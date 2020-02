Hivatalosan is elismerték: sokkal több magyar él az Egyesült Királyságban, mint eddig hittük

Januárban mérföldkőhöz érkezett a Brexit miatt tartós letelepedési engedélyért folyamodó magyarok száma: több mint 9000 új regisztrációval átlépte a 88 ezret, vagyis már többen kértek engedélyt, mint ahányan a brit statisztikai hivatal szerint az országban élnek. És a regisztrációra még van majdnem másfél évük, vagyis a ténylegesen az országban élők száma akár többszöröse is lehet a hivatalos statisztikának.

Januárban megint megrohanták a magyarok a regisztrációs pontokat

Az év első hónapjában 9100 magyar kért tartós letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban, ez több mint duplája volt a novemberi és a decemberi számnak – derült ki a brit belügyminisztérium (Home Office) friss adatából.

A mostani egyébként a negyedik legmagasabb havi regisztrációs szám volt a folyamat tavaly áprilisi kezdete óta. A szigetországban lakó külföldi állampolgároknak a Brexit miatt kell tartós letelepedési engedélyért regisztrálniuk, ez nem jár a kérelem elbírálásával, aki 2020 januárja előtt érkezett az országban, az automatikusan megkapja az új státuszt és a kiválás után is szabadon vállalhat munkát.

Ugyan a Brexit jogilag január végén megtörtént, de az év végéig kell a briteknek egy új kereskedelmi megállapodást kötniük az Európai Unióval, vagyis a gyakorlatban szinte semmi nem változott február elsejétől. A letelepedési engedélyt pedig még ennél is tovább, 2021 júliusáig lehet kérvényezni díjmentesen.

A januári megugrás után összesen már 88500 magyar folyamodott az engedélyért az Egyesült Királyságban. Ez azért fontos szám, mert a brit statisztikai hivatal (ONS) legfrissebb adata szerint 2019 nyarán 88 ezer magyar élt az országban.

Vagyis már többen vannak azok, akik a Brexit után is maradnának az országban, mint ahányan hivatalosan ott élnek. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogy már régóta arra gyanakszunk, hogy az ONS adatai jelentősen alulmérik az országban élő magyarok számát. A Portfolio becslései szerint a valós adat közelebb lehet a 200-220 ezerhez, és most erre utal a regisztrációk száma is, hiszen majdnem másfél évvel a határidő előtt a 90 ezret közelíti az adat.

Véleményünket egyébként osztja a budapesti brit nagykövetség is, ahol a Portfolio kérdésére korábban azt válaszolták, hogy az ONS által közölt 88 ezres szám csak azokat tartalmazza, akik regisztráltan élnek az országban. Az EU-n belüli munkavállalás miatt viszont nem kötelező regisztrálni, ezért a valós szám ennél sokkal magasabb lehet, a nagykövetség szerint is reálisabb 200-250 ezer magyarról beszélni.

Ha hasonló ütemben folytatódik a felfutás, akkor 2021 közepére valóban a 200 ezret is meghaladhatja a regisztrációk száma. A kérdés az, hogy folytatódik-e hasonló ütemben. Ezzel kapcsolatban ellentétes érvek hozhatók fel:

Egyrészt aki biztosan az országban akar maradni, az már hónapokkal ezelőtt, még az időszak elején regisztrálhatott, vagyis elvileg természetes lenne az ütem lassulása (a januári adat mondjuk pont ellentmond ennek).

A másik oldalról viszont sokan lehetnek olyanok, akik az utolsó pillanatig „nem hitték el”, hogy valóban végbe mehet a Brexit, ők halogathatták a regisztrációt. Emellett lehettek olyanok, akik az utolsó pillanatban indultak el munkát vállalni, hogy még beleférjenek a határidőbe.

Összességében arra lehet számítani, hogy a következő időszakban is havi több ezer magyar regisztrál majd, 2021-ben pedig a határidő közeledtével még jobban felerősödhet a tendencia azok miatt, akik az utolsó pillanatra hagyják a lépést. A Brexit miatti regisztráció abból a szempontból tehát hasznos, hogy 2021 nyarára talán a korábbinál pontosabb képet kapunk arról, hány magyar él az Egyesült Királyságban.

Nagyon mentek a románok és a lengyelek is januárban

Nem csak a magyarok esetében erősödött fel a regisztrációs hajlandóság januárban, a többi kelet-európai uniós munkavállaló is a korábbi hónapoknál nagyobb számban kereste fel a brit kormány regisztrációs pontjait. A legtöbben a lengyelek voltak, ők egyetlen hónap alatt 73 ezren jelezték, hogy maradnának az országban a Brexit után is, de a románok közül is 63 ezren regisztráltak, így délkeleti szomszédunk esetében a szám lassan eléri a félmilliót.

Érdemes azt is megnézni, hogy a tartós letelepedésért folyamodók száma milyen kapcsolatban van a hivatalosan az országban élők számával. Ezen a téren nem csak a magyarok, hanem a bolgárok és a románok esetében is átléptük már a 100 százalékot, vagyis többen kértek tartózkodási engedélyt, mint ahányan az eddigi statisztikában szerepeltek. De a szlovákok, a lettek és a csehek esetében is csak hónapok kérdése lehet ennek elérése.

A statisztika érdekessége a lengyelek feltűnő inaktivitása, náluk mindössze 65% regisztrált eddig. Ennek két logikus oka lehet:

Egyrészt elképzelhető, hogy legnagyobb kelet-európai populációként az ONS eleve pontosabban mérte a lengyelek számát.

Másrészt az utóbbi hónapokban sokat lehetett arról olvasni, hogy a Brexit, a lengyel gazdaság növekedése és az otthoni bérek emelkedése miatt sokan döntöttek a hazatérés mellett. Elképzelhető, hogy ez a folyamat erősebb volt a lengyeleknél, mint a többi kelet-európai munkavállalónál.

