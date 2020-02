A vízválság drámája is évekkel csúsztathat a bolgár euróbevezetésen

A közelmúltban kirobbant bolgár vízválság is ráirányítja a figyelmet a korrupció elleni hiányos kormányzati fellépésre és ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy az ország euró- és Schengeni zónához csatlakozása akár éveket tolódhat – mutat rá elemzésében a Fitch Solutions. Az elemzőcég szakértői szerint 2024-re, vagy akár az utánra tolódhat a bolgár pénzcsere, noha annak 2023-as bekövetkeztét csaknem biztosra mondta a minap maga az IMF bolgár származású vezérigazgatója is.