Sinkó Ottó: a gyárak fele még mindig áll Kínában

A gyárak egy részében újraindult a termelés Kínában, azonban nagyon sok vállalat továbbra is zárva tart. Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója szerint vannak, ahol elkezdenének dolgozni, azonban még a kormányzati engedélyt várják. Ahol azonban elindul a termelés, ott is csökkentett kapacitásokkal.

„Egyelőre úgy látom, hogy nem igazán szorul vissza a járvány, viszont Kína rendkívül komolyan veszi a helyzetet” – mondta Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója a Portfolio-nak az elmúlt egy hét eseményeiről. Sinkó volt az első, aki felhívta a figyelmet arra, hogy mostani helyzet azzal fenyeget, hogy szakadások lesznek az ellátási láncokban, és ez akár a magyarországi feldolgozóiparra is közvetlen hatással lehet.

A kínai kormányzat korábbi közlése az volt, hogy február 10-én újraindul a termelés a legtöbb tartományban a Holdújévtől tartó munkabeszüntetés után. „Több cég arról számolt be, hogy kormányengedélyhez kötött, hogy a válságövezetekben újrainduljon a gyártás, vagyis csak azok a cégek kezdhetnek újra dolgozni, ahol a kormányzati vizsgálóbizottság ezt jóváhagyta, és a körülmények alkalmasak arra, hogy kontroll alatt tartsák a koronavírus terjedését” – fejtette ki Sinkó.

„Nagyjából úgy látjuk, hogy a beszállítók fele-harmada már elkezdett dolgozni valamilyen formában, azonban a többiektől továbbra sem érkezik válasz” – mondta Sinkó. „Tegnap kaptunk több olyan értesítést, hogy elkezdenének dolgozni, azonban még a kormányzati engedélyt várják” – tette hozzá.

A Foxconn – amely az iPhone egyik gyártója – pl. újraindította két üzemét Kínában, azonban csak a munkavállalók egy kis része állhatott munkába. A dolgozók munka közben is maszkot viselnek és a testhőmérsékletüket is rendszeresen ellenőrzik.

A termelés elindulása azért is nehézkes, mert a gyáraknak is biztosítaniuk kell, hogy a válságövezetekből érkezőket 14 napos karantén alatt tartsák, de legalábbis nem állhatnak még munkába. „Sokan tehát hiába térnének vissza a munkába, két hét várakozásra vannak ítélve, emiatt azoknak a gyáraknak a termelése is lassabban áll helyre, amelyek már teljes gőzzel termelnének” – vélekedett a Videoton-vezér. Most azt várjuk, hogy a raktárakban még a Holdújév előtt szállításra összekészített alkatrészeket és alapanyagokat elindítsák Kínából. „Elképzelhető, hogy ezeknek egy része napokon belül el tud indulni” – tette hozzá.

Már a mostani termeléskiesés is komoly visszaesést okozott a kínai gazdaságban, és a világ több pontján nehézséget okoz a termelésben. „Továbbra sem tudok még konkrét leállásról, a válságstábok eddig képesek voltak tartani a frontot, de a készletek már az európai gyárakban is jelentősen csökkentek, vagyis az óra folyamatosan ketyeg” – mondta Sinkó, utalva arra, hogy hamarosan kifogyhatnak a készletekből.

„A nemzetközi express szállítások (DHL, UPS, TNT, FedEx) Kínából részben még nem indultak el, részben óriási teljesítetlen szállítási megrendeléseik vannak” – mondja Sinkó, aki szerint talán jövő hét elejétől tudnak felvenni új megrendeléseket. Hozzátette, hogy Kínán belül is komoly szállítási problémák vannak.

A magyar vállalatokra egyelőre mérsékelt hatása van annak, hogy Kína legtöbb tartományában leállt a termelés – mondta korábban a Portfolio-nak Parragh László, az MKIK elnöke. Ugyanakkor szerinte nem lenne meglepő, ha a koronavírus már most is negatívan érintene egyes magyar cégeket. A vállalatok készletei egy ideig kitartanak, de minél tovább tart a járvány, annál nagyobb az esélye annak, hogy a hazai gyárakban is leáll a termelés. Szerinte az a szerencsénk, hogy Kína messze van, így a beszállítói lánc is hosszabb, ezért a vállalatok is nagyobb készlettel rendelkeznek, mint a közeli desztinációk esetében.

