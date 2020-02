Koronavírus: megállíthatatlannak tűnik a fertőzés a karanténhajón

Megállíthatatlannak tűnik a Covid-19 járványt okozó koronavírus terjedése a Jokohamánál vesztegzár alá helyezett Diamond Princess tengerjárón, amelyen a japán egészségügyi miniszter vasárnapi bejelentése szerint 70 új fertőzöttet regisztráltak az előző naphoz képest.

"A jelen pillanatig 1219 ember szűrését végeztük el, és 355 esetben lett a lelet pozitív" - jelentette be Kato Katszunobo az NHK japán közszolgálati televízió reggeli műsorában, hozzátéve, hogy közülük 73 ember tünetmentes.

A hajó fedélzetén 3700 utas és dolgozó tartózkodik. A tengerjárót azt követően vonták karantén alá, hogy egy Hongkongban kiszálló utasról kiderült: elkapta a vírust. Azóta a hajón egyre több a fertőzött, őket külön erre a célra kirendelt kórházakba viszik Japánban.

A japán hatóságok döntése alapján a jokohamai kikötőben veszteglő Diamond Princess hajó személyzetét a koronavírus miatt további két hétig tartják karantén alatt, miután az utolsó utas is partra száll a jövő héten - írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter szombaton.

Szijártó Péter közölte, hogy a hajón lévő magyar állampolgárok jól vannak, jelenleg is tünetmentesek, de mivel a személyzet tagjai, további két hét karantén vár rájuk is. A minisztérium kapcsolatban marad velük, és ezután is mindenben segíti őket - tette hozzá.

Közben Kínában harmadik napja csökken az új megbetegedések száma. Szombaton 2009 új beteget jegyeztek fel, amivel az összes fertőzött száma 68 500-ra emelkedett. Szombaton 142 ember halt bele a betegségbe, így az összes halálos áldozat száma 1665-re nőtt. A gyógyultak száma 9419-re emelkedett. A járvány Kínában továbbra is a kórokozó kiindulópontjának számító Hupej tartományban terjed a leginkább.

Címlapkép: Getty Images