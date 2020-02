Jön a valaha gyártott legerősebb Peugeot – Brutális, villanyosított hajtáslánccal

Annak érdekében, hogy képes legyen megfelelni az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási előírásoknak, a Peugeot is rohamléptekben mozdul el az elektromos autózás irányába. A francia autógyártó számos részben, vagy teljesen elektromos modellt dob piacra, köztük az 508 Peugeot Sport Engineeredet, minden idők legerősebb sorozatgyártású Peugeot modelljét.

A vezető autógyártók rohamléptekben igyekeznek értékesítési flottájukon belül növelni a részben, vagy teljesen elektromos meghajtású modellek részarányát annak érdekében, hogy a segítségükkel képesek legyenek megfelelni az Európai Unió szigorodó károsanyag-kibocsátási előírásainak. Nincs ez másképp a Peugeot-nál sem, a francia autógyártónak ugyanis átlagos flottaszintű szén-dioxid kibocsátását 93 g/km-re kell mérsékelnie, ellenkező esetben akár súlyos büntetést is fizethet az EU közös költségvetésébe az Automotive News Europe beszámolója szerint.

Érdemes felidézni, hogy a Peugeot és társvállalatai 2018 elején fogalmazták meg ambiciózus villamosítási programjukat. Ennek értelmében 2023-ra a francia autógyártó modellkínálatának minden egyes tagja elérhető lesz részben vagy teljesen elektromos hajtáslánccal. A stratégia már most, kezdeti fázisában látványos eredményekkel szolgálhat: küszöbön áll az EMP2 padlólemezre épülő középkategóriás modellek (508 és 3008) hálózatról tölthető (plug-in) hibrid verzióinak, illetve a kisebb, EMP1-es alapokon nyugvó, városi modellek (208 és 2008) tisztán elektromos kiviteleinek a piaci bevezetése.

Jön a legerősebb széria Peugeot

A Peugeot a tavalyi Genfi Autószalonon mutatta be hibrid sportlimuzin-koncepcióját. A márka most hivatalosan is megerősítette, hogy

forgalomba kerül az 508 Peugeot Sport Engineered, minden idők legerősebb sorozatgyártású Peugeot modellje.

A márka villamosítási stratégiájának csúcspontjaként megvalósuló plug-in hibrid zászlóshajó érkezését Jean-Philippe Imparato, a Peugeot márka vezérigazgatója erősítette meg az Automotive News Europe szaklapnak.

Fontos azt is kiemelni, hogy Imparato szerint a villamosított PSE veszi át a GTI helyét a modellkínálat csúcsán. A motorsportnak, mint műfajnak csak akkor van jövője, ha elektromos (a villamosított utcai autók mellett hiteltelen és értelmetlen volna egy belső égésű motorral hajtott villanyautó), és ha képes akár szponzorok nélkül fenntartani önmagát. Pontosan ezt a célt fogják betölteni a Peugeot Sport életében a Peugeot Sport Engineered termékek. – magyarázta a GTI modell búcsúját Imparato.

A névváltás azonban aligha hagy hiányérzetet az ügyfelekben. Az 508 PSE lesz ugyanis az első olyan sorozatgyártású Peugeot, amelynek a teljesítménye meghaladja a 300 lóerőt.

A cégvezető szerint nagyobb teljesítményű villanymotorjainak köszönhetően az összkerékhajtású 508 PSE 360 lóerős lesz, hatvannal több, mint a Peugeot jelenlegi legerősebb, összkerékhajtású hibrid hajtáslánca. A tanulmányautóval ellentétben nem csak csapott hátú szedán, hanem kombi karosszériával is elérhető lesz a csúcsmodell, átlagos CO2-kibocsátása pedig 50 g/km alatt marad.

Utóbbi azért lényeges információ, mert az alternatív meghajtású járművek értékesítését az EU díjazza az úgynevezett "szuper-krediteken" keresztül. A rendszer lényege, hogy azokat a környezetbarát járműveket, amelyek 50 grammnál kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki egy kilométeren, az értékesítés évétől függően különböző szorzókkal veszik figyelembe.



Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, ha egy gyártó 2020-ban elad egy olyan autót, amelynek a szén-dioxid-kibocsátása kevesebb, mint 50 gramm/kilométer, annak az autónak a kibocsátását duplán veszik majd figyelembe a teljes flotta átlagos kibocsátásának meghatározásakor.



Vagyis a gyártókat az EU abban teszi érdekelté, hogy minél több alacsony, vagy zéró szén-dioxid-kibocsátású autót értékesítsenek, hiszen azok nem csak lefelé húzzák a teljes flotta átlagos szén-dioxid-kibocsátását, hanem többszörösen kerülnek beszámításra.

A tavaly tavasszal bemutatott Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered koncepciójárművet a márka motorsport-részlege tervezte és építette. A szériaverzió pontos technikai adatairól egyelőre nem érhetők el információk, azonban a Peugeot igyekszik minél több, szériagyártásra alkalmas elemet és jellemzőt átmenteni a tanulmányautóból. A koncepció közvetlen felmenői a 2013-ban bemutatott, különösen takarékos 208 HYbrid FE, illetve a figyelemre méltó motorteljesítménnyel (500 LE) és menetdinamikával (0-100 km/óra 4,0 mp alatt) felvértezett, 2015-ös 308 R HYbrid tanulmányautók voltak.

A 2019-es tanulmány nem csak rendkívül erős hajtásláncával hívta fel magára a figyelmet, hanem fejlett futóművével és aerodinamikai részleteivel is. A futóművet leültették, a nyomtávokat kiszélesítették, a kormányművet direktebb visszajelzésre és pontos reakciókra hangolták. A 20 colos keréktárcsákon Michelin Pilot Sport 4S sportabroncsok feszültek, a lassításról pedig 380 mm-es első féktárcsák és négydugattyús nyergek gondoskodtak. A tervezők józanságára jellemző, hogy lemondtak a méretes hátsó szárnyról, amely megbontotta volna a formatervet, a megfelelő leszorítóerőt inkább a hátsó padlólemezen kialakított diffúzor segítségével állították elő.

Annak tükrében, hogy megvalósul az 508 PSE, felmerül persze egy még izgalmasabb kérdés: vajon gyártásba kerülhet-e valaha a Peugeot E-Legend retro-kupé?

A tanulmányautó ránk irányította a világ figyelmét, ez kétségtelen. Ám ahhoz, hogy sorozatgyártásba kerülhessen, mintegy negyedmilliárd eurós beruházásra van szükség

- hangsúlyozta Jean-Philippe Imparato. Hozzátette, jelen pillanatban az elektromos átállás élvez prioritást a cégnél, ha azt sikeresen végrehajtották, megvizsgálják, kifizetődő lehet-e a tanulmány gyártásba küldése. Imparato felhívta arra is a figyelmet, soha nem fog olyan autót piacra engedni, amin pénzt veszít a Peugeot, de ami az elvi lehetőséget illeti, abszolút, megépíthető az autó.

Nincsenek könnyű helyzetben a franciák sem

Az új autók franciaországi értékesítési igazgatója, Benoit Picandet szerint a Peugeot legfontosabb autópiacán a 3008-as modell összeladásainak 15-20 százalékát, az 508-as modell összértékesítéseinek pedig 20 százalékát adhatják a plug-in hibrid hajtáslánccal szerelt változatok. Érdemes elmondani, hogy a márka összeladásának mintegy 65 százaléka származik a 208-as, a 2008-as, a 3008-as és az 508-as értékesítéséből.

Látni kell azt is, hogy abban az esetben, ha a Peugeot-nak sikerül idén megfelelnie az előírásoknak és ennek köszönhetően képes lesz elkerülni az EU büntetését, nagy árat kell fizetnie.

A részben és teljesen elektromos autók gyártása ugyanis jelentős többletköltséggel jár a francia autógyártó számára is, így az elektromos autók nagyszámú értékesítése végső soron kedvezőtlen hatással van a vállalat nyereségességére.