mekkora összeget jelenthet nominálisan, Rásky László kifejtette: a kórházi orvostechnikai piac 90-100 milliárd forint értékű éves szinten. Ennek a 20%-át ha teljes egészében visszatartja, akkor a teljes 1300 milliárd forintos gyógyító kasszának kevesebb mint a 2%-át fogja meg.

Úgy tudjuk, hogy amennyiben a beszállítók nem fogadják el a 20%-os sarcról szóló ajánlatot (melynek következtében a maradék 80%-ot közvetlenül a költségvetésből fizetné ki a kormány, nem pedig a kórházakon keresztül), akkor azok a beszállítói tartozások visszakerülnek a kórházakhoz és visszaállnak a "sorba", várva a kórházi kifizetést.

A tárgyalásokkal kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük a Pénzügyminisztériumot. Amint érkezik válasz, cikkünket frissítjük.

És a faktorált adósságok?

Nem mellékes szempont (és ez is a tárgyalások során derült ki), hogy egyes beszállítók milliárdos összegben faktoráltatta, vagyis eladta a még ki nem egyenlített követelését egy erre szakosodott cégnek. A piacon azonban már hallani olyan híreket, hogy a faktorcégek az egyes kórházakra meghatározott limiteket kezdik elérni, tehát elkezdtek lassulni illetve leállni a faktorálások.

A faktorcégek felhívták a vállalkozások figyelmét arra, hogy azok nem jogosultak a faktorált követelésekről tárgyalni. Viszont a tárgyalóbizottságnak ezekre a tételekre nincs kompetenciája.

A kormányzati tárgyalódelegáció, miután szembesült a faktorált adósságok problémájával, felvetette a cégeknek, hogy faktoráltassák a követeléseiket. Rásky László szerint ez elvben lehetne a beszállítóknak megoldás, ha: „belefér” az üzleti modelljükbe, a marginjukba, és az egészségügyi faktoringgal foglalkozó cégeknek van ekkora kapacitásuk.

