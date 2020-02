Matolcsy elárulta Magyarország erősségeit és gyenge pontjait

Miért is ne sajátíthatnánk el mi magyarok a kanyartan és az előzés tudományának készségeit, mint tették azt már előttünk mások is? – teszi fel a kérdést a Növekedés.hu-n megjelent cikkében Matolcsy György. Az MNB elnöke azt is levezeti, hogyan kellene a kanyarban előznünk.