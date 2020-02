Félelmetes összeesküvéselméletek terjednek a koronavírusról, mennyi igaz belőlük?

A koronavírus terjedésével egyre több gyanús összeesküvéselmélet, rémisztő jóslat lát napvilágot, ami a fokozódó pánikhangulatot táplálja. Ilyen például, hogy 33 millióan meghalhatnak az első 6 hónapban a vírustól, vagy éppen hogy a Vuhan városában lévő szuperlaborból szabadult el a pusztító járvány, ami valójában egy biológiai fegyver lehet. Összeszedtük a legérdekesebb sztorikat.

Mielőtt a lentiek elvolvasása után bárki a fejvesztve rohanna arcmaszkot, egyhavi tartós élelmiszert vásárolni, fegyverviselési engedély nélkül szerezne be lőfegyvert a zombik ellen és mostantól kezdve ötösével szedné az ezer milligrammos C-vitamint, fontos tisztázni: az összeesküvéselméletek közös és legfontosabb jellemzője, hogy nagyon logikusnak hangzanak, egyes részei tényszerűen is igazolhatók, és bár néha még részben igaznak is bizonyulhatnak utólag, legtöbbször az emberi képzelet szüleményei.

Vuhani szuperlaborból szabadult el a vírus?

Van egy víruskutató labor Vuhanban (National Bio-safety Laboratory), ahol a világ legveszélyesebb (azaz általában halálos) vírusaival végezhetnek kísérleteket, ez tény. Amire viszont nincs kézzelfogható bizonyíték, de összeesküvéselméletekben már szinte alaptételnek számít, hogy a koronavírus nem egy helyi piacról, hanem innen szabadult ki, sőt, a merészebb elképzelések szerint ez valójában egy biológiai fegyver. De mit tudhatunk a laborról és az itteni körülményekről?

A kontinentális Kínában 5-7 új BSL-4 (azaz legmagasabb biztonsági besorolású, halálos vírusok tárolására és kutatására is alkalmas) biológiai labor létrehozását tervezték el 2025-ig két évvel ezelőtt, ezt megelőzően kettő ilyen mikrobiológiai, virológiai labor működött Tajanon. A bejelentés a politikai és a tudományos világot is foglalkoztatta, ugyanis az ilyen laborok léte önmagában "státuszszimbólum”, és voltak olyan hangok is, melyek szerint Kína bizonyára biológiai fegyverek gyártását tervezi ezekben.

Bár a pekingi BSL-4 labor a hálózat központja, a vuhani volt az első a kivitelezési tervben, és mintegy 44 millió dollárt (300 millió jüant) szántak a létrehozására. A labort áradásoktól védett területen építették meg úgy, hogy egy a Richter-skála szerint 7-es magnitúdójú földrengésnek is ellenálljon, pedig ezen a területen egyik sem jellemző természeti jelenség. A vuhani labort francia szakmai segítséggel hozták létre, nekik ugyanis több tapasztalatuk van ilyen laborok kialakításában.

A labor kitűzött célja az újonnan megjelenő vírusok kutatása, tárolása, ellenszerek kifejlesztése, ez a WHO egyik referencialaborja, amely a hálózat többi laborjához is kapcsolódik

- mondta a labor igazgatója, a Vuhani Virológiai Tudományegyetem professzora, Juan Zsiming 2017-ben a Nature tudományos lapnak.

A cikk szerint a bejelentés után felmerült tudományos körökben, hogy az új laborokból kiszabadulhat egy vírus. Richard Ebright molekuláris biológus (Rutgers Egyetem, New Jersey) ennek kapcsán a lapnak elmondta, Kínában már előfordult ilyen incidens: a SARS-vírus több alkalommal is kiszabadult magas biztonsági szintű pekingi laborokból.

Tim Trevan biológiai biztonsági szakértő pedig azt hangsúlyozta, a nyitott társadalom megléte is nagyon fontos egy ilyen laboratórium biztonságos üzemeltetésében, és ez nem éppen jellemző a hierarchikus berendezkedésű Kínában. A nézőpontok sokfélesége, a lapos szervezeti kultúra, ahol mindenki szabadon beszélhet, a nyitottság az információkra mind nagyon fontosak – tette hozzá.

Ez a vélemény elsőre furcsán hangzik, de ha jobban belegondolunk, egy olyan társadalomban, ahol a szólásszabadsághoz szoktak az emberek, és ahol az alkalmazottak nem félnek bevallani a hibáikat, ott egy ilyen kontrollált labor jobban tud működni, és éppen azért, mert ha valaki hibázik, az hamar kiderül. Nem kell attól tartania, hogy kegyetlenül megtorolják tettét vagy elhallgattatják. Egy ilyen laborban a biztonsági protokollok megsértése, apró incidensek (pl. egy kiszakadó ruha, vagy egy elmulasztott jelentés) is komoly gondot okozhat. A vuhani labor igazgatója, Juan Zsiming ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta 2017-ben a Naturenek:

a legfontosabb dolog, amit meg kell érteniük az alkalmazottaknak, hogy mindenről jelenteniük kell, amit tettek vagy amit elmulasztottak. A transzparencia a labor alapja.

