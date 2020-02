Elemzők: lassulhat a magyar gazdaság növekedése

A tavalyi év utolsó három hónapjában 4,5%-kal nőtt a GDP az előző év azonos időszakához képest. A Portfolio által megkérdezett elemzők 4,2%-os gazdasági növekedésre számítottak, így az adat pozitív meglepetést okozott . Az adat után megszólaltak az elemzők is.

„A mai vártnál kedvezőbb adat egyben azt is jelenti, hogy egy kicsit jobb helyzetben érhette a magyar gazdaságot az idei első negyedév első globális sokkja, a koronavírus. Ezek alapján talán egyelőre nem kell számítani a gazdasági növekedés igen drasztikus lassulására” – írta kommentárjában Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza.

„A negyedéves teljesítmények alapján azonban aligha lehet tagadni, hogy a lassú, de fokozatos mérséklődés a gazdasági teljesítményben már 2019 folyamán megkezdődött és 2020-ban is folytatódik majd” – fogalmazott Virovácz.

Ami tehát a kilátásokat illeti, egyelőre nem rendelkezünk túl sok információval a koronavírus hazai gazdaságot érintő hatásáról, valamint bizonytalanságot hordoz a hamarosan bejelentésre kerülő újabb gazdaságvédelmi akcióterv, ami támogathatja a gazdaság növekedését. A jelenlegi korlátozott információk alapján idén átlagosan 3,8 százalékos gazdasági növekedéssel kalkulál az ING. Az előrejelzést övező kockázatok kiegyensúlyozottnak tekinthetők.

„Az ipar és az építőipar decemberi visszaesését részben feltehetően a szokásosnál hosszabb szabadságolások okozhatták, valamint az autóipar átmeneti leállása az alacsonyabb széndioxid kibocsátású gépkocsik gyártására való felkészülés” – írta Suppan Gergely, a TakarékBank vezető közgazdásza. „Ezért a következő negyedévekben gyorsulhat az ipari és építőipari termelés, az előbbit az új kapacitások, az utóbbi az irodaépítések szignifikáns felfutása mellett a további ipari beruházások, állami megrendelések húzhatják” – fogalmazott.

Az idén is közel kétszámjegyű bérnövekedés miatt a fogyasztás – noha a magas bázis miatt lassuló mértékben – továbbra is tartós támasza marad a növekedésnek. A magas bázis és a lassan kifutó, de még folyamatban levő uniós támogatások miatt a beruházások szintén lassulhatnak, emiatt azonban az import növekedése is lassul miközben az új exportkapacitások növelik az exportot, így a külkereskedelem várhatóan növelni fogja a GDP-t a következő években – fejtette ki Suppan.

A koronavírus az idei első negyedévben átmeneti zavarokat okozhat az ellátási láncokban, a kínai értékesítésekben és a kínai turizmusban, azonban ezek a járvány csillapodása után a második negyedévtől gyorsan helyreállhatnak – vélekedett a koronavírus hatásaival kapcsolatban Suppan.

Idén 4%-os GDP növekedésre számít a TakarékBank, amit részben a szökő- és munkanaphatás is támogat, míg jövőre 3,6%-ra mérséklődhet a gazdasági növekedés. Az azt követő években azonban az óriás akkumulátorgyárak (Samsung SDI, SK Innovation) és a BMW debreceni gyárának üzembe helyezése mellett számos új feldolgozóipari kapacitás adhat lendületet a gazdaságnak, a tavalyi évben 1700 milliárd forint értékű működő tőke beruházási döntés született – zárta kommentárját az elemző.