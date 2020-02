Kiderült, hol keresheted a legtöbb pénzt: milliós fizetések a láthatáron

A Hays szerint tavaly tovább növekedtek a bérek Magyarországon, saját felmérésük és tapasztalatuk alapján már nem ritka, hogy bruttó 1 millió forintos fizetést is elkérhet egy szenior munkavállaló. Bemutatjuk, hogy az egyes szektorokban miként alakultak a bérek a cég szerint.

Ezekről a témákról is szó lesz a Portfolio HR Revolution 2020 konferenciáján.

Bérrobbanás a bankokban

A befektetési banki szektor változatlanul népszerű a munkavállalók körében, hiszen az elmúlt évben is több száz új pozícióval bővült. Azonban az álláskeresők száma nem változott jelentősen, így a bérek drasztikusan megnövekedtek - írja elemzésében a Hays.

A bankszektorban levő bérek a tavalyi évhez képes tovább növekedtek. Ez főleg annak köszönhető, hogy az elmúlt 2-3 évben megjelent új piaci szereplők, hasonló tempóban folytatták a toborzást. A piac telítettsége miatt, egyre gyakoribb jelenség, hogy egyes területeken akár 20-25%-os bérnövekedés is tapasztalható. Ez főleg a pályakezdő és szakértő szinten gyakori, a vezetői bérek tekintetében kisebb mértékben vagy egyáltalán nem volt tapasztalható emelkedés.

Ez a növekedési trend 2020-ban lassulni, az év végére, illetve 2021 elejére pedig stagnálni fog. Érdemes majd megfigyelni, hogy a hasonló pénzügyi intézetek milyen lépéseket fognak tenni munkavállalóik megtartásáért, esetleg az alapbérek növelését vagy más motiválási módszert választanak annak érdekében, hogy felvegyék a versenyt.

Jól jártak a könyvelők

Korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is folytatták a vállalatok a központosítást, illetve a pénzügy és számvitel terület kiszervezését az üzleti központokba. Az üzleti központokon kívül megjelent álláshirdetések többsége viszont a megüresedett pozíciók által vált elérhetővé. A megnövekedett kereslet következtében 10% körüli bérnövekedést tapasztaltunk.

A 2019 hasonló adatokat eredményezett, mint az előző két év felmérései. Az év legkeresettebb pozíciója az angolul beszélő könyvelő, illetve főkönyvelő volt. A megnövekedett igények miatt a bérekben is növekedést lehetett tapasztalni. Bár a minimum és maximum bérek átlagosan kevesebb, mint 10%-kal növekedtek, a mediánon a növekedés pedig magasabb volt 10%-nál.

Innováció az üzleti szolgáltatásoknál

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a 2019-es év stabil időszak volt a magyarországi üzleti szolgáltató központok számára. A korábbi évekre jellemző dinamikus növekedés lelassult, az új befektetők érdeklődése csökkent. A központok inkább a meglévő portfóliójuk bővítésére koncentráltak, és az eddig megszokott regionális támogatás helyett, inkább a globális támogatás irányába orientálódtak.

Miközben az ingatlanárak és az iroda bérleti díjak gyors ütemben emelkedtek, addig a cégek által kínált fizetési sávok stagnáltak, ez pedig jelentős eltérést mutatott a jelöltek juttatásbeli elvárásaihoz képest. Ez, valamint a tény, hogy az SSC-k jelentős hányada még mindig elavult működési és üzleti modellekkel dolgozik, arra késztette a vállalatokat, hogy egyre inkább kihangsúlyozzák az employer branding fontosságát, és ennek megfelelően alakítsanak ki egy versenyképesebb HR stratégiát.

Továbbá nélkülözhetetlenné vált, az olyan vonzó, nem anyagi juttatások kínálata is, amelyek a munkavállalók munka és magánélet közti egyensúlyát stabilizálhatják. Az egyik legnyilvánvalóbb példa erre a home office lehetősége, amely egyre inkább a munkavállalók alapelvárásai között szerepel.

Lendületben az építőipar és az ingatlanpiac

A 2019-es esztendő ismét az építőipar és ingatlanpiac éve volt. Rekord számú új beruházást fejeztek be és adtak át, illetve az elmúlt évek legnagyobb tranzakcióit is ebben az évben vitték véghez. Ez a termelékenység nem jöhetett volna létre a kedvező piaci és befektetési környezet nélkül, mely kiváló táptalajt ad a Magyarországra érkező külföldi tőkének. A szektorra továbbra is jellemző a munkaerőhiány, amely olykor a keleti országokból érkező munkavállalóknak kedvez.

