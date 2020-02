Koronavírus: sokkal több a fertőzött, 242-en haltak meg egy nap alatt

Egy nap alatt 242-en veszítettél életüket a koronavírus miatt Kínában, ami messze a legmagasabb szám a járvány kitörése óta. Az elmúlt napokban 100 körüli haláleseteket számoltak naponta. Eddig összesen több mint 1350-en veszítették életüket a koronavírus miatt.

Szerda éjfélig eddig soha nem látott hirtelen növekedésről számoltak be a hatóságok az egy nappal korábbi adathoz képest a fertőzésekben is. Ez annak tudható be, hogy csütörtöktől az adatokat az új nemzeti protokollal összhangban összesítik, vagyis a klinikai diagnózis - képalkotás, tünetek és epidemiológiai háttér - alapján fertőzöttnek nyilvánított páciensek számát is hozzáadják azokéhoz, akiknek esetében a teszt már egyértelműen kimutatta a vírus jelenlétét. Egy nap alatt az új módszer szerint 14 830 új koronavírusos beteget diagnosztizáltak. A megbetegedések száma ezzel már 60 ezernél jár.