Persze a kínai mikrobiológusok kitörő örömmel fogadták, hogy végre a világ legveszélyesebb biológiai fenyegetéseit kutathatják a laborjaikban, ezt nem minden nemzet mondhatja el magáról. (Egyébként Magyarország igen: a Pécsi Tudományegyetemen is működik egy ilyen 4-es biztonsági besorolású labor).

A Washington Times pár nappal ezelőtt egy korábbi izraeli katonai hírszerzőt kérdezett meg arról, lehet-e valóságalapja annak, hogy a szóban forgó laborban, a virológiai intézetben biológiai fegyvereket gyártottak. Dany Shoham, aki a kínai biológiai fegyverkezést is tanulmányozta, a lapnak úgy nyilatkozott:

Az intézet egyes laborjai valószínűleg részt vettek biológiai fegyverek készítésében, ami a kutatást és fejlesztést illeti, ha más nem, mellékesen, nem kifejezetten a kínai biológiai fegyverkezési program fő vonalában.

A szakértő azt is hozzátette, hogy a biológiai fegyverek létrehozása civil-katonai duális kutatásokon keresztül történik, és határozottan titkos tevékenység. Kína hivatalosan tagadja, hogy biológiai fegyvert gyártana, de az amerikai külügyminisztérium tavaly azt állította, hogy gyanújuk szerint ennek az ellenkezője igaz – írja a lap.

Mindezeken túl a korábban magabiztosan a vírus kiindulópontjának tartott vuhani halpiac ráadásul tudósok kutatásai szerint valószínűleg nem, vagy legalábbis nem az egyetlen forrása volt a vírusnak, erről részletesen itt írtunk.

Nagyon fontos észben tartani, hogy a nagyhatalmak, köztük az Egyesült Államok, nyilván nem nézték jó szemmel sem két évvel korábban, sem ma, hogy az ellenlábasuk a tervek szerint halálos vírusokkal foglalkozik majd nem egy, hanem mindjárt hét szuperbiztonságos laborban, így eleve gyanakodva néznek a kínaiak víruskutatására. Valószínűleg soha nem fog kiderülni, ha esetleg a laborban elkövetett emberi mulasztás szabadította ki a vírust, viszont az eddig ismert tények sem támasztják alá a gyanút, hogy bármi köze lett volna a labornak vagy a kínai kormánynak a járványhoz.

Zombivírus és Resident Evil

Bár valóban ijesztő arról olvasni, hogy több tízmillió embert zártak karanténba, és már több mint 100-an meghaltak a koronavírustól, az egyik legviccesebb és a neten vírusként terjedő elmélet szerint a vuhani virológiai intézet és a labor valójában az igazi Umbrella Corporation a Kaptár (Resident evil) videójáték és az ebből készített filmsorozat történetéből. Az alábbi fotón az látható, hogy egyrészt egy állítólag vuhani cég logója nagyon hasonlít a filmbéli Umbrella Corp-éhoz (ez az igazi Umbrella Corp), másrészt hogy az angol „corona” szóból nem véletlenül lehet kitenni a Racoon szót, ami a videójátékban annak a városnak a neve, ahonnan egy szupertitkos laborból kiszabadult az emberiséget letaroló zombivírus.

A Snopes tényellenőrző oldal cikkében rámutat, a logó és a biotech cég valóban létezett, működött, de egy 500 mérfölddel arrébb lévő városban, Shanghajban (ez látszik is a logó alatti feliraton), és ma már nem találni a cég működésének nyomait. A Racoon sztori pedig ott is elbukik, hogy a játékban a várost Raccoon-ként betűzik.

Bill Gates előre megmondta

Bill Gates Microsoft-alapító egy évvel korábban a Massachusetts Medical Society egészségügyi konferenciáján azt jósolta, hamarosan Kínából világszintű járvány fog elindulni, amely az első hat hónapban 33 millió áldozatot szedhet - írja a The Sun. Gates szerint az egészségügyben egy területen nem igazán fejlődünk, ez pedig a felkészülés országos szintű járványokra. Amikor biológiai fenyegetésre készülünk, nem vagyunk elég gyorsak.

A világnak pontosan ugyanolyan komolyan kellene felkészülnie a járványokra, mint ahogyan háborúra készül.

Bill Gates mindezek után bemutatta az Institute for Disease Modelling tanulmányát, amely azt modellezi, hogy mennyire gyorsan terjedhet el egy újfajta betegség. Az alábbi time lapse videó azt mutatja be, hogy az első naptól a hatodik hónapig hogyan terjedhet el Kínából egy vírus, amely végül összesen 33 millió halottat hátrahagyva a világon.

Az igazsághoz hozzátartozik, Bill Gates már évek óta számos interjúban és előadásban hangoztatta, hogy egy globális járványra nincs felkészülve az emberiség, pedig egy ilyen be fog következni, és súlyos következményei lesznek. Az, hogy jóslata éppen most válik-e valóra, azt még nagyon korai lenne megtippelni is. Egyes kutatók már most azt állítják, hogy megtalálták a vírus hatásos ellenszerét.

A címlapkép forrása: Getty Images/Preston Gannaway/The Washington Post.