Az építőipari kapacitáshiány és a munkabérek jelentős megemelkedése ellenére sem tapasztalható visszaesés a kereskedelmi ingatlanok tekintetében. Magyarország továbbra is az egyik legnépszerűbb ország Lengyelország mellett a nemzetközi szolgáltató központok számára. Az első években megjelent nemzetközi cégek vagy napjainkra jelentős létszámemelkedéseken mennek keresztül, vagy pedig a megváltozott generációs igényeknek megfelelően döntenek egy modernebb munkakörnyezet mellett.

A 2019-es év végre a budapesti teljes irodaállomány 3,6 millió négyzetméter magasságában áll, melynek jelentős részét a Váci úti irodafolyosó teszi ki a maga 1 millió négyzetméterével. Az üresedési ráta rekordalacsony, mindössze 5,9% az irodapiacon. A 2020-as évre tervezett átadások pedig továbbra is meghaladják a 200 ezer négyzetmétert.

Egyre több a mérnöki lehetőség

Idén egyértelműen Kelet-Magyarországé volt a rivaldafény az újonnan megnyíló fejlesztési központok, illetve az új beruházások és bővítések terén. Ebből adódóan a bérek is ebben a régióban mutattak nagyobb változást. Az autóiparban a bizonytalanság és a kivárás feszültségével lassult le a toborzás éppúgy, mint a tavalyi év végén, míg a gépgyártók, élelmiszeripari, telekommunikációs és speciális gyártási területtel rendelkező vállalatok tovább tudták folytatni tevékenységüket.

A mérnöki projektmenedzsment területen a 2018-as évhez képest változatlan a kereslet, mind a gyártás, mind a kutatás-fejlesztés területen. Az autóipari projektmenedzsment változatlanul domináns szerepet tölt be az álláslehetőségeket tekintve. A projektmérnöki és projektvezetői pozíciónál komoly szakmai előnyt jelent, ha az illető már 2-3, szenior pozíciók esetében 4-5 évet töltött az autóiparban.

Az új beruházásoknak és az Ipar 4.0-nak köszönhetően, a szakképzett mérnökök számára egyre több a lehetőség a gépgyártási, valamint gyártói oldalon. A gépgyártó szektor az előző évekhez hasonlóan növekedett. Azonban érdekes lesz megfigyelni, hogy a jelenleg főképp autóiparba gyártott egyedi gépek igényének esetleges csökkenésével, hogyan fognak boldogulni a cégek, képesek lesznek-e az elektronikai, élelmiszer, valamint gyógyszeripar felé nyitni, illetve lesz-e igény a további növekedésre.

Összességében folytatódott a bérek növekedése, de a tavalyi évvel szemben változott a növekedés eloszlása. A junior bérek minimálisan növekedtek a tapasztalattal nem rendelkező jelöltek esetében, viszont erősen növekedtek a tanulmányaik mellett dolgozók körében. A szeniorok bére tovább nőtt, főleg a speciális tudással rendelkező vagy szakmai támogatásra képes jelölteknél. Még fontosabb kérdéssé vált a bér mellett a tervezhető karrierút, és a vállalat reakcióideje a változásokra.

HR: stratégiai vagy operatív fókusz?

Az elmúlt években a HR dinamikus változásokon ment keresztül szerepkörében, funkciójában és általános hatásában a szervezetek alakításában. Az operatív HR stratégiai fontosságúvá alakítása már nem csak egy opció a cégek számára, hanem létfontosságú a növekedés fenntartásához. Ez a folyamat a magyar cégeknél is egyre inkább megfigyelhető volt egészen a tavalyi év második feléig.

Tovább nőtt a kereslet olyan HR-es kollégák iránt, akiknek releváns tapasztalatuk van munkáltatói márkaépítés, munkavállalói elkötelezettség, illetve munkavállalói élmény növelésének területén. Ezeknek a területnek a folyamatos fejlesztése minden cég számára kulcsfontosságú lesz a jövőben.

