Itt vannak az újabb katasztrofális adatok: romokban Európa egyik legerősebb országának autógyártása

Borzasztóan gyenge évet zárt a brit autógyártás, tavaly csupán 1,3 millió autó készült a szigetországban, amely 14 százalékos visszaesést jelentett 2018-hoz képest. Ebben olyan tényezők játszottak meghatározó szerepet, mint a Brexittel kapcsolatos bizonytalanság, a globális autópiac lassulása és a dízelautók iránt mutatkozó csökkenő európai kereslet. Javulást ráadásul idén sem várnak az iparági szereplők, akik szerint érdemi változás csak akkor várható, ha sikerül egy kellően ambiciózus szabadkereskedelmi megállapodást megkötni az Európai Unióval.

Minden a hazai járműiparról, jön a Portfolio-MAGE Járműipar 2020 konferencia!

Tavaly már részletesen írtunk arról, hogy a britek EU-ból való kilépése, valamint az azt követő tárgyalási sorozat végső kimenetelével kapcsolatos bizonytalanság jelentős károkat okoz a szigetország gazdaságnak, különösképpen a legendás brit autógyártásnak, amely gyakorlatilag a szemünk láttára omlik össze a Brexit súlya alatt.

Utóbbi állításunkat újabb katasztrofális adatok erősítették meg: kiderült ugyanis, hogy decemberben csupán 73 080 autó készült Nagy-Britanniában, amely 6,4 százalékos visszaesést jelent 2018 azonos időszakához képest. Még komorabb a kép, hogyha az egész év teljesítményét vizsgáljuk: ezek szerint kicsivel több, mint 1,3 millió autó került legyártásra 2019-ben, amely közel 15 százalékos visszaesést jelent 2018 azonos időszakához képest. Ez egyben azt is jelentette, hogy 2019 volt zsinórban a harmadik év, amikor zsugorodott a brit autógyártás. A visszaesés hátterében számos dolog állt a A brit autógyártók- és kereskedők szövetsége (SMMT) szerint:

a Brexittel kapcsolatos bizonytalanság a háztartások és a vállalatok autóvásárlásait jelentősen visszavetette az Egyesült Királyságban csökkenő kereslet volt tapasztalható a meghatározó tengerentúli autópiacokon és a dízelautók iránt mutatkozó csökkenő európai kereslet is kedvezőtlenül hatott a termelésre.

De nem csak az autógyártásban következett be visszaesés, az Egyesült Királyságban 2,5 millió motor készült 2019-ben, amely 7,2 százalékos csökkenést jelentett 2018-hoz képest. Ebben az autógyárak visszafogottabb kereslete, valamint a motorgyárak áprilisi és novemberi leállása egyaránt szerepet játszott.

Folytatódhat a lejtmenet a brit autógyártásban

A brit autógyártók- és kereskedők szövetsége korábban arra figyelmeztette a döntéshozókat, hogy

MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT ESETÉN HARMADÁVAL ZSUGORODNA A BRIT AUTÓGYÁRTÁS 2024-IG, AMELY A GYAKORLATBAN AZT JELENTENÉ, HOGY CSUPÁN 1 MILLIÓ AUTÓ KÉSZÜLNE A SZIGETORSZÁGBAN.

Ez a borús jövőkép nyilván pozitív irányba változott a most pénteki Brexitnek köszönhetően, a következő hónapok tárgyalássorozata az Egyesült Királyság és az EU között viszont sorsdöntő lesz. Nem véletlenül nyilatkozta azt Mike Hawes, az SMMT vezetője, hogy

Az ágazatban tapasztalható bizonytalanság miatt elengedhetetlen, hogy helyreállítsuk a globális versenyképességünket, amelyhez első lépésként egy ambiciózus szabadkereskedelmi megállapodás megkötése szükséges Európával. Ennek a megállapodásnak garantálnia kell, hogy minden autóipari terméket meg lehessen vásárolni és el lehessen adni vámok, vagy egyéb kiegészítő terhek megfizetése nélkül.

Mike Hawes beszélt arról is, hogy véleményük szerint idén folytatódhat a lejtmenet a brit autógyártásban, úgy számolnak, hogy 1,27 millió autó készülhet el 2020-ban. Ez a mostani előrejelzés azért is érdekes, mert a tavaly novemberi várakozásuk még arról szólt, hogy idén 1,32 millió autót gyártanak majd az Egyesült Királyságban.

Az összes fontos autópiacon visszaesés volt megfigyelhető

Érdemes arról is beszélni, hogy a hazai piacra gyártott gépjárművek száma alig érte el a 247 ezer darabot 2019-ben, amely 12,3 százalékos csökkenést jelentett 2018-hoz képest. Az exportra előállított autók száma kevesebb, mint 1,06 millió darab volt tavaly, vagyis a külföldre gyártott autók száma 14,7 százalékkal esett vissza 2018-hoz képest. Az Európai Unióba, amely az Egyesült Királyság autógyártásának legfontosabb felvevőpiaca, 11,1 százalékkal kevesebb autót szállítottak 2019-ben, de csökkenés volt megfigyelhető a többi kulcspiacon is: az Egyesült Államokba (-9,8 százalék), Kínába (-26,4%) és Japánba (-17,7%) is jóval kevesebb legyártott autó került exportálásra tavaly.

Drámaian zuhantak a beruházások

2019-ben hatalmas visszaesés volt megfigyelhető az autóipari beruházásoknál is az Egyesült Királyságban. Csupán 1,1 milliárd font értékben jelentettek be beruházásokat a múlt évben és ennek az összegnek is a jelentős részét egy vállalat, a Jaguar Land Rover adta, amely tavaly nyáron közölte: közel 1 milliárd fontot fektet be annak érdekében, hogy elektromos autókat gyárthasson a szigetországban. Érdemes azt is elmondani, hogy a tavaly bejelentett beruházások összértéke mintegy 60 százalékkal múlta alul az elmúlt hét év 2,75 milliárd fontos átlagát. Ezen ugyanakkor egyáltalán nincs mit csodálkozni, a Brexit okozta bizonytalanság miatt ugyanis az elmúlt évek másról sem szóltak, mint arról, hogy az autóipari vállalatok sorra jelentették be, elhalasztják, vagy más országban hajtják végre az Egyesült Királyságba tervezett beruházásaikat.

Kiemelt szerepe van az autóiparnak

Rendkívül lényeges az Egyesült Királyság számára az autóipar teljesítménye, a szektor tavalyi forgalma meghaladta a 80 milliárd fontot (durván 32 ezer milliárd forint), a szigetország legnagyobb exportőreként pedig a teljes export 12,8 százalékát adta. Mindehhez fontos még azt is hozzátenni, hogy az Egyesült Királyságban a különböző gyártók mintegy 30 darab motor- és autógyárat üzemeltetnek, illetve komoly beszállítói hálózat is kiépült az országban. Így a brit járműipar durván 856 ezer embernek adott munkát tavaly, ebből az autógyártásban közvetlenül 168 ezer ember dolgozott 2019-ben.

Címlapkép forrása: David Goddard/Getty Images