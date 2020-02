Sinkó Ottó: a koronavírus miatt ellátási zavarok lehetnek a magyar gazdaságban is

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Vuhanból indult koronavírus-járvány már most komoly gazdasági károkat okozott, főképp Kínában, de mostanra a világ más pontjain is érezteti hatását a kínai termelés leállása. A Holdújév meghosszabbítása és a további munkaszüneti napok miatt elfogyhatnak a készletek, és nem érkeznek újabb szállítmányok Kínából. Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója kiemelte, hogy lassan már nincs olyan termék a világon, amelybe ne lenne kínai alkatrész. A mostani helyzet már azzal fenyeget, hogy szakadások lesznek az ellátási láncban, amelynek a hatása néhány héten belül Magyarországra is megérkezhet. A kínai kormány hamarosan választás elé áll: vagy a GDP-növekedést helyezi előtérbe (és dolgozni küldi az embereket) vagy a vírus megfékezését (és újabb korlátozó intézkedéseket vezet be).