A bérek növekedése is lassult a területen az előző évekhez képest. A legjelentősebb növekedések inkább a vezetői, illetve vidéki pozícióknál voltak megfigyelhetők, melyekre 5-10%-os emelkedés volt a jellemző. A legnagyobb kereslet továbbra is a toborzás területén figyelhető meg, ennek ellenére azonban sok nyitott pozíció volt a piacon HR generalista és business partner tapasztalattal. Vezetői keresések esetén egyre több cég keres olyan jelölteket, akik a stratégiai feladatok mellett az operatív feladatokban is jártasak.

IT: nagy a szakemberhiány

A magyar IT piac továbbra sem rendelkezik elegendő tapasztalt, jól képzett szakemberrel, ezért a legjobb jelöltekért folyamatos verseny zajlik, ami a bérek további növekedését eredményezi az adott területeken.

Azok a jelöltek, akik alap- vagy mester diplomával, jó angol tudással és pár év releváns munkatapasztalattal rendelkeznek, rengeteg lehetőséggel találják szembe magukat a munkaerőpiacon. A legkeresettebb szakemberek még mindig a szoftverfejlesztők (Java, Python, C++, C#, Angular/React), de jelentősen megnőtt a kereslet a Data Scientist, Machine Learning és Devops mérnökök iránt is.

A vezetői pozíciók betöltése sem egyszerű feladat, hiszen rengeteg esetben – bár a pozíció megnevezése ugyanaz – mégis mind a követelmények és feladatok terén eltérőek az egyes feladatkörök. Például egy mérnök menedzser feladatköre lehet egy teljesen soft skillek-re építő coach szerep, azonban jelentheti azt is, hogy a menedzser még mindig szorosan be van vonva a technológiai kérdésekbe, és akár az ideje 40%-át a szoftverfejlesztés teszi ki.

Nemcsak az aktív, de a passzív álláskeresőket is motiválják az érdekes zöldmezős projektek vagy egy kiemelkedő fizetési csomag. Azonban a versenyképes fizetési csomag is viszonylag relatív fogalommá válik. Míg az elmúlt években csupán a piac legjobb cégei tudtak akár 20-25%-kal magasabb fizetést adni, mint a piaci átlag, manapság ez a rés szűkülni látszik és egyre több cég kínál kimagasló kompenzációs csomagot. Akár 200-300 ezer forintos eltérés is lehet két hasonló munkatapasztalattal rendelkezdő szoftverfejlesztő bérében, attól függően, hogy mely cégeknél dolgoznak.

Logisztika: begyűrűzött az Ipar 4.0

A logisztikai és ellátási lánc területen a 2019-es évben kiemelten megfigyelhető volt az ipar 4.0 megoldások begyűrűzése a raktározási és a szállítmányozási megoldások terén. A készletgazdálkodás és raktározás hatékonyságának növelése érdekében egyre több multinacionális gyártócég vezeti be folyamatosan a különböző IoT megoldásokat, ilyen például a buzzword, a kollaboratív robotok és a különböző blockchain technológia megoldások.

A magyarországi gyártó szektor bővülése továbbra is nagyban befolyásolja a logisztikai terület bővülését és fejlődését, így a nagy multinacionális vállalatok többsége előnyben részesíti azokat a jelölteket, akik gyártókörnyezetben szerzett tapasztalattal rendelkeznek.

2020-ban arra számítunk, hogy a műszaki beszerzés mellett az indirekt beszerzés lesz a legkeresettebb terület. Továbbra is nagy figyelem irányul a költségek csökkentésére és a folyamatok optimalizálására a vállalatok hosszútávú működése érdekében.

Élen a gyógyszeripar

A hazai gyógyszeripar továbbra is az ágazati rangsor élén áll a bruttó hozzáadott érték alapján, a hazai gyógyszergyártás konstans növekedésének köszönhetően. A gyógyszeripari szereplők számára is mozgalmas volt a tavalyi év, hiszen számos vállalati egyesülés és portfólió-felvásárlás történt a tavalyi év során.

Egyre több gyógyszercég dönt úgy, hogy Magyarországon létesít regionális törzskönyvezési és farmakovigilancia központokat. Emiatt jelenleg jóval több ilyen tapasztalattal rendelkező szakemberre van szükség, mint amit a piac kínálni tud, ennek révén számos pályakezdő számára nyílik meg a lehetőség, hogy bekerüljön a gyógyszeriparba. Külön előnyt élveznek az angol mellett egyéb idegen nyelvet magas szinten beszélő, természettudományi végzettséggel rendelkező friss diplomások.

