Hogyan muzsikált a magyar gazdaság az év végén? Lassan összeáll a kép

Ugyan a negyedik negyedéves GDP-adatokra még várnunk kell, de a héten további fontos statisztikák jönnek azzal kapcsolatban, milyen teljesítményt produkált Magyarország 2019 végén, hiszen a kiskereskedelem és az ipar számai is napvilágra kerülnek. Közben Brüsszelből jön a friss előrejelzés, Kínában pedig akár a koronavírus első gazdasági jeleit is bejelenthetik.

Itthon rögtön mozgalmasan indul a hét, hiszen az MNB hétfő reggel teszi közzé a szokásos havi adatokat a hitelintézetek mérlegéről, valamint a hitelpiacról. A befektetők azonban ennél jobban figyelhetnek a januári feldolgozóipari beszerzési menedzserindexre, illetve a nap második felében a jegybank devizaswap-tenderére. Utóbbi különösen azért lehet fontos, mert a legutóbbi két hasonló alkalommal a jegybank csökkentette a többletlikviditást, vagyis kevesebb ajánlatot fogadott el, mint a lejárat volt. Ez pedig a forint árfolyamára is hatással volt az elmúlt hetekben, így most is kiemelten érdemes figyelni a magyar devizát hétfő délután. Közben külföldön legfeljebb a kínai és amerikai bmi érdemel említést, előbbi azért lehet különösen fontos, mert kiderülhetnek belőle a gazdasági szereplők várakozásai a koronavírussal kapcsolatban.

A mozgalmas hétfőért cserébe kedden viszonylag csendes napunk lesz, csak az amerikai gyáripari megrendelések alakulása érdemel említést. A KSH szerda reggel közli a kiskereskedelem decemberi számait, melyekből nem csak azt tudjuk meg, mennyit vásároltunk karácsonykor, hanem arra is következtethetünk, hogyan muzsikált a magyar gazdaság a negyedik negyedévben. A nap második felében az amerikai magánszektor foglalkoztatását jelző ADP index lehet érdekes befektetői szempontból.

A statisztikusok jóvoltából csütörtök reggel a magyar ipar decemberi teljesítményéről is képet kapunk, ez szintén az utolsó negyedév gazdasági növekedése szempontjából lehet lényeges adat. Közben a német gyáripar rendelésállománya is érdekes lehet akár a magyar gazdaság szempontjából is, délelőtt pedig érkezik az Európai Bizottság szokásos téli gazdasági előrejelzése Magyarországgal kapcsolatban is.

A hét utolsó munkanapján sem fogunk unatkozni, hiszen az MNB az értékpapírok tulajdonosi szerkezetéről teszi közzé decemberi adatait, a KSH pedig a külkereskedelem friss számaival jön. Külföldön pedig kiemelt figyelem övezheti a kínai külkereskedelem alakulását, melyben akár már a koronavírus negatív hatása is megmutatkozhat. A nap második felében pedig az amerikai munkanélküliség januári adatai érkeznek.

