Itt egy cég, amelyik 14 000 autóját cseréli le elektromosra

Elektromos autókra cseréli le teljes járműflottáját a Schneider Electric 2030-ig. A társaság emellett minden nagyobb irodájánál és gyárában kialakítja az ilyen autók töltéséhez szükséges infrastruktúrát.

Minden a hazai járműiparról, jön a Portfolio-MAGE Járműipar 2020 konferencia!

A Schneider Electric a Green Fleet programmal csatlakozik a Climate Group nevű nonprofit szervezet EV100 kezdeményezéséhez, melynek célkitűzése az elektromos járművek elterjedésének felgyorsítása.

A társaság vállalta, hogy 2030-ig mintegy 14 000 járműből álló céges flottáját teljes egészében elektromos meghajtású autókra cseréli le.

A kezdeményezés a társaság több mint 50 országban található érdekeltségeit érinti és a program részeként 2030-ig nem csak a járműveket cserélik le, de a fontosabb irodáknál és gyáraknál kialakítják az azok töltéséhez szükséges infrastruktúrát is. A vállalat budapesti központja például olyan irodaházban található, ami egyben a társaság energiahatékonysági referenciamunkája is, és az épületben e-autótöltő állomás is található.

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) jelentése szerint 2030-ig a szén-dioxid-kibocsátást globális szinten 45 százalékkal kellene csökkenteni ahhoz, hogy az átlaghőmérséklet ne emelkedjen 1,5°C-nál nagyobb mértékben. Az e-mobilitás kulcsfontosságú ennek a célkitűzésnek az eléréséhez.

Ugyanakkor a fosszilis üzemanyagot használó autókról az alternatív meghajtásra való átállás jóval lassabb, mint az szükséges lenne. Magyarországon például a múlt évben 2018-hoz képest ugyan 41 százalékkal nőtt az eladott elektromos autók száma, azonban így is mindössze 1803 ilyen járművet vásároltak itthon, miközben a teljes újautó-értékesítés megközelítette a 158 ezret.

Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado/Getty Images