Az orvostechnikai eszközök területén mind gyártás, mind értékesítés területén rendületlen a növekedés. Egyre több innovatív startup jelenik meg a területen. A szektor gyártó vállalatait azonban jelentős kihívások elé állítja a 2020 májusában életbe lépő, új, az eddigitől jelentősen eltérő szabályozás. Ezért kiemelten keresettek a területen jártas minőségügyi szakemberek, különösen a minőségügyi rendszermérnökök.

Marketing: innovatív megoldások

Marketing területen a tavalyi évben is az innovatív megoldásokat támogató funkciók és pozíciók uralták a piacot, mind online, mind offline területen. A termékmenedzsmenttel foglalkozó jelöltek iránt nagy volt a kereslet a folyamatosan fejlődő, illetve változó piaci igényeknek köszönhetően. A nemzetközi tapasztalattal rendelkező jelöltekre a tavalyi évben is különös figyelmet fordítottak a cégek, hiszen számos nagyvállalat regionális központja hazánkban található.

Az online értékesítéshez kapcsolódó marketing pozíciókban dolgozó szakemberek szintén sok lehetőség közül válogathattak. Továbbá, számos cégnél vált külön az értékesítés és marketing terület, illetve olyan új divíziók, funkciók kerültek bevezetésre, amik a digitális piacot erősítették.

Irodai munka: fókuszban a flexibilitás

Az irodatámogatás területéről általánosságban el lehet mondani, hogy a bérek nem változtak a tavalyi évhez képest, ami továbbra is komoly nehézségeket okoz a megfelelő munkaerő megtalálásában. Ez a stagnáló trend sajnos nem követi a jelen piaci növekedést a beruházások terén, így akár hónapokig is tarthat a vállalatoknak, mire megfelelő munkavállalót sikerül találniuk ezekre a pozíciókra.

Az alacsony bérezés miatt, kompenzálásképpen motiváló tud lenni, ha bővítik az olyan egyéb juttatások skáláját, mint például cafeteria, utazási támogatás és egyéb sportolási támogatás.

Kiskereskedelem: részmunkaidő

A kiskereskedelemről idén is elmondható, hogy a tavalyi évhez képest általánosságban emelkedtek a bérek, ami főként az értékesítői pozícióknál tapasztalható. Ami fontosabb változás, hogy idén a jelöltek oldaláról sokkal szignifikánsabb érdeklődés van az alapbér mellett elérhető olyan egyéb juttatások iránt, mint például a cafeteria és az utazási támogatás.

A kiskereskedelmi szektorban egyre népszerűbb a részmunkaidős foglalkoztatási forma a jelöltek részéről, hiszen a nagyobb rugalmasság lehetővé teszi számukra, hogy más állásban is dolgozzanak a már meglévő mellett. Ezzel szemben, a munkáltatók még mindig inkább a teljes munkaidős jelölteket preferálják, abban bízva, hogy ezek a pályázók hosszabb ideig lojálisak maradnak, és hosszú távú karriert remélnek.

Értékesítés: van élet az FMCG-n kívül is

Nem-műszaki (pl.: FMCG, szórakoztató elektronika, turizmus, média, sport, stb.) értékesítési területen továbbra is a key account manager és területi képviselő pozíciók a leggyakrabban betöltésre várók.

Az online értékesítési csatornán tapasztalható növekedés új, az e-kereskedelmi partnerek kezelésére összpontosító értékesítési pozíciók létrehozását eredményezte, ez pedig növekvő keresletet vonz maga után az e-kereskedelem területén jártas szakemberek iránt. Ezen pozíciók betöltésében kifejezett nehézséget okoz a megfelelő szakképzettség hiánya.

A korábbi évektől eltérően azt tapasztaltuk, hogy az FMCG szektorban dolgozó szakemberek nyitottak FMCG-n kívüli lehetőségek iránt is – írja a Hays. Az iparágat elhagyni kívánó szakemberek iránt túlnyomóan a gyógyszeripari, telekommunikációs és szórakoztató elektronikai szektorban tevékenykedő vállalatok nyitottak. Az FMCG szektor továbbra is vonzó más iparágakban dolgozó szakemberek számára, viszont a szektor sajátosságai miatt a vállalatok többsége ragaszkodik az iparági tapasztalathoz.

Címlapkép: Shutterstock