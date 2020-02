A Daimler már holnap 15 000 fős elbocsátást jelenthet be

A Daimler a korábbi tervéhez képest sokkal nagyobb, 15 ezer fős elbocsátást jelenthet be holnap a Handelsblatt értesülései szerint.

Tavaly novemberben írtunk arról, hogy a német prémiumautó-gyártó menedzsmentje megállapodott a munkavállalókat képviselő szakszervezettel a konszern újrastrukturálásáról. A megállapodás értelmében globálisan több mint 10 ezer fős létszámleépítésre került volna sor. A Reuters beszámolója szerint viszont a Handelsblatt most úgy értesült iparági forrásaitól, hogy a vállalat már kedden bejelentheti, hogy 15 ezer munkavállalójától válik meg.

Korábban arról volt szó, hogy más autógyártókhoz hasonlóan a létszámleépítést részben úgy hajtják végre, hogy a megüresedő pozíciókat már nem töltik be, de korai nyugdíjazásra is sor kerülhet. Az eredeti cél az volt, hogy a személyi költségeket 2022-ig 1,4 milliárd euróval csökkentsék, ennek a programnak a része az is, hogy globálisan a menedzsmentpozíciók tizedét megszüntetik.

A lépéseket a Daimler menedzsmentje részben azzal indokolta, hogy az autógyártás történetének legnagyobb átalakulásán megy keresztül. Ez az átalakulás pedig hatalmas költségekkel jár, így muszáj minden lehetséges módon takarékoskodnia az autógyártóknak.

Igaz ez a Daimlerre is, amely pár héttel ezelőtt profit warningot tett közzé, amely szerint a tavalyi üzemi eredménye várhatóan a felére csökkenhetett a korábbi évhez képest. A visszaesést a dízelbotránnyal kapcsolatos költségekkel, és az elektromosautó-gyártás beindításának költségével és termelési problémákkal indokolta a vállalat.

Arról, hogy az autógyártásban új korszak kezdődött, a sokasodó kihívások és az új technológiákra történő átállás rengeteg munkahelyet sodor veszélybe az iparágban, alábbi elemzésünkben foglalkoztunk részletesen:

